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Топ токенов аирдропа Binance HODLer по рыночной капитализации

В эту категорию входят токены, распределенные через программу аирдропа Binance HODLer. Награды получают пользователи, удерживающие BNB или другие указанные активы на биржевых кошельках в течение заданного периода. Отслеживание категории помогает анализировать поведение цены и ликвидность токенов с сильным распределением среди розничных держателей.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0,006641
-0,31%
+0,56%
+8,91%
$ 417,90M
$ 33,34M
2
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0,06672
+1,92%
+6,30%
+7,15%
$ 192,71M
$ 971,44K
3
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0,6604
-0,85%
-3,14%
-28,54%
$ 160,77M
$ 301,77K
4
Plasma
Plasma
XPL
$ 0,07887
-0,24%
+0,57%
+1,23%
$ 142,29M
$ 3,91M
5
Genius
Genius
GENIUS
$ 0,35391
-0,62%
+2,06%
-0,45%
$ 118,15M
$ 280,75K
6
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0,012266
+1,47%
+2,56%
+14,50%
$ 70,89M
$ 18,35M
7
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0,2259
+0,09%
-4,03%
-5,74%
$ 64,55M
$ 273,61K
8
Babylon
Babylon
BABY
$ 0,01289
-0,92%
-3,29%
+23,99%
$ 47,90M
$ 5,14M
9
Momentum
Momentum
MMT
$ 0,2172
-1,96%
+2,89%
+40,11%
$ 44,98M
$ 1,13M
10
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0,00938
-0,60%
-3,30%
+0,54%
$ 43,38M
$ 5,83M
11
BERA
BERA
BERA
$ 0,1532
-0,65%
-2,04%
-4,18%
$ 42,49M
$ 481,97K
12
Spark
Spark
SPK
$ 0,01459
-0,27%
-1,62%
-5,26%
$ 40,87M
$ 3,74M
13
0G
0G
0G
$ 0,1548
-0,45%
+4,01%
+10,89%
$ 33,22M
$ 536,76K
14
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0,09446
-0,95%
-1,28%
+17,69%
$ 30,80M
$ 914,26K
15
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0,10307
-0,57%
-0,41%
-5,08%
$ 28,86M
$ 1,31M
16
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0,008347
+0,23%
-0,78%
+3,67%
$ 28,50M
$ 7,59M
17
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0,06044
+0,05%
-0,89%
+0,25%
$ 27,60M
$ 1,03M
18
Movement
Movement
MOVE
$ 0,00673
-1,92%
-6,00%
-10,84%
$ 26,97M
$ 9,36M
19
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0,09027
+0,02%
-2,68%
+7,63%
$ 21,96M
$ 651,03K
20
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0,06417
+0,38%
-1,19%
+9,13%
$ 21,67M
$ 954,42K
21
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0,02444
-2,55%
-29,43%
+105,98%
$ 16,79M
$ 28,57M
22
Sign
Sign
SIGN
$ 0,006756
-0,28%
-2,33%
+1,54%
$ 15,61M
$ 7,99M
23
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3,667
+0,90%
-2,38%
+5,82%
$ 14,78M
$ 18,25K
24
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0,002534
-0,31%
-2,16%
+5,88%
$ 14,06M
$ 21,78M
25
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0,000001772
+1,02%
-7,50%
+27,68%
$ 13,44M
$ 53,77B
26
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0,02475
-0,44%
-7,96%
+3,30%
$ 13,34M
$ 4,80M
27
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0,03953
+0,25%
-0,20%
+6,31%
$ 12,01M
$ 1,56M
28
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0,05476
-0,18%
+0,96%
+17,61%
$ 10,57M
$ 1,17M
29
ERA
ERA
ERA
$ 0,06807
+0,58%
-1,72%
+4,58%
$ 10,11M
$ 972,81K
30
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0,03939
+0,13%
-2,08%
+1,67%
$ 9,54M
$ 1,38M
31
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0,04004
+1,54%
-5,23%
-4,55%
$ 9,07M
$ 1,96M
32
THENA
THENA
THE
$ 0,06515
-0,26%
-10,30%
+23,03%
$ 8,53M
$ 2,28M
33
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0,003987
+0,28%
-1,67%
+3,66%
$ 7,98M
$ 13,93M
34
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0,02006
-0,45%
-6,11%
+12,47%
$ 7,90M
$ 5,19M
35
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0,002557
-0,19%
+3,34%
+14,70%
$ 7,83M
$ 31,94M
36
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0,01734
+0,12%
-2,59%
+10,11%
$ 7,04M
$ 3,86M
37
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0,005276
+0,95%
-5,34%
+13,00%
$ 5,17M
$ 19,91M
38
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0,02334
+0,09%
-2,76%
+4,78%
$ 4,56M
$ 2,21M
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0,02291
+0,88%
-0,35%
-9,57%
--
$ 4,49M
40
Brevis
Brevis
BREV
$ 0,07112
0,00%
-1,32%
+1,16%
--
$ 763,14K
41
Holoworld AI
Holoworld AI
HOLO
$ 0,07065
+0,33%
+3,55%
+7,28%
--
$ 1,46M
42
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0,03695
-0,24%
-0,86%
+9,58%
--
$ 1,63M
43
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0,19774
+0,33%
-7,69%
-0,28%
--
$ 300,03K
44
Lombard
Lombard
BARD
$ 0,1102
-0,54%
-1,78%
-1,69%
--
$ 570,91K
45
Chainbase
Chainbase
C
$ 0,06585
-0,17%
+6,14%
+23,08%
--
$ 1,03M

Часто задаваемые вопросы

Что такое криптокатегория аирдропа Binance HODLer?
Категория аирдропа Binance HODLer отслеживает динамику токенов, бесплатно распределенных среди пользователей, которые удерживают определенные активы, как правило BNB, на своих кошельках на бирже Binance в течение заданного периода.
Чем аирдроп Binance HODLer отличаются от проектов Binance Launchpool?
В отличие от Binance Launchpool, где требуется активный стейкинг для получения наград, аирдропы Binance HODLer автоматически распределяются среди пользователей на основе исторических снимков балансов кошельков.
Что формирует начальную рыночную цену токенов аирдропа Binance HODLer?
Начальная цена токенов аирдропа Binance HODLer в значительной степени определяется давлением продаж со стороны получателей аирдропа, при этом фактором поддержки выступает высокая видимость токена после листинга на бирже Binance.
Как трейдеры могут использовать сектор аирдропа Binance HODLer?
Трейдеры анализируют сектор аирдропа Binance HODLer, чтобы выявить недавно включенные в листинг токены, которые могли быть сильно распроданы получателями аирдропа, что потенциально создает недооцененные точки входа после снижения давления продаж.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Аирдропы Binance HODLer, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.