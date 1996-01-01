В эту категорию входят токены, распределенные через программу аирдропа Binance HODLer. Награды получают пользователи, удерживающие BNB или другие указанные активы на биржевых кошельках в течение заданного периода. Отслеживание категории помогает анализировать поведение цены и ликвидность токенов с сильным распределением среди розничных держателей.

Трейдеры анализируют сектор аирдропа Binance HODLer, чтобы выявить недавно включенные в листинг токены, которые могли быть сильно распроданы получателями аирдропа, что потенциально создает недооцененные точки входа после снижения давления продаж.

Начальная цена токенов аирдропа Binance HODLer в значительной степени определяется давлением продаж со стороны получателей аирдропа, при этом фактором поддержки выступает высокая видимость токена после листинга на бирже Binance.

В отличие от Binance Launchpool, где требуется активный стейкинг для получения наград, аирдропы Binance HODLer автоматически распределяются среди пользователей на основе исторических снимков балансов кошельков.

Категория аирдропа Binance HODLer отслеживает динамику токенов, бесплатно распределенных среди пользователей, которые удерживают определенные активы, как правило BNB, на своих кошельках на бирже Binance в течение заданного периода.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Аирдропы Binance HODLer, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.