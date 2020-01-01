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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı RWA Protokolu tokenləri

RWA Protokolu sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.787
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
2
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.32868
-0.04%
-1.29%
-2.61%
$ 1.59B
$ 583.76K
3
TIA
TIA
TIA
$ 0.3081
+0.59%
+2.06%
-0.55%
$ 282.60M
$ 575.97K
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16016
-0.52%
-1.87%
+2.15%
$ 188.45M
$ 496.24K
5
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015962
-0.26%
+1.19%
-0.60%
$ 158.91M
$ 103.28M
6
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07536
+0.04%
+0.57%
+1.14%
$ 102.63M
$ 2.84M
7
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1324
-0.53%
-19.01%
-14.30%
$ 75.72M
$ 659.40K
8
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.012794
-0.09%
+2.99%
+5.79%
$ 74.27M
$ 10.41M
9
RE
RE
RE
$ 0.42394
+1.53%
+8.47%
-6.65%
$ 67.92M
$ 276.40K
10
Reental
Reental
RNT
$ 0.287361
+0.02%
-0.00%
+2.48%
$ 39.90M
$ 16.00K
11
POLYX
POLYX
POLYX
$ 0.0283
+0.35%
+0.71%
-4.71%
$ 29.89M
$ 44.55K
12
Ryze
Ryze
RYZE
$ 0.069756
+0.02%
+0.01%
+0.56%
$ 18.40M
$ 418.07
13
CHR
CHR
CHR
$ 0.01291
-0.23%
-1.08%
-4.67%
$ 12.54M
$ 4.30M
14
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3547
+0.48%
-1.07%
+3.83%
$ 11.84M
$ 570.50K
15
Chintai Network
Chintai Network
CHEX
$ 0.008908
-0.06%
+7.60%
+10.96%
$ 11.18M
$ 6.83M
16
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0.0013078
-0.06%
-0.87%
+19.18%
$ 10.22M
$ 9.37M
17
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0552
+0.18%
+0.18%
-1.61%
$ 9.92M
$ 1.13M
18
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05475
+0.38%
-6.57%
+13.44%
$ 9.89M
$ 1.75M
19
Soil
Soil
SOIL
$ 0.09458
0.00%
+3.09%
-2.33%
$ 6.61M
$ 317.40K
20
Realio
Realio
RIO
$ 0.0379
+1.70%
+12.93%
+9.45%
$ 6.12M
$ 1.30M
21
READY
READY
READY
$ 0.005964
+1.82%
+25.43%
+13.10%
$ 5.88M
$ 6.19M
22
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.05967
+0.35%
-0.33%
-1.25%
$ 4.88M
$ 1.11M
23
$ 0.00183
+1.65%
+6.32%
+17.09%
$ 4.59M
$ 3.99M
24
NetX
NetX
NETX
$ 0.1914
+0.42%
-1.29%
-7.80%
$ 4.43M
$ 293.36K
25
tokenforge
tokenforge
TKFG
$ 0.01522384
0.00%
+0.01%
-15.54%
$ 4.24M
$ 135.21
26
Lingo
Lingo
LINGO
$ 0.008505
+0.05%
+0.83%
+0.89%
$ 4.14M
$ 6.37M
27
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00943
-2.59%
+35.33%
+79.72%
$ 3.73M
$ 44.73M
28
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00507071
+0.74%
+0.02%
+33.18%
$ 3.44M
$ 570.71
29
UranoToken
UranoToken
URANO
$ 0.057144
0.00%
+0.00%
-2.81%
$ 3.04M
$ 3.88K
30
$ 0.01781
0.00%
-2.04%
+3.79%
$ 3.04M
$ 17.58K
31
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00573755
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 12.78
32
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0.0284
+0.14%
-0.70%
-7.71%
$ 2.50M
$ 1.97M
33
Rayls
Rayls
RLS
$ 0.001582
+0.32%
+0.38%
-11.16%
$ 2.38M
$ 47.62M
34
Allo
Allo
RWA
$ 0.001144
-0.09%
-0.87%
-3.96%
$ 2.05M
$ 45.72M
35
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.002002
-1.92%
+15.40%
+17.94%
$ 2.04M
$ 43.31M
36
Apraemio
Apraemio
APRA
$ 0.01418532
+0.01%
+0.09%
-33.65%
$ 1.96M
$ 4.94K
37
PinLink
PinLink
PIN
$ 0.02004
-3.78%
-3.96%
+3.38%
$ 1.75M
$ 3.07M
38
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.003453
+0.03%
+1.56%
+1.00%
$ 1.69M
$ 64.60M
39
TRWA
TRWA
TRWA
$ 0.0002363
+0.68%
+1.85%
+2.07%
$ 1.66M
$ 186.73M
40
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00108719
-1.43%
+0.01%
-4.72%
$ 1.37M
$ 14.73K
41
Charred Treasures
Charred Treasures
CHARRED
$ 0.824978
0.00%
0.00%
-4.24%
$ 1.32M
$ 59.40
42
OpenVPP
OpenVPP
OVPP
$ 0.001584
-1.75%
-4.27%
-3.74%
$ 1.26M
$ 130.25M
43
Palm Economy
Palm Economy
PALM
$ 9.907E-5
+0.15%
-1.40%
-7.11%
$ 1.15M
--
44
Swarm Markets
Swarm Markets
SMT
$ 0.0091
0.00%
0.00%
-6.19%
$ 837.17K
$ 5.54M
45
Arowana
Arowana
ARW
$ 0.03515
-0.87%
-32.33%
-39.99%
$ 805.54K
$ 249.95K
46
Pareto Staked USP
Pareto Staked USP
SUSP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 736.56K
--
47
Collaterize
Collaterize
COLLAT
$ 0.00061157
0.00%
-0.01%
-13.93%
$ 611.52K
$ 151.76K
48
Crystal Stones
Crystal Stones
CRYSTAL STONES
$ 0.00553459
+0.28%
+0.16%
+57.65%
$ 575.85K
$ 79.18K
49
Elixir
Elixir
ELX
$ 0.00108216
0.00%
-0.03%
-7.00%
$ 475.14K
$ 2.74K
50
Credefi
Credefi
CREDI
$ 0.00050471
-1.05%
-0.02%
-3.17%
$ 446.40K
$ 35.90K

Tez-tez verilən suallar

RWA Protokolu tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
RWA Protokolu tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 74 tokenləri və ümumi $9.18B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən RWA Protokolu tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən RWA Protokolu tokenləri arasında PRCL son 24 saat ərzində 35.33% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər RWA Protokolu tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 74 RWA Protokolu tokeni izləyir. Populyar RWA Protokolu tokenlərinə LINK, ONDO, TIA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
RWA Protokolu kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün RWA Protokolu tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $9.18B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin RWA Protokolu sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.