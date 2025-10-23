Текущая цена PayFi Strategy Token USDC сегодня составляет 1,054 USD. Следите за обновлениями цены PSTUSDC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PSTUSDC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PayFi Strategy Token USDC сегодня составляет 1,054 USD. Следите за обновлениями цены PSTUSDC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PSTUSDC прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о PSTUSDC

Информация о цене PSTUSDC

Токеномика PSTUSDC

Прогноз цен PSTUSDC

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип PayFi Strategy Token USDC

Цена PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Не в листинге

Текущая цена 1 PSTUSDC в USD:

$1,054
$1,054$1,054
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:57:48 (UTC+8)

Информация о ценах PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,054
$ 1,054$ 1,054
Мин 24Ч
$ 1,054
$ 1,054$ 1,054
Макс 24Ч

$ 1,054
$ 1,054$ 1,054

$ 1,054
$ 1,054$ 1,054

$ 1,054
$ 1,054$ 1,054

$ 1,032
$ 1,032$ 1,032

-0,00%

+0,04%

+0,15%

+0,15%

Текущая цена PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) составляет $1,054. За последние 24 часа PSTUSDC торговался в диапазоне от $ 1,054 до $ 1,054, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PSTUSDC за все время составляет $ 1,054, а минимальная – $ 1,032.

Что касается краткосрочной динамики, PSTUSDC изменился на -0,00% за последний час, на +0,04% за 24 часа и на +0,15% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

$ 116,41M
$ 116,41M$ 116,41M

--
----

$ 116,41M
$ 116,41M$ 116,41M

110,41M
110,41M 110,41M

110 410 130,647637
110 410 130,647637 110 410 130,647637

Текущая рыночная капитализация PayFi Strategy Token USDC составляет $ 116,41M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PSTUSDC составляет 110,41M, а общее предложение – 110410130.647637. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 116,41M.

История цен PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) в USD

За сегодня изменение цены PayFi Strategy Token USDC на USD составило $ +0,00038882.
За последние 30 дней изменение цены PayFi Strategy Token USDC на USD составило $ +0,0076591018.
За последние 60 дней изменение цены PayFi Strategy Token USDC на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены PayFi Strategy Token USDC на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00038882+0,04%
30 дней$ +0,0076591018+0,73%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены PayFi Strategy Token USDC (USD)

Сколько будет стоить PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PayFi Strategy Token USDC.

Проверьте прогноз цены PayFi Strategy Token USDC!

PSTUSDC на местную валюту

Токеномика PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Понимание токеномики PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PSTUSDC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Сколько стоит PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) на сегодня?
Актуальная цена PSTUSDC в USD – 1,054 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PSTUSDC в USD?
Текущая цена PSTUSDC в USD составляет $ 1,054. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация PayFi Strategy Token USDC?
Рыночная капитализация PSTUSDC составляет $ 116,41M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PSTUSDC?
Циркулирующее предложение PSTUSDC составляет 110,41M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PSTUSDC?
PSTUSDC достиг максимальной цены (ATH) в 1,054 USD.
Какова была минимальная цена PSTUSDC за все время (ATL)?
PSTUSDC достиг минимальной цены (ATL) в 1,032 USD.
Каков объем торгов PSTUSDC?
Объем торгов за последние 24 часа для PSTUSDC составляет -- USD.
Вырастет ли PSTUSDC в цене в этом году?
PSTUSDC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PSTUSDC для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:57:48 (UTC+8)

Важные обновления индустрии PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.