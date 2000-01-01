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Bazar kapitallaşmasına görə Fiat ilə dəstəklənən ən yaxşı stabilkoinlər

Fiat ilə dəstəklənən stabilkoinlər ABŞ dolları kimi dövlət tərəfindən buraxılmış müəyyən bir valyutanın dəyərinə birbaşa 1:1 nisbətində bağlı olan rəqəmsal aktivlərdir. Emitent qurumlar dövriyyədəki tokenləri dəstəkləmək üçün faktiki fiat valyutasının və ya ekvivalent likvid aktivlərin ehtiyatlarını saxlayırlar. Bu təminatlı struktur yüksək likvidlik və sabitlik təmin edir və onları kriptovalyuta treydinqinin təməl daşına çevirir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999294
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 182.96B
$ 28.62B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
3
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0004
+0.01%
-0.02%
0.00%
$ 10.58B
$ 57.31K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
5
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.46B
$ 282.06M
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999817
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
$ 79.25M
7
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.76B
$ 102.00M
8
GHO
GHO
GHO
$ 0.998364
0.00%
0.00%
0.00%
$ 697.86M
$ 4.57M
9
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998692
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 550.74M
$ 108.90K
10
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9985
0.00%
-0.01%
+0.18%
$ 493.77M
$ 5.47K
11
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01161923
-0.50%
-0.00%
-2.37%
$ 455.82M
$ 3.47K
12
USDtb
USDtb
USDTB
$ 0.999375
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 357.71M
$ 1.21M
13
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.998
0.00%
0.00%
0.00%
$ 336.84M
$ 53.42K
14
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998946
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 212.42M
$ 9.99M
15
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999449
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 210.47M
$ 2.90M
16
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 168.21M
$ 7.42M
17
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999796
0.00%
0.00%
0.00%
$ 111.87M
$ 3.47M
18
Cygnus Finance Global USD
Cygnus Finance Global USD
CGUSD
$ 0.995219
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 75.84M
$ 6.93
19
USDsui
USDsui
USDSUI
$ 1.0
-0.10%
0.00%
0.00%
$ 74.04M
$ 913.07K
20
Crown BRLV
Crown BRLV
BRLV
$ 0.191722
0.00%
-0.00%
-0.31%
$ 71.90M
$ 2.97K
21
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
22
AllUnity CHF
AllUnity CHF
CHFAU
$ 1.23
0.00%
--
0.00%
$ 57.73M
$ 834.67
23
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00626975
0.00%
+0.00%
+0.11%
$ 55.21M
$ 28.64K
24
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.19109
+0.05%
-0.00%
-0.31%
$ 54.65M
$ 4.35K
25
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997682
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 53.00M
$ 1.24M
26
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 44.60M
$ 54.18K
27
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998779
-0.12%
0.00%
-0.08%
$ 39.64M
$ 285.14K
28
Aegis YUSD
Aegis YUSD
YUSD
$ 0.998648
-0.02%
0.00%
+0.06%
$ 34.90M
$ 30.66K
29
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.51M
$ 685.28K
30
BUSD
BUSD
BUSD
$ 0.989238
-0.12%
-0.00%
-1.05%
$ 34.07M
$ 2.68K
31
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 32.76M
$ 895.95K
32
USDP
USDP
USDP
$ 1.0002
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 31.96M
$ 9.06K
33
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.35
0.00%
0.00%
0.00%
$ 27.88M
$ 20.31K
34
Liquity USD
Liquity USD
LUSD
$ 1.002
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 27.79M
$ 14.23K
35
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004792
+0.59%
+1.22%
-2.63%
$ 26.81M
$ 12.00M
36
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999316
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 26.13M
$ 2.61M
37
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.279
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K
38
Hex Trust USD
Hex Trust USD
USDX
$ 0.988679
0.00%
--
+0.32%
$ 24.02M
$ 2.62
39
Electronic USD
Electronic USD
EUSD
$ 1.0
0.00%
+0.00%
+0.11%
$ 22.53M
$ 112.06K
40
Stable Mint USD
Stable Mint USD
USDSM
$ 0.993459
+0.11%
-0.04%
-0.45%
$ 12.40M
$ 231.80
41
USD CoinVertible
USD CoinVertible
USDCV
$ 0.999334
+0.03%
0.00%
+0.04%
$ 12.26M
$ 5.85M
42
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.567
0.00%
+34.90%
+35.00%
$ 12.11M
$ 1.67K
43
USDB
USDB
USDB
$ 1.005
+0.40%
+0.01%
+0.86%
$ 12.04M
$ 2.22K
44
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.783325
+0.01%
0.00%
+0.33%
$ 11.96M
$ 188.49K
45
YUSD Stablecoin
YUSD Stablecoin
YUSD
$ 0.994981
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 11.79M
$ 0.42
46
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.971328
+0.05%
0.00%
-1.21%
$ 11.52M
$ 1.18K
47
USAT
USAT
USAT
$ 0.9999
0.00%
+0.04%
+0.05%
$ 10.00M
$ 55.73K
48
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.937528
+0.01%
-0.00%
-0.79%
$ 9.87M
$ 344.22K
49
Rupiah Token
Rupiah Token
IDRT
$ 5.489E-5
-0.83%
-2.80%
-2.78%
$ 9.55M
--
50
Anzen USDz
Anzen USDz
USDZ
$ 0.955914
-0.04%
0.00%
-2.22%
$ 7.21M
$ 3.34K

Tez-tez verilən suallar

Fiat ilə dəstəklənən stabilkoinlər nədir?
Fiat ilə dəstəklənən stabilkoinlər ABŞ dolları kimi müəyyən bir dövlət tərəfindən buraxılmış valyutanın dəyərinə ciddi şəkildə bağlı olan rəqəmsal tokenlərdir. Emitent şirkət stabilkoin təchizatını dəstəkləmək üçün ehtiyatda ekvivalent miqdarda fiziki fiat pul saxlayır.
Fiat ilə dəstəklənən stabilkoinlər alqoritmik stabilkoinlərdən nə ilə fərqlənir?
Fiat ilə dəstəklənən stabilkoinlər birbaşa 1:1 geri alma dəyərini təmin etmək üçün fiziki bank ehtiyatlarına əsaslanır. Alqoritmik stabilkoinlər fiat ehtiyatlarından istifadə etmir, bunun əvəzinə token təchizatını dinamik şəkildə tarazlaşdırmaq üçün mürəkkəb kod və bazar arbitraj stimullarına əsaslanır.
Fiatla dəstəklənən stabilkoinlər üçün ehtiyat şəffaflığı nəyə görə vacibdir?
Ehtiyat şəffaflığı və müstəqil audit sübut edir ki, emitent əslində hər dövriyyədə olan stabilkoini dəstəkləyən fiziki fiata sahibdir və bu, istifadəçi etibarını qorumaq və likvidlik böhranlarının qarşısını almaq üçün vacibdir.
Fiatla dəstəklənən stabilkoinlər tənzimləyici tədbirlərlə və ya hesabların dondurulması ilə üzləşə bilər?
Bəli. Fiatla dəstəklənən stabilkoinlər ənənəvi bank sistemləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olduğundan, fiatla dəstəklənən stabilkoinlər hökumət qaydalarına çox həssasdır və emitent qurumlar müəyyən stabilkoin ünvanlarını qara siyahıya sala və ya dondura bilər.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Fiat tərəfindən dəstəklənən Stablecoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.