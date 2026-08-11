Какова текущая цена EtherFi Liquid Reserve?

EtherFi Liquid Reserve (LIQUIDRESERVE) торгуется по цене ₽76.8400121639696000, что отражает изменение цены на уровне 0.03% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет EtherFi Liquid Reserve в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Optimism Ecosystem,Yield-Bearing Tokens, LIQUIDRESERVE часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется LIQUIDRESERVE?

За последние 24 часа объем торгов LIQUIDRESERVE составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов EtherFi Liquid Reserve в обращении?

Сегодня в обращении находится 1500928.41659235 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг LIQUIDRESERVE?

В настоящее время EtherFi Liquid Reserve занимает рейтинг №2444 с рыночной капитализацией ₽115319350.4072455664000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика EtherFi Liquid Reserve за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 0.03%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как EtherFi Liquid Reserve соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Optimism Ecosystem,Yield-Bearing Tokens LIQUIDRESERVE демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.