Какова текущая цена THORChain Yield?

THORChain Yield торгуется по цене ₽8.9981665635846656000, за последние 24 часа его цена изменилась на 3.14%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH THORChain Yield составляет ₽25.5955596700842752000, тогда как ATL — ₽4.5969447400785664000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка TCY?

Рыночная капитализация составляет ₽1669864455.1540391552000, что ставит актив на 752-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие THORChain Yield на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле TCY.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 185683967.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится THORChain Yield?

THORChain Yield входит в классификацию Yield-Bearing Tokens, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность TCY?

Работа в сети -- позволяет TCY использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.