Сегодняшняя цена syrupUSDG

Текущая цена syrupUSDG (SYRUPUSDG) сегодня составляет $ 1,006 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SYRUPUSDG на USD составляет $ 1,006 за SYRUPUSDG.

На данный момент syrupUSDG занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 105 442 741, при оборотном предложении 104,82M SYRUPUSDG. В течение последних 24 часов, SYRUPUSDG торговался в диапазоне от $ 1,005 (минимум) до $ 1,007 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,05, тогда как исторический минимум составил $ 1,001.

В краткосрочной перспективе SYRUPUSDG изменился на +0,01% за последний час и на +0,09% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 271,15K.

Рыночная информация syrupUSDG (SYRUPUSDG)

Рыночная капитализация $ 105,44M$ 105,44M $ 105,44M Объем (24Ч) $ 271,15K$ 271,15K $ 271,15K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 105,44M$ 105,44M $ 105,44M Оборотное предложение 104,82M 104,82M 104,82M Общее предложение 104 817 012,855386 104 817 012,855386 104 817 012,855386

Текущая рыночная капитализация syrupUSDG составляет $ 105,44M, при 24-часовом объеме торгов $ 271,15K. Циркулируещее обращение SYRUPUSDG составляет 104,82M, а общее предложение – 104817012.855386. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 105,44M.