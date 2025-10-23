Что такое GIGAETH (GETH)

GIGAETH is an automated strategy that combines multiple ETH yield sources into a single token. It earns staking rewards through wstETH, lending interest through aETH, trading fees from the wstETH-aETH pool, and additional DeFi incentives when available. Users get exposure to all these yields without managing separate positions. What can GIGAETH be used for? GIGAETH can be: Held for automatic yield accumulation from multiple sources Supplied to the Omnipool as liquidity to farm additional rewards Used as collateral in Hydration's borrowing markets to access liquidity without selling Traded for other assets when needed Used in leverage strategies by borrowing additional ETH to purchase more GIGAETH.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GIGAETH (GETH) Сколько стоит GIGAETH (GETH) на сегодня? Актуальная цена GETH в USD – 3 871,94 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GETH в USD? $ 3 871,94 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GETH в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация GIGAETH? Рыночная капитализация GETH составляет $ 15,10M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GETH? Циркулирующее предложение GETH составляет 3,90K USD . Какова была максимальная цена (ATH) GETH? GETH достиг максимальной цены (ATH) в 4 864,9 USD . Какова была минимальная цена GETH за все время (ATL)? GETH достиг минимальной цены (ATL) в 2 597,03 USD . Каков объем торгов GETH? Объем торгов за последние 24 часа для GETH составляет -- USD . Вырастет ли GETH в цене в этом году? GETH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GETH для более подробного анализа.

