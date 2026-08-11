Какова текущая цена Staked Aave?

Staked Aave торгуется по цене ₽6660.331975233888000, за последние 24 часа его цена изменилась на -2.09%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Staked Aave составляет ₽15356.472005355600000, тогда как ATL — ₽3301.735004123472000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка STKAAVE?

Рыночная капитализация составляет ₽16322263386.7867748832000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Staked Aave на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле STKAAVE.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 2450772.946760189 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Staked Aave?

Staked Aave входит в классификацию Decentralized Finance (DeFi),Aave Tokens,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность STKAAVE?

Работа в сети -- позволяет STKAAVE использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.