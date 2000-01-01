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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı memkoinlər

Memkoinlər internet zarafatlarından, populyar mədəniyyətdən və ya viral sosial media trendlərindən qaynaqlanan kriptovalyutalardır. Onların bazar performansı, əsasən, texnoloji faydadan daha çox, icma ilə əlaqə və sosial təşviqatla idarə olunur. Yüksək dərəcədə dəyişkən və spekulyativ olsa da, uğurlu mem tokenləri əhəmiyyətli treydinq həcmi və güclü fərdi investor icmaları yarada bilər.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,495.54
+0.13%
+0.36%
+1.42%
$ 1.29T
$ 4.78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,923.19
+0.19%
+1.15%
+1.89%
$ 232.01B
$ 76.68K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.0063
+0.16%
+0.77%
-0.09%
$ 62.42B
$ 10.40M
5
Solana
Solana
SOL
$ 77.5
+0.26%
+1.63%
+2.05%
$ 44.97B
$ 430.29K
6
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07027
+0.21%
+0.41%
-0.09%
$ 11.96B
$ 61.93M
7
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1747
+0.57%
+0.46%
-4.63%
$ 6.37B
$ 12.19M
8
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004474
+0.40%
+1.33%
+0.72%
$ 2.65B
$ 125.95B
9
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 192.56
-0.10%
+0.08%
-3.93%
$ 2.12B
$ 4.63K
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.387
+1.30%
+2.20%
-4.27%
$ 2.08B
$ 88.60K
11
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06043
-0.10%
-0.41%
+9.95%
$ 1.92B
$ 703.69K
12
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.12021
-0.48%
-2.15%
+1.91%
$ 1.46B
$ 100.56K
13
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.61781
-11.60%
+66.98%
+142.29%
$ 1.38B
$ 23.25M
14
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002612
+0.31%
+0.93%
-3.89%
$ 1.07B
$ 48.89B
15
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
0.00%
-0.03%
-0.02%
$ 1.00B
$ 53.82K
16
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08013
+0.40%
+3.15%
-0.52%
$ 712.16M
$ 718.37K
17
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.0835
+0.32%
+0.39%
-8.57%
$ 638.02M
$ 12.20M
18
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07728
-0.05%
+2.35%
+2.87%
$ 482.20M
$ 2.78M
19
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.46392
+0.01%
+0.68%
-3.16%
$ 466.65M
$ 120.40K
20
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006237
+0.68%
+2.96%
-1.14%
$ 390.99M
$ 26.15M
21
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.408
+0.07%
+0.64%
+1.00%
$ 335.46M
$ 444.17K
22
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3213
+0.31%
+2.03%
+2.32%
$ 299.97M
$ 208.58K
23
Humanity
Humanity
H
$ 0.0956
-0.42%
-16.48%
+1.73%
$ 267.69M
$ 3.70M
24
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.23342
-0.14%
+20.68%
+64.78%
$ 235.08M
$ 1.61M
25
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002317
+0.17%
-0.35%
-0.90%
$ 202.92M
$ 64.76B
26
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009552
+0.27%
+3.16%
+3.60%
$ 200.66M
$ 156.47B
27
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002005
+0.40%
+0.65%
-1.47%
$ 191.16M
$ 3.90B
28
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06406
-0.36%
-1.42%
-2.11%
$ 183.66M
$ 890.69K
29
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15109
-1.16%
-5.99%
-4.58%
$ 151.55M
$ 823.96K
30
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14413
+1.23%
+0.53%
+7.26%
$ 143.52M
$ 795.61K
31
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02268
+0.85%
+1.03%
-13.66%
$ 143.17M
$ 2.75M
32
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.137
+0.07%
+0.29%
-1.65%
$ 136.54M
$ 1.19M
33
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06365
+0.19%
+0.94%
-0.58%
$ 126.22M
$ 882.97K
34
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.35549
-0.15%
-5.38%
-8.59%
$ 117.28M
$ 212.71K
35
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07469
+0.15%
+0.36%
+1.43%
$ 102.53M
$ 2.83M
36
Bermuda Shorts
Bermuda Shorts
SHORT
$ 2.258E-5
-0.04%
-0.20%
+10.09%
$ 97.55M
--
37
Newton
Newton
AB
$ 0.000958
-0.42%
0.00%
+0.95%
$ 94.67M
$ 6.20M
38
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000005055
+0.77%
+3.62%
+0.65%
$ 92.85M
$ 116.67B
39
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3696
-0.97%
+0.33%
-5.04%
$ 91.87M
$ 239.50K
40
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
41
YZY
YZY
YZY
$ 0.293898
-0.04%
+0.02%
-0.07%
$ 87.86M
$ 1.03K
42
Smilek to the Bank
Smilek to the Bank
SMILEK
$ 4.996E-5
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 87.43M
--
43
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.008256
+0.12%
-1.24%
+0.85%
$ 82.77M
$ 6.23M
44
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003772
+0.35%
-1.23%
-3.21%
$ 75.85M
$ 15.44M
45
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07081
+0.82%
+2.43%
-1.61%
$ 71.29M
$ 1.46M
46
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,993.8
+0.17%
+3.45%
+2.49%
$ 71.23M
$ 30.61
47
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3.396
+0.03%
+1.20%
-3.04%
$ 70.96M
$ 17.88K
48
Comedian
Comedian
BAN
$ 0.07082
+0.34%
-1.85%
-4.30%
$ 70.61M
$ 810.51K
49
Horizen
Horizen
ZEN
$ 3.856
+0.16%
-2.18%
-4.55%
$ 69.85M
$ 17.00K
50
would
would
WOULD
$ 0.069638
+0.25%
+0.02%
-7.23%
$ 69.60M
$ 21.47K

Tez-tez verilən suallar

Kriptovalyuta bazarında Memkoini nə müəyyən edir?
Memkoin internet zarafatlarından, populyar mədəniyyətdən və ya sosial media trendlərindən qaynaqlanan yüksək spekulyativliyə malik kriptovalyutadır. Memkoinlər əsasən texnoloji yeniliklərdən daha çox həvəsli fərdi investor icmaları ilə xarakterizə olunur.
Niyə Memkoinlər həddindən artıq qiymət dəyişkənliyi yaşayır?
Memkoinlər həddindən artıq qiymət dəyişkənliyi yaşayır, çünki Memkoin qiymətləndirmələri, demək olar ki, yalnız fundamental fayda və ya korporativ qazancdan daha çox, sosial media məşhurluğu, fərdi investor əhval-ruhiyyəsi və spekulyativ treydinq impulsu ilə idarə olunur.
Onlayn icma iştirakı Memkoin qiymətlərinə necə təsir edir?
Güclü onlayn icmanın iştirakı viral marketinq fenomenləri və kütləvi alış təzyiqi yaradır. Memkoinlər üçün icma əhval-ruhiyyəsi tez-tez potensial qısamüddətli qiymət artımlarının ən güclü fundamental göstəricisi hesab olunur.
Memkoinlərin maksimum token təchizatı və ya dövriyyədən çıxarma mexanizmləri var?
Tokenomika əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Bəzi Memkoinlər sərt maksimum tədarük və kəskin deflyasiya ilə dövriyyədən çıxarma mexanizmləri tətbiq edir, digərləri isə, Dogecoin kimi, sabit illik buraxılış dərəcəsi ilə sonsuz bir token təchizatına malikdir.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.