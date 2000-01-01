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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı 1-ci səviyyə tokenləri

1-ci təbəqə (L1) blokçeynləri tranzaksiyaları müstəqil şəkildə emal edərək və qeydə alaraq Web3 ekosisteminin təməl infrastrukturu kimi çıxış edir. Bu baza şəbəkələri təhlükəsizliyi və mərkəzləşdirilməni təmin etmək üçün yerli konsensus mexanizmlərindən istifadə edir. Tərtibatçılar mərkəzləşdirilməmiş tətbiqlər (dApps) və smart müqavilələri birbaşa bu şəbəkələrin üzərində qururlar. Görkəmli nümunələrə Bitcoin, Ethereum və Solana daxildir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,492.38
+0.13%
+0.36%
+1.42%
$ 1.29T
$ 4.78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,923.46
+0.19%
+1.15%
+1.89%
$ 232.01B
$ 76.68K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 602.84
+0.06%
+0.19%
-1.19%
$ 81.22B
$ 12.62K
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.0064
+0.16%
+0.77%
-0.09%
$ 62.42B
$ 10.40M
5
Solana
Solana
SOL
$ 77.47
+0.26%
+1.63%
+2.05%
$ 44.97B
$ 430.29K
6
Tron
Tron
TRX
$ 0.3325
-0.06%
+0.06%
-0.54%
$ 31.55B
$ 15.44M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 58.71
+0.69%
-0.96%
+2.00%
$ 14.89B
$ 13.95K
8
Zcash
Zcash
ZEC
$ 506.71
+0.31%
+0.65%
+3.29%
$ 8.48B
$ 2.74K
9
Monero
Monero
XMR
$ 414.45
-0.27%
+0.35%
+1.70%
$ 7.72B
$ 2.77K
10
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1748
+0.57%
+0.46%
-4.63%
$ 6.37B
$ 12.19M
11
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1574
+0.13%
+2.68%
-2.06%
$ 5.30B
$ 2.14M
12
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 204
+0.25%
+0.20%
-4.68%
$ 4.09B
$ 2.79K
13
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.323
+0.08%
+1.07%
-1.64%
$ 3.53B
$ 658.24K
14
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09057
+0.51%
-0.97%
-7.53%
$ 3.52B
$ 2.38M
15
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.84
+0.09%
+0.52%
-0.09%
$ 3.46B
$ 56.28K
16
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06786
+0.24%
+2.53%
+1.88%
$ 2.93B
$ 2.22M
17
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.323
+0.06%
+0.14%
-3.00%
$ 2.73B
$ 36.90K
18
$ 0.6568
+0.20%
+0.69%
-4.40%
$ 2.65B
$ 1.55M
19
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 192.51
-0.10%
+0.08%
-3.93%
$ 2.12B
$ 4.63K
20
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.617
+0.86%
-0.24%
-2.45%
$ 2.10B
$ 370.08K
21
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.0464
+0.26%
+0.26%
-1.53%
$ 2.07B
$ 1.50M
22
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11445
-0.48%
-2.15%
+1.91%
$ 1.46B
$ 100.56K
23
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.18
+0.05%
-2.54%
+0.69%
$ 1.21B
$ 41.67K
24
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6.1
+0.16%
+0.49%
-3.02%
$ 958.36M
$ 7.16K
25
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.0866
+0.32%
-0.75%
-2.56%
$ 934.33M
$ 1.12M
26
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08004
+0.40%
+3.15%
-0.52%
$ 712.16M
$ 718.37K
27
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025701
-0.04%
+1.32%
+1.20%
$ 707.02M
$ 15.57M
28
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08365
+0.32%
+0.39%
-8.57%
$ 638.02M
$ 12.20M
29
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02727
-0.18%
+0.89%
+1.35%
$ 556.68M
$ 3.17M
30
$ 0.005929
+0.27%
-0.12%
-1.29%
$ 504.27M
$ 10.36M
31
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6403
+0.17%
+1.90%
-5.68%
$ 503.49M
$ 1.50M
32
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00833299
+0.03%
-0.00%
+4.59%
$ 472.06M
$ 4.22K
33
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5322
+0.23%
+1.01%
-5.63%
$ 442.04M
$ 220.96K
34
Injective
Injective
INJ
$ 4.236
+0.17%
+3.64%
-8.17%
$ 421.58M
$ 162.70K
35
VeChain
VeChain
VET
$ 0.00445
+0.36%
+0.73%
-1.18%
$ 381.43M
$ 8.74M
36
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 113.13
+0.59%
+9.76%
+9.86%
$ 301.93M
$ 899.96
37
TIA
TIA
TIA
$ 0.307
+0.07%
+1.36%
-1.77%
$ 280.49M
$ 556.69K
38
SEI
SEI
SEI
$ 0.03894
+0.36%
-0.49%
-6.33%
$ 279.83M
$ 1.08M
39
Monad
Monad
MON
$ 0.02186
+0.46%
+4.33%
+1.11%
$ 259.56M
$ 5.24M
40
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1999
+0.30%
-0.45%
+1.98%
$ 218.01M
$ 314.99K
41
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 64,476
+0.18%
+0.00%
+1.47%
$ 211.01M
$ 17.86M
42
Decred
Decred
DCR
$ 11.27
-0.02%
-1.85%
-6.16%
$ 198.93M
$ 8.61K
43
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03356
+0.06%
+3.73%
-2.03%
$ 149.79M
$ 1.82M
44
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02266
+0.85%
+1.03%
-13.66%
$ 143.17M
$ 2.75M
45
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.140045
+0.05%
+0.01%
+4.38%
$ 139.99M
$ 4.84M
46
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001443
+0.14%
+3.05%
-4.53%
$ 139.79M
$ 60.31M
47
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07642
+0.29%
-0.08%
+2.42%
$ 137.20M
$ 9.23M
48
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4216
+0.55%
-2.23%
-4.41%
$ 136.57M
$ 872.32K
49
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.422
-0.25%
-0.96%
-2.62%
$ 129.84M
$ 75.12K
50
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2561
+0.20%
+0.08%
-4.67%
$ 127.50M
$ 283.75K

