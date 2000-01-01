Fiat ilə dəstəklənən stabilkoinlər ABŞ dolları kimi dövlət tərəfindən buraxılmış müəyyən bir valyutanın dəyərinə birbaşa 1:1 nisbətində bağlı olan rəqəmsal aktivlərdir. Emitent qurumlar dövriyyədəki tokenləri dəstəkləmək üçün faktiki fiat valyutasının və ya ekvivalent likvid aktivlərin ehtiyatlarını saxlayırlar. Bu təminatlı struktur yüksək likvidlik və sabitlik təmin edir və onları kriptovalyuta treydinqinin təməl daşına çevirir.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Fiat tərəfindən dəstəklənən Stablecoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.