Сегодняшняя цена Derive

Текущая цена Derive (DRV) сегодня составляет ₽ 0,09727 с изменением 0,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DRV на RUB составляет ₽ 0,09727 за DRV.

На данный момент Derive занимает #268 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 71,74M, при оборотном предложении 737,53M DRV. В течение последних 24 часов, DRV торговался в диапазоне от ₽ 0,09206 (минимум) до ₽ 0,1035 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 46,30864706624075568, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,0108425976631144448.

В краткосрочной перспективе DRV изменился на -0,05% за последний час и на +2,60% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,83K.

Рыночная информация Derive (DRV)

Место No.268 Рыночная капитализация ₽ 71,74M₽ 71,74M ₽ 71,74M Объем (24Ч) ₽ 55,83K₽ 55,83K ₽ 55,83K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 145,91M₽ 145,91M ₽ 145,91M Оборотное предложение 737,53M 737,53M 737,53M Макс. предложение 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 Общее предложение 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 Коэффициент обращения 49,16% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Derive составляет ₽ 71,74M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,83K. Циркулируещее обращение DRV составляет 737,53M, а общее предложение – 1500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 145,91M.