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Текущая цена Derive сегодня составляет 0,09727 RUB. Рыночная капитализация DRV составляет 71 739 512,26541 RUB. Отслеживайте обновления цен DRV в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Derive сегодня составляет 0,09727 RUB. Рыночная капитализация DRV составляет 71 739 512,26541 RUB. Отслеживайте обновления цен DRV в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Derive Курс (DRV)

Текущая цена 1 DRV в RUB:

₽8,0412112
₽8,0412112₽8,0412112
+0,31%1D
RUB
График цены Derive (DRV) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:58:17 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Derive

Текущая цена Derive (DRV) сегодня составляет ₽ 0,09727 с изменением 0,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DRV на RUB составляет ₽ 0,09727 за DRV.

На данный момент Derive занимает #268 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 71,74M, при оборотном предложении 737,53M DRV. В течение последних 24 часов, DRV торговался в диапазоне от ₽ 0,09206 (минимум) до ₽ 0,1035 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 46,30864706624075568, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,0108425976631144448.

В краткосрочной перспективе DRV изменился на -0,05% за последний час и на +2,60% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,83K.

Рыночная информация Derive (DRV)

No.268

₽ 71,74M
₽ 71,74M₽ 71,74M

₽ 55,83K
₽ 55,83K₽ 55,83K

₽ 145,91M
₽ 145,91M₽ 145,91M

737,53M
737,53M 737,53M

1 500 000 000
1 500 000 000 1 500 000 000

1 500 000 000
1 500 000 000 1 500 000 000

49,16%

ETH

Текущая рыночная капитализация Derive составляет ₽ 71,74M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,83K. Циркулируещее обращение DRV составляет 737,53M, а общее предложение – 1500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 145,91M.

История цен Derive в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,09206
₽ 0,09206₽ 0,09206
Мин 24Ч
₽ 0,1035
₽ 0,1035₽ 0,1035
Макс 24Ч

₽ 0,09206
₽ 0,09206₽ 0,09206

₽ 0,1035
₽ 0,1035₽ 0,1035

₽ 46,30864706624075568
₽ 46,30864706624075568₽ 46,30864706624075568

₽ 1,0108425976631144448
₽ 1,0108425976631144448₽ 1,0108425976631144448

-0,05%

+0,31%

+2,60%

+2,60%

История цен Derive (DRV) в RUB

Отслеживайте изменения цены Derive за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0248507+0,31%
30 дней₽ +0,05727+143,17%
60 дней₽ +0,05727+143,17%
90 дней₽ +0,05727+143,17%
Изменение цены Derive сегодня

Сегодня для DRV зафиксировано изменение ₽ +0,0248507 (+0,31%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Derive за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,05727 (+143,17%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Derive за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DRV изменился на ₽ +0,05727 (+143,17%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Derive за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,05727 (+143,17%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Derive (DRV)?

Просмотеть страницу истории цен Derive.

Анализ по Derive

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Derive, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Derive: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке DRV: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

DRV_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,09895; цена пробила уровень сопротивления R1 — 0,0982 и приближается к уровню R2 — 0,0995. Текущая цена находится выше центральной зоны 0,0964, что свидетельствует о сохранении сильной бычьей структуры. Система скользящих средних формирует сигналы «покупка» в диапазоне 3–4, а группа EMA подтверждает восходящий краткосрочный тренд. Ценовое движение отклоняется в положительную сторону от основных ценовых уровней, что указывает на смещение рыночного центра вблизи ключевого уровня сопротивления. MACD показывает сигнал «глухого пересечения», при этом между линиями быстрого и медленного осцилляторов наблюдается дивергенция. Индикатор RSI находится в нейтральном диапазоне и не демонстрирует экстремальных условий перекупленности или перепроданности. Показатели KDJ и StochRSI свидетельствуют о разрозненной динамике силы тренда, отсутствии выраженного одностороннего импульса. Боллинджеры сужаются, что говорит о снижении волатильности и сжатии ценового диапазона. Краткосрочные барьеры поддержки расположены на уровне R1 — 0,0982, что всего на 0,00073 выше текущего курса. Ключевая поддержка находится на отметке S1 — 0,0951, отстоящей от текущей цены на 0,00385. Непосредственное сопротивление представлено уровнем R2 — 0,0995, который находится на расстоянии 0,00055 от текущего курса. Далее следует уровень S2 — 0,0934, удалённый от текущей цены на 0,00555. Ключевые ценовые уровни сосредоточены в пределах ±0,5% вокруг текущего курса.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Derive

Прогноз цены Derive (DRV) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DRV в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Derive (DRV) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Derive потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Derive достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены DRV, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Derive».

Как купить и инвестировать Derive в Россия

Готовы приступить к работе с Derive? Покупка DRV на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Derive. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Derive (DRV).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Derive будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Derive (DRV)

Что вы можете сделать с Derive

Владение Derive позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Derive (DRV)

Derive Protocol is a permissionless, self-custodial settlement layer for options, perps, and spot on Derive Chain (OP Stack). Derive Exchange is the matching venue and UI that routes and settles trades to the Protocol.

Источники Derive

Для более глубокого понимания Derive рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Derive
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:58:17 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Derive (DRV)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Derive

DRV USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по DRV с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами DRV USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Derive (DRV) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DRV/USDT
₽8,0461744
₽8,0461744₽8,0461744
+0,38%
577.98K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 DRV = 8,0461744 RUB