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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Əsas Yerli tokenləri

Əsas Yerli sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Solana
Solana
SOL
$ 77.54
+0.26%
+1.63%
+2.05%
$ 44.97B
$ 430.29K
3
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07022
+0.21%
+0.41%
-0.09%
$ 11.96B
$ 61.93M
4
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0004
+0.01%
-0.02%
0.00%
$ 10.58B
$ 57.31K
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.77
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
6
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 64,445
+0.16%
+0.00%
+1.48%
$ 6.30B
$ 235.42M
7
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.72B
$ 387.30K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,917.19
0.00%
+0.01%
+1.62%
$ 4.62B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
11
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004487
+0.40%
+1.33%
+0.72%
$ 2.65B
$ 125.95B
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.1
+0.57%
-0.84%
-0.24%
$ 1.36B
$ 2.12K
13
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7769
+0.80%
+5.36%
+0.78%
$ 1.31B
$ 1.47M
14
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.19
+0.05%
-2.54%
+0.69%
$ 1.21B
$ 41.67K
15
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002596
+0.31%
+0.93%
-3.89%
$ 1.07B
$ 48.89B
16
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.30M
17
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.0514
-0.05%
-7.79%
+3.15%
$ 1.01B
$ 49.38K
18
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 64,448
0.00%
0.00%
+1.09%
$ 899.45M
$ 2.13
19
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,243.75
+0.18%
+0.01%
+1.79%
$ 718.28M
$ 340.67K
20
GHO
GHO
GHO
$ 0.998364
0.00%
0.00%
0.00%
$ 697.86M
$ 4.57M
21
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,702
+0.13%
+0.00%
+1.31%
$ 663.34M
$ 881.04K
22
VVV
VVV
VVV
$ 14.034
-0.01%
-3.26%
+13.09%
$ 659.42M
$ 10.25K
23
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.554
+0.58%
+6.45%
+7.26%
$ 546.09M
$ 599.83K
24
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 464.35M
$ 28.77M
25
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,352
+0.19%
+0.00%
+1.41%
$ 417.17M
$ 12.97K
26
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4051
+0.30%
+0.15%
-1.10%
$ 385.53M
$ 1.30M
27
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5751
+0.31%
-1.08%
-1.14%
$ 377.48M
$ 207.47K
28
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,186.23
+0.18%
+0.01%
+1.98%
$ 365.25M
$ 6.29M
29
Curve
Curve
CRV
$ 0.2393
+0.59%
-1.00%
-5.32%
$ 361.89M
$ 1.47M
30
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.413
+0.07%
+0.64%
+1.00%
$ 335.46M
$ 444.17K
31
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3225
+0.31%
+2.03%
+2.32%
$ 299.97M
$ 208.58K
32
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8474
-0.33%
+8.71%
+2.47%
$ 290.97M
$ 583.74K
33
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,431
+0.15%
+0.00%
+1.37%
$ 290.34M
$ 1.09M
34
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.66186
+1.19%
+4.39%
-6.48%
$ 276.10M
$ 1.11M
35
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.23526
-0.14%
+20.68%
+64.78%
$ 235.08M
$ 1.61M
36
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.3
+0.62%
-3.64%
-3.85%
$ 221.96M
$ 292.97K
37
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998946
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 212.42M
$ 9.99M
38
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002312
+0.17%
-0.35%
-0.90%
$ 202.92M
$ 64.76B
39
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.096
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 198.97M
$ 3.35M
40
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,019
+0.22%
+0.00%
+1.38%
$ 190.97M
$ 6.83K
41
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15905
+0.54%
-2.13%
+4.66%
$ 188.70M
$ 496.57K
42
Compound
Compound
COMP
$ 17.72
-0.23%
+0.74%
+9.00%
$ 176.90M
$ 4.26K
43
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14387
+1.23%
+0.53%
+7.26%
$ 143.52M
$ 795.61K
44
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2549
+0.20%
+0.08%
-4.67%
$ 127.50M
$ 283.75K
45
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08327
+0.02%
+0.16%
+0.17%
$ 117.51M
$ 669.59K
46
Coinbase Wrapped XRP
Coinbase Wrapped XRP
CBXRP
$ 1.006
+0.10%
+0.01%
0.00%
$ 116.67M
$ 523.92K
47
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05875
+0.48%
-1.04%
+1.80%
$ 114.54M
$ 969.54K
48
ONYXCOIN
ONYXCOIN
XCN
$ 0.0028941
+0.29%
-0.42%
-1.10%
$ 111.48M
$ 1.06M
49
SoSoValue
SoSoValue
SOSO
$ 0.319
-0.13%
+0.79%
-4.86%
$ 109.10M
$ 318.27K
50
SOON
SOON
SOON
$ 0.2014
-0.39%
+3.22%
-4.58%
$ 103.95M
$ 368.83K

Tez-tez verilən suallar

Əsas Yerli tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Əsas Yerli tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 451 tokenləri və ümumi $196.62B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Əsas Yerli tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Əsas Yerli tokenləri arasında AIINU son 24 saat ərzində 52.74% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Əsas Yerli tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 451 Əsas Yerli tokeni izləyir. Populyar Əsas Yerli tokenlərinə USDC, SOL, DOGE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Əsas Yerli kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Əsas Yerli tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $196.62B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Əsas Yerli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.