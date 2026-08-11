Сегодняшняя цена Steakhouse Confidential Prime USDC

Текущая цена Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) сегодня составляет $ 1,013 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STEAKCUSDC на USD составляет $ 1,013 за STEAKCUSDC.

На данный момент Steakhouse Confidential Prime USDC занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 36 399 974, при оборотном предложении 35,92M STEAKCUSDC. В течение последних 24 часов, STEAKCUSDC торговался в диапазоне от $ 1,011 (минимум) до $ 1,014 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,017, тогда как исторический минимум составил $ 1,002.

В краткосрочной перспективе STEAKCUSDC изменился на +0,04% за последний час и на +0,23% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,00.

Рыночная информация Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC)

Рыночная капитализация $ 36,40M$ 36,40M $ 36,40M Объем (24Ч) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 36,40M$ 36,40M $ 36,40M Оборотное предложение 35,92M 35,92M 35,92M Общее предложение 35 922 288,25019306 35 922 288,25019306 35 922 288,25019306

Текущая рыночная капитализация Steakhouse Confidential Prime USDC составляет $ 36,40M, при 24-часовом объеме торгов $ 0,00. Циркулируещее обращение STEAKCUSDC составляет 35,92M, а общее предложение – 35922288.25019306. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 36,40M.