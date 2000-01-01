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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Çarpaz zəncirvari rabitə tokenləri

Çarpaz zəncirvari rabitə sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.764
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
2
United Stables
United Stables
U
$ 1
0.00%
-0.03%
-0.02%
$ 1.00B
$ 53.82K
3
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8441
-0.33%
+8.71%
+2.47%
$ 290.97M
$ 583.74K
4
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.14
-0.33%
-0.00%
-3.20%
$ 271.08M
$ 148.95K
5
SOON
SOON
SOON
$ 0.2002
-0.39%
+3.22%
-4.58%
$ 103.95M
$ 368.83K
6
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04133
-0.22%
-2.90%
-13.17%
$ 90.49M
$ 1.60M
7
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008124
+0.16%
-0.33%
-0.05%
$ 48.85M
$ 12.34M
8
$ 0.03483
-0.03%
-1.34%
-3.21%
$ 41.20M
$ 30.32K
9
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0.02779
+0.65%
+2.36%
+1.50%
$ 40.59M
$ 2.12M
10
Threshold
Threshold
T
$ 0.003267
+0.12%
+0.28%
-4.54%
$ 36.35M
$ 16.49M
11
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.0158
-0.63%
+6.66%
+5.95%
$ 30.53M
$ 3.78M
12
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.04068814
+0.14%
+0.03%
+0.42%
$ 28.57M
$ 108.48K
13
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06264
+0.14%
+1.33%
-3.26%
$ 21.17M
$ 883.61K
14
ICON
ICON
ICX
$ 0.01753813
+0.16%
-0.01%
-7.36%
$ 19.24M
$ 301.36K
15
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.12656
+1.57%
-10.05%
+17.47%
$ 16.51M
$ 4.13M
16
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.001966
+0.20%
-1.45%
+2.02%
$ 15.40M
$ 28.53M
17
Test
Test
TST
$ 0.014448
+1.78%
+1.51%
-5.28%
$ 13.82M
$ 6.76M
18
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02287
0.00%
-3.67%
+0.31%
$ 12.30M
$ 3.05M
19
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007125
-0.60%
+2.80%
-8.29%
$ 10.70M
$ 133.84M
20
Wanchain
Wanchain
WAN
$ 0.052688
+0.22%
-0.00%
-0.81%
$ 10.49M
$ 689.09K
21
ERA
ERA
ERA
$ 0.05496
+0.02%
-3.79%
-13.78%
$ 8.13M
$ 980.90K
22
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0.078401
-0.67%
-0.01%
-7.28%
$ 7.84M
$ 6.37K
23
Ika
Ika
IKA
$ 0.00248653
+1.13%
-0.00%
-1.94%
$ 7.46M
$ 193.01K
24
Reactive Network
Reactive Network
REACT
$ 0.00515469
+0.03%
+0.01%
+2.06%
$ 6.19M
$ 50.39K
25
Portal To Bitcoin
Portal To Bitcoin
PTB
$ 0.0008381
-0.62%
-2.37%
-0.96%
$ 6.14M
$ 77.85M
26
Supra
Supra
SUPRA
$ 0.0002122
-0.77%
+0.63%
+17.11%
$ 6.00M
$ 545.77M
27
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01089
0.00%
+4.21%
-0.55%
$ 5.08M
$ 45.89K
28
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00665477
+0.06%
-0.00%
-2.72%
$ 4.61M
$ 2.10K
29
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.00057794
0.00%
-0.02%
-1.63%
$ 3.92M
$ 1.19K
30
HyBridge
HyBridge
BRIDGE
$ 0.01686942
0.00%
-0.09%
-32.46%
$ 3.37M
$ 948.82
31
THAT
THAT
THAT
$ 0.0020717
+0.53%
+0.02%
+4.44%
$ 3.18M
$ 18.60K
32
Orbiter Finance
Orbiter Finance
OBT
$ 0.00029903
-0.81%
+0.02%
-1.84%
$ 3.03M
$ 700.78K
33
Kyo
Kyo
KYO
$ 0.01622755
+0.31%
+0.00%
+1.71%
$ 2.66M
$ 1.66M
34
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002334
-0.89%
+2.18%
+3.08%
$ 2.18M
$ 28.70M
35
Cycle Network
Cycle Network
CYC
$ 0.0140166
+0.03%
+0.01%
+0.52%
$ 2.13M
$ 139.59K
36
XSwap
XSwap
XSWAP
$ 0.006077
0.00%
-0.39%
-1.38%
$ 1.81M
$ 9.66K
37
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 3.09E-6
+0.98%
+4.80%
-16.49%
$ 1.52M
--
38
oooo
oooo
OOOO
$ 0.00699463
0.00%
--
0.00%
$ 1.51M
$ 10.71
39
ChainSwap
ChainSwap
CSWAP
$ 0.001325
+0.99%
+2.55%
+0.76%
$ 1.22M
$ 194.63K
40
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03508
+0.03%
-0.79%
-3.05%
$ 1.00M
$ 2.48M
41
JustMoney
JustMoney
JM
$ 3.85E-6
0.00%
+0.60%
-10.26%
$ 252.76K
--
42
Analog
Analog
ANLOG
$ 1.174E-5
0.00%
+1.00%
+1.03%
$ 106.32K
--
43
Switchboard
Switchboard
SWTCH
$ 0.00064465
+0.02%
-0.00%
+24.03%
$ 103.14K
$ 207.38
44
Everclear
Everclear
CLEAR
$ 6.389E-5
0.00%
-0.30%
-2.28%
$ 56.73K
--
45
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.276E-5
-0.12%
+0.40%
+0.40%
$ 56.23K
--
46
Graviton
Graviton
GRAV
$ 3.886E-5
+0.31%
-14.00%
-16.50%
$ 50.59K
--
47
Units.Network
Units.Network
UNIT0
$ 0.005874
+0.07%
+1.52%
+1.12%
$ 29.98K
$ 1.48M
48
StakeLayer
StakeLayer
STAKELAYER
$ 1.871E-5
0.00%
-0.20%
-2.04%
$ 18.48K
--
49
Squid
Squid
QUID
$ 0.06717
-0.21%
+4.10%
-15.64%
--
$ 1.46M
50
Owlto Finance
Owlto Finance
OWL
$ 0.0008158
-0.38%
-0.73%
-5.25%
--
$ 63.96M

Tez-tez verilən suallar

Çarpaz zəncirvari rabitə tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Çarpaz zəncirvari rabitə tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 51 tokenləri və ümumi $8.60B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Çarpaz zəncirvari rabitə tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Çarpaz zəncirvari rabitə tokenləri arasında ZRO son 24 saat ərzində 8.71% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Çarpaz zəncirvari rabitə tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 51 Çarpaz zəncirvari rabitə tokeni izləyir. Populyar Çarpaz zəncirvari rabitə tokenlərinə LINK, U, ZRO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Çarpaz zəncirvari rabitə kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Çarpaz zəncirvari rabitə tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $8.60B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Çarpaz zəncirvari rabitə sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.