Какова текущая цена Galaxy USDT Quality?

Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) торгуется по цене ₽75.6444085429872000, что отражает изменение цены на уровне 0.06% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Galaxy USDT Quality в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens, ETH:GUSDTQ часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется ETH:GUSDTQ?

За последние 24 часа объем торгов ETH:GUSDTQ составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Galaxy USDT Quality в обращении?

Сегодня в обращении находится 27225110.55823225 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг ETH:GUSDTQ?

В настоящее время Galaxy USDT Quality занимает рейтинг №672 с рыночной капитализацией ₽2058495352.7277689760000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Galaxy USDT Quality за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 0.06%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Galaxy USDT Quality соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens ETH:GUSDTQ демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.