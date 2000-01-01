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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Avtomatlaşdırılmış Market Meyker (AMM) tokenləri

Avtomatlaşdırılmış Market Meyker (AMM) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3,365
+1,30%
+2,20%
-4,27%
$ 2,08B
$ 88,60K
2
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1,554
+0,58%
+6,45%
+7,26%
$ 546,09M
$ 599,83K
3
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0,4047
+0,30%
+0,15%
-1,10%
$ 385,53M
$ 1,30M
4
Curve
Curve
CRV
$ 0,2393
+0,59%
-1,00%
-5,32%
$ 361,89M
$ 1,47M
5
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1,302
+0,62%
-3,64%
-3,85%
$ 221,96M
$ 292,97K
6
Raydium
Raydium
RAY
$ 0,6133
-0,39%
-0,37%
-2,32%
$ 165,26M
$ 96,38K
7
BUILDon
BUILDon
B
$ 0,15115
-1,16%
-5,99%
-4,58%
$ 151,55M
$ 823,96K
8
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0,08327
+0,02%
+0,16%
+0,17%
$ 117,51M
$ 669,59K
9
Orca
Orca
ORCA
$ 1,0699
+0,39%
+1,73%
+3,80%
$ 65,03M
$ 55,36K
10
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0,1619
+0,37%
+0,88%
+0,69%
$ 46,27M
$ 346,16K
11
Babylon
Babylon
BABY
$ 0,01003
-0,10%
-1,96%
-3,85%
$ 37,08M
$ 5,84M
12
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 7,90395E-7
-0,18%
-0,90%
-2,23%
$ 34,42M
--
13
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0,1765
+0,53%
+3,34%
-6,54%
$ 33,47M
$ 537,57K
14
Bancor
Bancor
BNT
$ 0,2695
+0,19%
-0,63%
+3,86%
$ 29,03M
$ 257,42K
15
SODAX
SODAX
SODA
$ 0,01749314
-0,23%
-0,02%
-25,50%
$ 26,23M
$ 16,72K
16
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0,2804
+0,21%
+1,08%
-5,82%
$ 24,71M
$ 241,58K
17
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0,02934
+0,62%
-2,30%
-3,01%
$ 22,80M
$ 2,38M
18
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0,1008
+0,10%
+2,02%
+0,10%
$ 21,09M
$ 486,76K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0,01051
+0,38%
+1,65%
-1,50%
$ 19,79M
$ 5,28M
20
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0,07023
+0,06%
+0,27%
-0,79%
$ 16,13M
$ 878,59K
21
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3,606
+0,61%
+0,73%
-3,36%
$ 14,43M
$ 17,67K
22
JOE
JOE
JOE
$ 0,02672
-0,48%
-0,56%
-3,43%
$ 12,22M
$ 2,15M
23
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0,02251
+0,09%
-0,57%
+0,94%
$ 9,93M
$ 3,12M
24
balancer
balancer
BAL
$ 0,10643
-0,02%
+0,89%
+2,56%
$ 7,42M
$ 523,28K
25
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0,514871
+0,04%
+0,01%
-0,97%
$ 6,79M
$ 8,00
26
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0,007912
-0,10%
-0,32%
-1,38%
$ 6,01M
$ 7,52M
27
Minswap
Minswap
MIN
$ 0,00297
+0,20%
+0,68%
-2,49%
$ 5,15M
$ 5,56M
28
Ekubo Protocol
Ekubo Protocol
EKUBO
$ 0,409969
+0,01%
+0,01%
-3,94%
$ 4,10M
$ 732,39
29
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0,007355
+0,70%
-2,58%
-7,21%
$ 3,67M
$ 7,52M
30
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0,01692254
+0,07%
-0,03%
-8,22%
$ 2,24M
$ 98,62K
31
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0,0165
-1,73%
-10,06%
-14,14%
$ 1,84M
$ 2,57M
32
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0,110559
-0,29%
-0,00%
+0,79%
$ 1,63M
$ 34,85K
33
RocketX exchange
RocketX exchange
RVF
$ 0,01955
0,00%
+1,82%
+0,57%
$ 1,62M
$ 636,72K
34
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0,00324059
+0,14%
+0,07%
+12,27%
$ 1,54M
$ 1,33K
35
Cream
Cream
CREAM
$ 0,424399
0,00%
--
+1,09%
$ 1,24M
$ 63,47
36
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0,100733
0,00%
--
+0,73%
$ 1,10M
$ 16,92
37
Saber
Saber
SBR
$ 0,00034292
-0,01%
-0,01%
+11,47%
$ 911,44K
$ 2,04K
38
Netswap
Netswap
NETT
$ 0,0091094
+0,21%
-0,00%
-1,12%
$ 878,98K
$ 295,01
39
Hydrex
Hydrex
HYDX
$ 0,01763406
+2,22%
+0,06%
+25,42%
$ 814,48K
$ 49,69K
40
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0,00067749
+0,45%
+0,01%
-2,99%
$ 533,46K
$ 781,02
41
Turbos Finance
Turbos Finance
TURBOS
$ 7,631E-5
+1,09%
-3,00%
-6,73%
$ 505,19K
--
42
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
$ 0,00158085
0,00%
+0,02%
+5,93%
$ 438,73K
$ 40,29
43
Blackhole
Blackhole
BLACK
$ 0,00158263
-0,32%
-0,02%
-7,42%
$ 416,28K
$ 9,77K
44
Ferro
Ferro
FER
$ 8,039E-5
-0,05%
+0,30%
-2,53%
$ 351,19K
--
45
Biswap
Biswap
BSW
$ 0,00034767
+0,01%
-0,02%
-2,30%
$ 173,48K
$ 994,47
46
ApeBond
ApeBond
ABOND
$ 0,00043602
+0,04%
+0,00%
-1,48%
$ 147,51K
$ 161,21
47
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0,00036019
-0,94%
-0,01%
-2,28%
$ 147,40K
$ 4,51
48
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0,00019422
-2,61%
-0,33%
-42,28%
$ 125,02K
$ 19,62K
49
Timeswap
Timeswap
TIME
$ 0,00032065
0,00%
--
0,00%
$ 112,23K
$ 318,36
50
AshSwap
AshSwap
ASH
$ 0,0002425
-0,01%
-0,00%
+3,55%
$ 107,40K
$ 97,21

Tez-tez verilən suallar

Avtomatlaşdırılmış Market Meyker (AMM) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Avtomatlaşdırılmış Market Meyker (AMM) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 62 tokenləri və ümumi $4.49B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Avtomatlaşdırılmış Market Meyker (AMM) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Avtomatlaşdırılmış Market Meyker (AMM) tokenləri arasında ZERO son 24 saat ərzində 13.59% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Avtomatlaşdırılmış Market Meyker (AMM) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 62 Avtomatlaşdırılmış Market Meyker (AMM) tokeni izləyir. Populyar Avtomatlaşdırılmış Market Meyker (AMM) tokenlərinə UNI, CAKE, AERO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Avtomatlaşdırılmış Market Meyker (AMM) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Avtomatlaşdırılmış Market Meyker (AMM) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $4.49B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Avtomatlaşdırılmış Market Meyker (AMM) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.