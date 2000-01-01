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Kripto kateqoriyaları

MEXC-də ekosistemlər, istifadə halları, texnologiyalar və s. üzrə qruplaşdırılmış kriptovalyuta kateqoriyalarını və sektorlarını kəşf edin. Kateqoriyalar 24 saatlıq qiymət dəyişikliyinə görə sıralanır. Tərkibdəki tokenləri və son bazar göstəricilərini görmək üçün istənilən kateqoriyanı seçin.

#KateqoriyaQiyməti artan aktivlər
1Ağıllı Müqavilə Platforması
SHIC
RCADE
BOS
+0.18%+0.18%+1.16%$ 1.86T$ 31.53B69721-ci təbəqə (L1)
RDD
NEOX
SHIC
+0.19%+0.19%+1.20%$ 1.83T$ 30.10B3473İşin Sübut Edilməsi (PoW)
NEOX
TRMP
SHIC
+0.24%+0.23%+1.59%$ 1.33T$ 18.97B1224Dünya Azadlığı Maliyyə Portfeli
A
LINK
B
+0.13%+0.13%+0.59%$ 536.84B$ 45.68B165Pay Sübutu (PoS)
NAV
RDD
STBU
+0.20%+0.20%+0.51%$ 426.89B$ 9.77B1186Stabilkoinlər
EURQ
MSUSD
GYEN
-0.06%-0.05%+0.06%$ 286.92B$ 39.63B2687USD Stabilkoin
KDAI
HEXDC
MSUSD
-0.03%-0.03%+0.12%$ 284.37B$ 39.55B1238Fiat tərəfindən dəstəklənən Stablecoin
WCOP
KDAI
GYEN
-0.07%-0.06%+0.01%$ 273.79B$ 38.62B1109ABŞ-da istehsal olunub
RYOSHI
BANGCHAIN
MONKO
-0.12%-0.11%-0.14%$ 265.54B$ 13.89B24610Birja əsaslı Tokenlər
XSP
CSIX
VOLT
-0.14%-0.14%-0.65%$ 128.05B$ 1.50B24911Çində istehsal olunub
MDT
GT
DF
+0.06%+0.06%-0.91%$ 122.94B$ 1.15B2812İddia edilən SEC Qiymətli Kağızları
KROM
RLY
SFM
-0.16%-0.16%-1.01%$ 122.24B$ 1.25B3313Mərkəzləşdirilmiş Mübadilə (CEX) Token
BIT
BMEX
IXFI
-0.21%-0.21%-0.93%$ 105.84B$ 671.46M5514Əsas Yerli
MEL
TOBY
KENDU
-0.16%-0.16%+0.36%$ 103.84B$ 10.07B45115MiCA-ya uyğun Stablecoin
EURCV
EURQ
EURC
-0.04%-0.03%-0.14%$ 72.56B$ 7.98B1016GENIUS Act Compliant Stablecoin
USAT
USDP
USDC
-0.04%-0.03%-0.15%$ 72.05B$ 8.00B417Real Dünya Aktivləri (RWA)
OPUL
RECORD
NEOX
+3.91%+3.91%+5.10%$ 65.86B$ 2.69B64018Mərkəzləşdirilməmiş Maliyyə (DeFi)
HEXA
VOLT
$SHARBI
+0.01%+0.01%+1.93%$ 58.68B$ 2.46B106119CoinList Başlatma Paneli
OBOL
RLY
PIPE
+1.00%+1.00%+0.91%$ 52.34B$ 1.92B6820Tokenləşdirilmiş Aktivlər
SECZ
RECORD
STBU
+6.45%+6.45%+7.15%$ 44.44B$ 1.86B42721Məxfilik
MARYJ
XLA
SHH
-1.18%-1.18%+2.72%$ 31.76B$ 859.55M11522İdarəetmə
BOS
VOLT
SURF
-0.47%-0.48%+1.21%$ 29.70B$ 1.41B19323Mem
FOMOCAT
DARK
CATA
+0.67%+0.67%-0.69%$ 24.97B$ 1.23B329724Mərkəzləşdirilməmiş Mübadilə (DEX)
XSP
CSIX
VOLT
-0.29%-0.29%+0.84%$ 23.03B$ 880.91M24125Tokenləşdirilmiş Şəxsi Kredit
FIGR_HELOC
+0.32%+0.31%+0.82%$ 21.60B$ 808.52M126Süni intellekt (Sİ)
$NODE
SANDY
EVO
-0.76%-0.76%+0.61%$ 20.97B$ 1.31B104027İnfrastruktur
IDLE
SVM
BOS
-0.40%-0.40%+0.44%$ 19.35B$ 987.31M25328Əbədi
NEMESIS
QTO
LOGX
-1.19%-1.19%+1.39%$ 17.29B$ 516.66M8029Məxfilik Sikkələri
TRIT
XLA
MARYJ
-1.58%-1.58%+3.15%$ 16.58B$ 257.45M3930Binance Alpha Diqqət Mərkəzi
ULTI
DGC
GHIBLI
+0.18%+0.19%+0.32%$ 15.83B$ 1.24B37131Törəmələr
NEMESIS
QTO
DAFI
-1.58%-1.58%+1.40%$ 14.80B$ 419.83M9232İt mövzulu
CASHDOG
SHISA
$SHARBI
-0.70%-0.69%-0.68%$ 14.75B$ 405.50M365334chan Temalı
4CHAN
LOLGUY
FSJAL
-0.39%-0.38%-0.94%$ 12.82B$ 385.98M5734Sıfır Bilik (ZK)
RADR
ZERA
BOS
-1.93%-1.93%+1.42%$ 11.54B$ 417.01M8235Tokenized Treasuries
USDM1
THBILL
BUIDL
+35.38%+35.38%+35.46%$ 11.41B$ 1.64M1036Elon Muskdan İlhamlanaraq
SPQR
SHRUBIUS
DOGECOIN
-0.40%-0.39%-0.14%$ 10.94B$ 266.69M5737Məxfilik İnfrastrukturu
VEILNET
PARALOOM
SHH
-0.72%-0.73%+3.35%$ 10.80B$ 416.19M6238Qumar (GambleFi)
PUB
DG
HUNCH
-0.09%-0.07%-0.15%$ 9.83B$ 48.86M6639Kvant Davamlı
GEEQ
TDC
QST
-1.92%-1.92%+2.47%$ 9.62B$ 193.82M1840RWA Protokolu
CRYSTAL STONES
$QBIT
RECORD
-0.52%-0.52%+4.43%$ 9.55B$ 404.71M7441Seçimlər
TYPUS
EXO
LOGX
-0.42%-0.40%+2.44%$ 9.49B$ 31.22M1742Proqnoz Bazarları
POLLO
PUB
HUNCH
-0.22%-0.20%+2.65%$ 9.47B$ 48.13M4043Zəncir Abstraksiyası
RIVER
CYC
ROUTE
-0.80%-0.81%+4.51%$ 9.30B$ 342.37M1444YZi Labs (Əvvəlki Binance Labs) Portfolio
RDNT
SXP
ATA
-1.09%-1.08%-3.56%$ 9.04B$ 1.33B14445Çarpaz zəncirvari rabitə
JM
ANLOG
JURIS
+0.21%+0.20%+5.67%$ 8.28B$ 330.22M5146x402 Ekosistem
SVM
DICE
REGENT
+0.25%+0.23%+6.29%$ 7.83B$ 267.15M10047Oracle
XFUND
BAND
UMB
+0.08%+0.06%+5.96%$ 7.83B$ 355.91M4248Məhsuldarlıq Əkinçiliyi
KAON
BEND
UFO
+2.71%+2.70%+3.71%$ 7.19B$ 526.03M119492-ci təbəqə (L2)
IGRA
MODE
CULT
-0.32%-0.32%-1.17%$ 6.87B$ 547.06M10650DePIN
GMRX
DGC
$NODE
-1.83%-1.84%-4.38%$ 6.74B$ 373.72M193

