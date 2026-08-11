Какова реальная цена Spiko Amundi Overnight Swap Fund сегодня?

Текущая цена Spiko Amundi Overnight Swap Fund составляет ₽76.0902900338448000, за последние 24 часа она изменилась на 0.01%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для SAFO?

SAFO торговался в диапазоне от ₽76.0902900338448000 до ₽76.0902900338448000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Spiko Amundi Overnight Swap Fund сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется SAFO?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что SAFO демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Spiko Amundi Overnight Swap Fund в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽10843970649.0764725440000 Spiko Amundi Overnight Swap Fund занимает #197 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли SAFO?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Spiko Amundi Overnight Swap Fund соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽76.0902900338448000, а ATL — ₽75.9406532786160000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение SAFO?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (142546471.04056 токенов), производительность категории в рамках Decentralized Finance (DeFi),Tokenized Assets,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Starknet Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.