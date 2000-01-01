Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Məxfilik tokenləri

Məxfilik sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 510.46
-0.12%
+0.37%
+2.99%
$ 8.47B
$ 2.64K
2
Monero
Monero
XMR
$ 413.96
+0.44%
+1.44%
+2.57%
$ 7.79B
$ 3.05K
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.756
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
4
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.96
+0.11%
+0.54%
-0.33%
$ 3.46B
$ 57.42K
5
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6268
-0.03%
+0.24%
-2.18%
$ 2.10B
$ 314.08K
6
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08327
+0.57%
+1.17%
-8.28%
$ 644.91M
$ 12.21M
7
DASH
DASH
DASH
$ 30
+0.23%
-0.10%
-1.09%
$ 381.56M
$ 7.14K
8
Humanity
Humanity
H
$ 0.09844
+0.65%
-15.19%
-0.15%
$ 267.78M
$ 3.74M
9
Decred
Decred
DCR
$ 11.384
-0.99%
+0.18%
-7.42%
$ 196.96M
$ 8.65K
10
STRK
STRK
STRK
$ 0.0228
+0.22%
+0.62%
-1.94%
$ 144.71M
$ 5.20M
11
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.42
-0.68%
-1.88%
-3.04%
$ 128.95M
$ 75.02K
12
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04145
+0.41%
-3.07%
-12.39%
$ 91.12M
$ 1.62M
13
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007484
0.00%
-0.68%
+1.27%
$ 74.03M
$ 10.62M
14
Horizen
Horizen
ZEN
$ 3.863
-0.34%
-1.66%
-4.81%
$ 69.80M
$ 17.16K
15
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003367
0.00%
-0.47%
+3.63%
$ 42.49M
$ 31.33M
16
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005307
+0.06%
+0.15%
-1.34%
$ 41.28M
$ 10.93M
17
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.1787
-1.16%
+3.42%
-18.21%
$ 34.98M
$ 424.01K
18
Verge
Verge
XVG
$ 0.001983
-0.05%
-0.60%
-6.91%
$ 32.71M
$ 28.67M
19
Nock
Nock
NOCK
$ 0.013976
-0.12%
-4.49%
+43.01%
$ 30.52M
$ 6.91M
20
TornadoCash
TornadoCash
TORN
$ 5.519
-0.63%
+1.66%
+0.24%
$ 28.94M
$ 9.92K
21
COTI
COTI
COTI
$ 0.00976
+0.37%
-3.00%
-11.03%
$ 27.90M
$ 6.61M
22
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.01039
-0.25%
-4.36%
-3.61%
$ 25.92M
$ 6.95M
23
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00519
-0.95%
+3.59%
+2.57%
$ 24.98M
$ 10.69M
24
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.283
-0.46%
-2.74%
+5.82%
$ 24.68M
$ 201.24K
25
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.07491
+0.04%
-0.66%
-17.33%
$ 20.92M
$ 1.12M
26
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04177
+0.82%
-7.94%
-2.78%
$ 19.48M
$ 2.72M
27
NYM
NYM
NYM
$ 0.01826
+0.44%
-2.51%
-0.27%
$ 15.24M
$ 3.15M
28
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01525155
+0.02%
-0.01%
-1.00%
$ 14.72M
$ 181.60
29
Octra
Octra
OCT
$ 0.02105671
-0.03%
+0.01%
-13.90%
$ 13.17M
$ 19.65K
30
ARPA
ARPA
ARPA
$ 0.008525
-0.12%
-1.39%
-1.53%
$ 12.94M
$ 6.29M
31
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3532
+0.48%
-1.07%
+3.83%
$ 11.84M
$ 570.50K
32
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6179
-0.11%
+0.63%
-1.59%
$ 11.57M
$ 98.21K
33
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.03907
+0.57%
-1.76%
-6.87%
$ 10.74M
$ 1.52M
34
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.011716
+0.08%
+0.48%
+0.56%
$ 9.17M
$ 5.67M
35
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 64,483
+0.05%
+0.01%
+2.64%
$ 6.23M
$ 568.59K
36
Arcane
Arcane
ARCANE
$ 0.00655974
-0.01%
+0.01%
-17.92%
$ 5.51M
$ 392.22
37
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0514
0.00%
+1.18%
+0.98%
$ 5.01M
$ 55.32K
38
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.0112
-3.03%
+1.05%
-3.56%
$ 4.92M
$ 53.65K
39
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01674419
-0.06%
+0.01%
+1.56%
$ 4.68M
$ 1.15K
40
Aragon
Aragon
ANT
$ 0.092491
0.00%
--
+1.95%
$ 3.99M
$ 9.94
41
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.00992
+0.20%
-8.29%
-13.99%
$ 3.40M
$ 5.27M
42
BLACKCOIN
BLACKCOIN
BLACKCOIN
$ 0.00311837
-0.03%
+0.02%
+1.38%
$ 3.12M
$ 13.15K
43
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01318001
-4.56%
+0.02%
-2.27%
$ 2.95M
$ 541.19
44
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0.202658
+0.02%
0.00%
-1.59%
$ 2.81M
$ 1.57K
45
Navio
Navio
NAV
$ 0.03337823
+0.08%
+0.11%
+2.19%
$ 2.57M
$ 629.56
46
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.008922
+0.51%
-12.43%
+2.60%
$ 2.38M
$ 8.29M
47
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11169
-0.04%
-0.93%
-6.33%
$ 2.23M
$ 241.23K
48
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01293193
+0.03%
+0.11%
+12.51%
$ 1.98M
$ 2.62K
49
Zclassic
Zclassic
ZCL
$ 0.180057
+0.05%
-0.07%
-16.28%
$ 1.86M
$ 405.66
50
Loyal
Loyal
LOYAL
$ 0.144276
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 1.80M
$ 172.81

Tez-tez verilən suallar

Məxfilik tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Məxfilik tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 115 tokenləri və ümumi $30.75B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Məxfilik tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Məxfilik tokenləri arasında XEL son 24 saat ərzində 20.44% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Məxfilik tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 115 Məxfilik tokeni izləyir. Populyar Məxfilik tokenlərinə ZEC, XMR, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Məxfilik kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Məxfilik tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $30.75B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Məxfilik sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.