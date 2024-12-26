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Цена StakeWise Staked ETH (OSETH)

USD

График цены StakeWise Staked ETH (OSETH) в реальном времени

$3,600.33
$3,600.33$3,600.33
+0.30%(1D)

Цена StakeWise Staked ETH (OSETH) сегодня

Текущая цена StakeWise Staked ETH (OSETH) сегодня составляет 3,598.66 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 159.16M USD. Цена OSETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка StakeWise Staked ETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 339.50K USD
- Изменение цены StakeWise Staked ETH в течение дня составляет +0.27%
- Оборотное предложение составляет 44.28K USD

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Ценовые показатели StakeWise Staked ETH (OSETH) - USD

За сегодня изменение цены StakeWise Staked ETH на USD составило $ +9.69.
За последние 30 дней изменение цены StakeWise Staked ETH на USD составило $ +30.1441754900.
За последние 60 дней изменение цены StakeWise Staked ETH на USD составило $ +1,465.3045379960.
За последние 90 дней изменение цены StakeWise Staked ETH на USD составило $ +883.435708610752.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +9.69+0.27%
30 дней$ +30.1441754900+0.84%
60 дней$ +1,465.3045379960+40.72%
90 дней$ +883.435708610752+32.54%

Анализ цен StakeWise Staked ETH (OSETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен StakeWise Staked ETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 3,563.68
$ 3,563.68$ 3,563.68

$ 3,651.79
$ 3,651.79$ 3,651.79

$ 4,228.59
$ 4,228.59$ 4,228.59

+0.40%

+0.27%

-8.16%

Рыночная информация StakeWise Staked ETH (OSETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 159.16M
$ 159.16M$ 159.16M

$ 339.50K
$ 339.50K$ 339.50K

44.28K
44.28K 44.28K

Что такое StakeWise Staked ETH (OSETH)

Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol.

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Источник StakeWise Staked ETH (OSETH)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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OSETH на местную валюту

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