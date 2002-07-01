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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı Mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) tokenləri

Mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) protokolları blokçeyn üzərində borc vermə, borc alma və treydinq kimi ənənəvi maliyyə xidmətlərini yenidən yaratmaq üçün smart müqavilələrdən istifadə edir. Bu istifadəçilərarası şəbəkələr banklar kimi mərkəzləşdirilmiş vasitəçilərə olan ehtiyacı aradan qaldırır. DeFi tokenləri əsasən protokol dəyərini əks etdirir və token sahiblərinə idarəetmə səsvermə hüquqları və potensial gəlir paylaşma imkanları təqdim edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,923.1
+0.16%
+1.08%
+1.82%
$ 17.27B
$ 30.91
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 58.84
+0.69%
-0.96%
+2.00%
$ 14.89B
$ 13.95K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,388.3
+0.26%
+0.01%
+1.99%
$ 8.89B
$ 1.72M
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.773
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.38
+1.30%
+2.20%
-4.27%
$ 2.08B
$ 88.60K
6
Aster
Aster
ASTER
$ 0.5992
-0.08%
-0.38%
-0.99%
$ 1.62B
$ 605.42K
7
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.32609
+0.59%
-1.00%
-2.34%
$ 1.59B
$ 581.31K
8
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.6282
-11.60%
+66.98%
+142.29%
$ 1.38B
$ 23.25M
9
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.98
+0.57%
-0.84%
-0.24%
$ 1.36B
$ 2.12K
10
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05728
-0.38%
+4.59%
+7.64%
$ 1.32B
$ 1.04M
11
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.30M
12
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.0506
-0.05%
-7.79%
+3.15%
$ 1.01B
$ 49.38K
13
JUST
JUST
JST
$ 0.10722
-0.24%
-0.57%
+3.53%
$ 918.20M
$ 536.52K
14
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.08079
-0.05%
+0.34%
+10.05%
$ 868.47M
$ 2.28M
15
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 87.22
+0.40%
+0.02%
+2.11%
$ 781.73M
$ 993.79K
16
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08389
-0.26%
+0.48%
-2.35%
$ 781.23M
$ 2.94M
17
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.68
0.00%
+0.01%
+1.38%
$ 775.91M
$ 2.85M
18
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3163
+1.13%
-3.54%
-2.35%
$ 577.58M
$ 905.19K
19
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1677
0.00%
0.00%
-1.47%
$ 555.82M
$ 1.17M
20
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.544
+0.58%
+6.45%
+7.26%
$ 546.09M
$ 599.83K
21
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.489
+0.14%
-0.02%
+28.59%
$ 429.32M
$ 4.53M
22
Injective
Injective
INJ
$ 4.243
+0.17%
+3.64%
-8.17%
$ 421.58M
$ 162.70K
23
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4021
+0.30%
+0.15%
-1.10%
$ 385.53M
$ 1.30M
24
Curve
Curve
CRV
$ 0.239
+0.59%
-1.00%
-5.32%
$ 361.89M
$ 1.47M
25
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 356.06M
$ 144.56K
26
SUN
SUN
SUN
$ 0.016894
-0.05%
-3.45%
-7.00%
$ 325.80M
$ 10.12M
27
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 113.54
+0.59%
+9.76%
+9.86%
$ 301.93M
$ 899.96
28
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.03838
-0.03%
+0.45%
-4.66%
$ 300.98M
$ 4.60M
29
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,046.45
+0.22%
+0.01%
+1.90%
$ 291.20M
$ 70.75K
30
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,431
+0.15%
+0.00%
+1.37%
$ 290.34M
$ 1.09M
31
TIA
TIA
TIA
$ 0.3063
+0.07%
+1.36%
-1.77%
$ 280.49M
$ 556.69K
32
SEI
SEI
SEI
$ 0.03879
+0.36%
-0.49%
-6.33%
$ 279.83M
$ 1.08M
33
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.66806
+1.19%
+4.39%
-6.48%
$ 276.10M
$ 1.11M
34
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.14
-0.33%
-0.00%
-3.20%
$ 271.08M
$ 148.95K
35
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004778
-0.10%
+2.62%
-2.72%
$ 264.10M
$ 2.75B
36
JITO
JITO
JTO
$ 0.5492
-0.26%
-3.07%
-1.35%
$ 263.99M
$ 128.53K
37
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.306
+0.29%
+1.26%
+4.29%
$ 258.08M
$ 317.01K
38
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.293
+0.62%
-3.64%
-3.85%
$ 221.96M
$ 292.97K
39
PayFi Strategy Token USDC
PayFi Strategy Token USDC
PSTUSDC
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 217.62M
$ 23.65K
40
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 88.34
+0.95%
-0.00%
+0.19%
$ 216.38M
$ 123.48
41
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998946
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 212.42M
$ 9.99M
42
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15929
+0.54%
-2.13%
+4.66%
$ 188.70M
$ 496.57K
43
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06391
-0.36%
-1.42%
-2.11%
$ 183.66M
$ 890.69K
44
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 108.35
+0.23%
+0.01%
+2.37%
$ 182.97M
$ 577.78K
45
Compound
Compound
COMP
$ 17.69
-0.23%
+0.74%
+9.00%
$ 176.90M
$ 4.26K
46
Lido Earn ETH
Lido Earn ETH
EARNETH
$ 1,947.55
+0.17%
+0.01%
+1.87%
$ 167.41M
--
47
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6145
-0.39%
-0.37%
-2.32%
$ 165.26M
$ 96.38K
48
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.001592
+0.12%
+1.00%
+0.03%
$ 159.28M
$ 100.51M
49
DEXE
DEXE
DEXE
$ 1.85
+0.71%
-2.85%
-8.72%
$ 154.32M
$ 75.40K
50
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15159
-1.16%
-5.99%
-4.58%
$ 151.55M
$ 823.96K

Tez-tez verilən suallar

Web3 ekosistemində Mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) nə deməkdir?
Mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) tamamilə blokçeyn şəbəkələri üzərində qurulmuş bir maliyyə sistemini əks etdirir. DeFi kommersiya bankları kimi mərkəzləşdirilmiş qurumlara etibar etmədən borc vermə, borc alma və treydinq xidmətləri təklif etmək üçün smart müqavilələrdən istifadə edir.
DeFi protokol tokenləri iqtisadi dəyəri necə əks etdirir?
DeFi protokol tokenləri token sahiblərinə proqram təminatının yenilənməsi üzrə idarəetmə səsvermə hüquqları verməklə və tez-tez protokolun tranzaksiya komissiyalarının müəyyən faizini token sahiblərinə geri paylamaqla iqtisadi dəyər qazanır.
Mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) sektorunda gəlir farminqi nədir?
Gəlir farminqi istifadəçilərin kriptovalyuta aktivlərini protokol likvidlik fondlarına bağladığı məşhur bir DeFi strategiyasıdır. Bu likvidliyi təmin etmək müqabilində istifadəçilər faiz və ya yeni yaradılmış DeFi tokenləri şəklində mükafatlar qazanırlar.
Mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) kredit platformalarından istifadə təhlükəsizdir?
DeFi platformaları şəffaflıq təmin etsə də, DeFi kredit platformaları smart müqavilə kodlaşdırmasının həssas tərəfləri, aktiv qiymətlərinin həddindən artıq dəyişkənliyi və qəfil bazar düşüşləri zamanı potensial likvidasiya hadisələri kimi daxili risklər daşıyır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mərkəzləşdirilməmiş Maliyyə (DeFi) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.