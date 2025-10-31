Bugünkü canlı Figure Heloc qiyməti 0,234034 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FIGR_HELOC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FIGR_HELOC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Figure Heloc qiyməti 0,234034 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FIGR_HELOC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FIGR_HELOC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,234034
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:12:14 (UTC+8)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,234034
24 saat Aşağı
$ 0,999251
$ 0,999251$ 0,999251
24 saat Yüksək

$ 0,234034
$ 0,999251
$ 1,37
$ 0,190997
0,00%

-76,57%

-76,80%

-76,80%

Figure Heloc (FIGR_HELOC) canlı qiyməti $0,234034. FIGR_HELOC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,234034 və ən yüksək $ 0,999251 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FIGR_HELOC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,37, ən aşağı qiyməti isə $ 0,190997 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FIGR_HELOC son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -76,57% və son 7 gündə isə -76,80% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Bazar Məlumatları

$ 3,13B
$ 3,13B$ 3,13B

--
$ 3,13B
13,35B
13.354.057.268,348
Figure Heloc üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,13B və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FIGR_HELOC üzrə dövriyyədə olan təklif 13,35B, ümumi təklif isə 13354057268.348 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,13B təşkil edir.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Figure Heloc / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,7650159.
Son 30 gündə Figure Heloc / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1811239677.
Son 60 gündə Figure Heloc / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1792619932.
Son 90 gündə Figure Heloc / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,7650159-76,57%
30 Gün$ -0,1811239677-77,39%
60 Gün$ -0,1792619932-76,59%
90 Gün$ 0--

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Nədir?

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Figure Heloc Qiymət Proqnozu (USD)

Figure Heloc (FIGR_HELOC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Figure Heloc (FIGR_HELOC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Figure Heloc üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Figure Heloc qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FIGR_HELOC Aktivindən Yerli Valyutalara

Figure Heloc (FIGR_HELOC) Tokenomikası

Figure Heloc (FIGR_HELOC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FIGR_HELOC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Figure Heloc (FIGR_HELOC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Figure Heloc (FIGR_HELOC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FIGR_HELOC qiyməti 0,234034 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FIGR_HELOC / USD cari qiyməti nədir?
FIGR_HELOC / USD cari qiyməti $ 0,234034 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Figure Heloc üçün bazar dəyəri nədir?
FIGR_HELOC üçün bazar dəyəri $ 3,13B USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FIGR_HELOC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FIGR_HELOC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 13,35B USD təşkil edir.
FIGR_HELOC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FIGR_HELOC ATH qiyməti olan 1,37 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FIGR_HELOC qiyməti (ATL) nədir?
FIGR_HELOC ATL qiyməti olan 0,190997 USD dəyərinə endi.
FIGR_HELOC ticarət həcmi nədir?
FIGR_HELOC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FIGR_HELOC bu il daha da yüksələcək?
FIGR_HELOC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FIGR_HELOC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:12:14 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

