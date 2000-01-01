Memkoinlər internet zarafatlarından, populyar mədəniyyətdən və ya viral sosial media trendlərindən qaynaqlanan kriptovalyutalardır. Onların bazar performansı, əsasən, texnoloji faydadan daha çox, icma ilə əlaqə və sosial təşviqatla idarə olunur. Yüksək dərəcədə dəyişkən və spekulyativ olsa da, uğurlu mem tokenləri əhəmiyyətli treydinq həcmi və güclü fərdi investor icmaları yarada bilər.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.