Tez-tez verilən suallar

Kriptovalyuta kateqoriyaları və sektorları hansılardır?
Kriptovalyuta kateqoriyaları rəqəmsal aktivləri əsas texnologiya, istifadə halları və ya ekosistemlər kimi ortaq xüsusiyyətlərə əsasən qruplaşdırır. Bu təsnifat istifadəçilərə bazarda asanlıqla gəzməyə və DeFi, Memkoinlər və ya 1-ci səviyyə blokçeynlər kimi müəyyən ixtisaslaşmış sahələri izləməyə kömək edir.
Tək bir kriptovalyuta birdən çox kateqoriyaya aid ola bilər?
Bəli. Rəqəmsal aktivlər çox vaxt birdən çox funksional atributa malik olduğundan, tək bir token bir neçə sektoru əhatə edə bilər. Məsələn, Ethereum 1-ci səviyyə blokçeyn kimi təsnif edilir, lakin eyni zamanda Smart müqavilə və Web3 infrastruktur kateqoriyalarının əsas hissəsidir.
Zamanla yeni kriptovalyuta kateqoriyaları əlavə olunur?
Mütləq. Web3 sənayesi olduqca dinamikdir. Yeni texnoloji innovasiyalar, protokollar və ya bazar xəbərləri ortaya çıxdıqca, daim inkişaf edən kriptovalyuta məlumatlarını dəqiq əks etdirmək üçün indeksimizi davamlı olaraq yeniləyir və yeni sektorlar əlavə edirik.
Kripto kateqoriyalarını yoxlamaq treydinq imkanlarını kəşf etməyimə necə kömək edə bilər?
Kriptovalyuta sektorlarını izləməklə pul axınını və yaranmaqda olan bazar tendensiyalarını müəyyən edə bilərsiniz. Müəyyən bir hekayə populyarlıq qazandıqda, kateqoriyanı yoxlamaq əlaqəli tokenlərin performansını tez bir zamanda müqayisə etməyə və sektor rotasiyalarından faydalanmağa imkan verir.

İmtina

Bu səhifədəki bütün kriptovalyuta kateqoriyaları, təsnifat qaydaları və bazar məlumatları müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. MEXC bu məlumatın dəqiqliyinə və ya vaxtında verilməsinə zəmanət vermir. Sektor daxilolmaları təsdiq və ya investisiya tövsiyələri demək deyil. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır və maliyyə məsləhəti hesab edilmir. Kriptovalyuta treydinqi yüksək risk daşıyır; öz araşdırmanızı aparın (DYOR).