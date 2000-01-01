1-ci təbəqə (L1) blokçeynləri tranzaksiyaları müstəqil şəkildə emal edərək və qeydə alaraq Web3 ekosisteminin təməl infrastrukturu kimi çıxış edir. Bu baza şəbəkələri təhlükəsizliyi və mərkəzləşdirilməni təmin etmək üçün yerli konsensus mexanizmlərindən istifadə edir. Tərtibatçılar mərkəzləşdirilməmiş tətbiqlər (dApps) və smart müqavilələri birbaşa bu şəbəkələrin üzərində qururlar. Görkəmli nümunələrə Bitcoin, Ethereum və Solana daxildir.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin 1-ci təbəqə (L1) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.