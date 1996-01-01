В эту категорию входят токены, распределенные через программу аирдропа Binance HODLer. Награды получают пользователи, удерживающие BNB или другие указанные активы на биржевых кошельках в течение заданного периода. Отслеживание категории помогает анализировать поведение цены и ликвидность токенов с сильным распределением среди розничных держателей.
Включение цифровых активов в сектор Аирдропы Binance HODLer, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.