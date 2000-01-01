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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Sıfır Bilik (ZK) tokenləri

Sıfır Bilik (ZK) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 511.86
-0.12%
+0.37%
+2.99%
$ 8.47B
$ 2.64K
2
United Stables
United Stables
U
$ 1
-0.02%
-0.05%
-0.04%
$ 999.96M
$ 53.52K
3
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.08208
0.00%
-0.10%
+9.86%
$ 866.02M
$ 2.23M
4
Humanity
Humanity
H
$ 0.09608
+0.65%
-15.19%
-0.15%
$ 267.78M
$ 3.74M
5
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.0964
+0.62%
-3.30%
-11.52%
$ 193.60M
$ 624.94K
6
STRK
STRK
STRK
$ 0.02276
+0.22%
+0.62%
-1.94%
$ 144.71M
$ 5.20M
7
Cysic
Cysic
CYS
$ 0.5506
+0.65%
+5.57%
-56.51%
$ 89.89M
$ 845.42K
8
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007499
0.00%
-0.68%
+1.27%
$ 74.03M
$ 10.62M
9
Horizen
Horizen
ZEN
$ 3.879
-0.34%
-1.66%
-4.81%
$ 69.80M
$ 17.16K
10
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.04033
+0.02%
+0.65%
+5.30%
$ 51.90M
$ 1.54M
11
Gravity
Gravity
G
$ 0.003987
-0.08%
+2.60%
+11.32%
$ 42.84M
$ 29.70M
12
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003363
0.00%
-0.47%
+3.63%
$ 42.49M
$ 31.33M
13
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.25173
+3.07%
-2.95%
-27.72%
$ 38.55M
$ 766.85K
14
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02743
-0.29%
+0.07%
-6.26%
$ 38.39M
$ 2.03M
15
RONIN
RONIN
RON
$ 0.0481
+0.31%
+1.24%
-2.51%
$ 37.14M
$ 1.73M
16
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.1789
-1.16%
+3.42%
-18.21%
$ 34.98M
$ 424.01K
17
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.13
0.00%
+0.01%
+0.32%
$ 34.68M
$ 3.00K
18
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002109
-0.33%
+0.24%
-2.14%
$ 32.51M
$ 32.59M
19
USDP
USDP
USDP
$ 1.0003
0.00%
0.00%
+0.14%
$ 31.96M
$ 9.05K
20
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06372
+0.77%
-2.00%
+3.69%
$ 31.88M
$ 1.24M
21
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.4564
-0.15%
-1.20%
-4.51%
$ 30.73M
$ 269.45K
22
Nock
Nock
NOCK
$ 0.014072
-0.12%
-4.49%
+43.01%
$ 30.52M
$ 6.91M
23
Succinct
Succinct
PROVE
$ 0.1557
+0.13%
-1.15%
+3.88%
$ 30.30M
$ 299.11K
24
COTI
COTI
COTI
$ 0.009774
+0.37%
-3.00%
-11.03%
$ 27.90M
$ 6.61M
25
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.010348
-0.25%
-4.36%
-3.61%
$ 25.92M
$ 6.95M
26
Movement
Movement
MOVE
$ 0.005923
+0.93%
-0.91%
-5.27%
$ 23.88M
$ 11.42M
27
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.07486
+0.04%
-0.66%
-17.33%
$ 20.92M
$ 1.12M
28
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0.01546
0.00%
+1.05%
-1.53%
$ 18.38M
$ 5.80M
29
Phala
Phala
PHA
$ 0.02141
+0.05%
-0.42%
-3.60%
$ 17.98M
$ 2.70M
30
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2027
-0.64%
+0.60%
-2.36%
$ 16.88M
$ 264.36K
31
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006886
-4.98%
+5.80%
+5.64%
$ 15.92M
$ 9.73M
32
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.072
+0.57%
+2.01%
+1.29%
$ 13.80M
$ 775.42K
33
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04029
-0.02%
+0.42%
+0.83%
$ 13.51M
$ 1.87M
34
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01084
-0.28%
-1.82%
-9.56%
$ 12.55M
$ 31.03M
35
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6187
-0.11%
+0.63%
-1.59%
$ 11.57M
$ 98.21K
36
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03692
+0.03%
-0.33%
-3.93%
$ 11.07M
$ 1.75M
37
Telos
Telos
TLOS
$ 0.024583
+0.58%
+2.46%
-24.40%
$ 10.94M
$ 3.10M
38
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.007895
-0.19%
-0.84%
-12.68%
$ 10.79M
$ 7.36M
39
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.03913
+0.57%
-1.76%
-6.87%
$ 10.74M
$ 1.52M
40
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05675
+0.05%
-1.12%
+14.57%
$ 10.72M
$ 1.57M
41
Space and Time
Space and Time
SXT
$ 0.007129
-0.36%
+1.62%
-0.25%
$ 10.09M
$ 8.69M
42
Ika
Ika
IKA
$ 0.00248535
+0.08%
-0.00%
-1.99%
$ 7.46M
$ 191.75K
43
Redbelly Network
Redbelly Network
RBNT
$ 0.002744
-0.11%
-1.26%
-7.14%
$ 7.27M
$ 19.77M
44
Marlin POND
Marlin POND
POND
$ 0.0006935
+0.04%
+2.21%
-7.11%
$ 5.60M
$ 82.14M
45
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01047
-3.03%
+1.05%
-3.56%
$ 4.92M
$ 53.65K
46
NetX
NetX
NETX
$ 0.1913
+0.42%
-1.29%
-7.80%
$ 4.43M
$ 293.36K
47
Polyhedra Network
Polyhedra Network
ZKJ
$ 0.005326
-1.32%
+5.68%
-13.73%
$ 4.05M
$ 11.01M
48
Messier
Messier
M87
$ 0.0000046
-0.43%
+0.88%
+11.98%
$ 4.05M
$ 6.54B
49
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.01953
-0.05%
-0.36%
-4.07%
$ 3.71M
$ 3.44M
50
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0.00071114
-0.35%
-0.01%
-17.39%
$ 2.61M
$ 260.26K

Tez-tez verilən suallar

Sıfır Bilik (ZK) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Sıfır Bilik (ZK) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 82 tokenləri və ümumi $12.02B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Sıfır Bilik (ZK) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Sıfır Bilik (ZK) tokenləri arasında BOS son 24 saat ərzində 10.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Sıfır Bilik (ZK) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 82 Sıfır Bilik (ZK) tokeni izləyir. Populyar Sıfır Bilik (ZK) tokenlərinə ZEC, U, POL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Sıfır Bilik (ZK) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Sıfır Bilik (ZK) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $12.02B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Sıfır Bilik (ZK) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.