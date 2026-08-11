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Текущая цена Spiko Amundi Overnight Swap Fund сегодня составляет 1,017 USD. Рыночная капитализация SAFO составляет 144 937 260 USD. Отслеживайте обновления цен SAFO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Spiko Amundi Overnight Swap Fund сегодня составляет 1,017 USD. Рыночная капитализация SAFO составляет 144 937 260 USD. Отслеживайте обновления цен SAFO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO)

Не в листинге

Текущая цена 1 SAFO в USD:

$1,017
$1,017$1,017
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 11:18:04 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Spiko Amundi Overnight Swap Fund

Текущая цена Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) сегодня составляет $ 1,017 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SAFO на USD составляет $ 1,017 за SAFO.

На данный момент Spiko Amundi Overnight Swap Fund занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 144 937 260, при оборотном предложении 142,55M SAFO. В течение последних 24 часов, SAFO торговался в диапазоне от $ 1,017 (минимум) до $ 1,017 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,017, тогда как исторический минимум составил $ 1,015.

В краткосрочной перспективе SAFO изменился на 0,00% за последний час и на +0,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 0,00.

Рыночная информация Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO)

$ 144,94M
$ 144,94M$ 144,94M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 144,94M
$ 144,94M$ 144,94M

142,55M
142,55M 142,55M

142 546 471,04056
142 546 471,04056 142 546 471,04056

Текущая рыночная капитализация Spiko Amundi Overnight Swap Fund составляет $ 144,94M, при 24-часовом объеме торгов $ 0,00. Циркулируещее обращение SAFO составляет 142,55M, а общее предложение – 142546471.04056. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 144,94M.

История цен Spiko Amundi Overnight Swap Fund в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,017
$ 1,017$ 1,017
Мин 24Ч
$ 1,017
$ 1,017$ 1,017
Макс 24Ч

$ 1,017
$ 1,017$ 1,017

$ 1,017
$ 1,017$ 1,017

$ 1,017
$ 1,017$ 1,017

$ 1,015
$ 1,015$ 1,015

0,00%

+0,01%

+0,08%

+0,08%

История цен Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) в USD

За сегодня изменение цены Spiko Amundi Overnight Swap Fund на USD составило $ +0,000112.
За последние 30 дней изменение цены Spiko Amundi Overnight Swap Fund на USD составило $ +0,0032088384.
За последние 60 дней изменение цены Spiko Amundi Overnight Swap Fund на USD составило $ +0,0066243312.
За последние 90 дней изменение цены Spiko Amundi Overnight Swap Fund на USD составило $ +0,000228.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,000112+0,01%
30 дней$ +0,0032088384+0,32%
60 дней$ +0,0066243312+0,65%
90 дней$ +0,000228+0,00%

Прогноз цены Spiko Amundi Overnight Swap Fund

Прогноз цены Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SAFO в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Spiko Amundi Overnight Swap Fund потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Spiko Amundi Overnight Swap Fund достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SAFO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Spiko Amundi Overnight Swap Fund».

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Источник Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO)

Официальный веб-сайт

Категория :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

О Spiko Amundi Overnight Swap Fund

Какова реальная цена Spiko Amundi Overnight Swap Fund сегодня?

Текущая цена Spiko Amundi Overnight Swap Fund составляет ₽76.0902900338448000, за последние 24 часа она изменилась на 0.01%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для SAFO?

SAFO торговался в диапазоне от ₽76.0902900338448000 до ₽76.0902900338448000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Spiko Amundi Overnight Swap Fund сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется SAFO?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что SAFO демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Spiko Amundi Overnight Swap Fund в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽10843970649.0764725440000 Spiko Amundi Overnight Swap Fund занимает #197 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли SAFO?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Spiko Amundi Overnight Swap Fund соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽76.0902900338448000, а ATL — ₽75.9406532786160000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение SAFO?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (142546471.04056 токенов), производительность категории в рамках Decentralized Finance (DeFi),Tokenized Assets,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Starknet Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

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Страница обновлена: 2026-08-11 11:18:04 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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