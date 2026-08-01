Какова текущая цена earnAUSD?

earnAUSD торгуется по цене ₽75.568074280048000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.01%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH earnAUSD составляет ₽841.723599654000000, тогда как ATL — ₽70.9192161341900768000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка EARNAUSD?

Рыночная капитализация составляет ₽1570357406.3715179488000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие earnAUSD на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле EARNAUSD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 20777857.068784 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится earnAUSD?

earnAUSD входит в классификацию Yield-Bearing Tokens,Monad Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность EARNAUSD?

Работа в сети -- позволяет EARNAUSD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.