Tez-tez verilən suallar

1-ci səviyyə (L1) kriptovalyutaları nədir?
1-ci təbəqə (L1) kriptovalyutaları müstəqil blokçeyn şəbəkələrinin yerli tokenləridir. 1-ci səviyyə şəbəkələri öz konsensus mexanizmlərinə malikdir və tranzaksiyaları birbaşa öz fundamental arxitekturalarında emal edir.
1-ci səviyyə blokçeynləri 2-ci səviyyə miqyaslama şəbəkələrindən nə ilə fərqlənir?
1-ci səviyyə blokçeynləri baza təhlükəsizlik və hesablaşma təbəqəsi kimi xidmət edir. Bunun əksinə olaraq, 2-ci səviyyəli miqyaslama şəbəkələri tranzaksiyaları daha sürətli və daha ucuz yerinə yetirmək və nəticədə son məlumatları 1-ci səviyyə şəbəkəsinə yerləşdirmək üçün 1-ci səviyyəli blokçeynlərin üzərində qurulur.
1-ci səviyyə tokenlərinin bazar dəyərini hansı amillər müəyyən edir?
1-ci səviyyə tokenlərinin bazar dəyəri əsasən tərtibatçıların qəbulu, aktiv istifadəçi göstəriciləri, şəbəkə daxilindəki kilidlənmiş ümumi dəyər (TVL) və 1-ci səviyyə tranzaksiya komissiyalarını ödəmək üçün tələb olunan fayda ilə müəyyən edilir.
1-ci səviyyə blokçeynləri üçün şəbəkə tranzaksiya komissiyaları nəyə görə vacibdir?
1-ci səviyyə blokçeynlərində şəbəkə tranzaksiya komissiyaları maynerləri və ya validatorları əməliyyatları emal etməyə və reyestri təhlükəsizləşdirməyə təşviq edir, eyni zamanda 1-ci səviyyə şəbəkəsində zərərli spam hücumlarının qarşısını alır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin 1-ci təbəqə (L1) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.