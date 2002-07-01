Mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) protokolları blokçeyn üzərində borc vermə, borc alma və treydinq kimi ənənəvi maliyyə xidmətlərini yenidən yaratmaq üçün smart müqavilələrdən istifadə edir. Bu istifadəçilərarası şəbəkələr banklar kimi mərkəzləşdirilmiş vasitəçilərə olan ehtiyacı aradan qaldırır. DeFi tokenləri əsasən protokol dəyərini əks etdirir və token sahiblərinə idarəetmə səsvermə hüquqları və potensial gəlir paylaşma imkanları təqdim edir.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mərkəzləşdirilməmiş Maliyyə (DeFi) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.