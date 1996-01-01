Smart müqavilə platformaları mərkəzləşdirilməmiş tətbiqləri (dApps) və öz-özünə icra edilən proqramlaşdırıla bilən müqavilələri yerləşdirmək üçün hazırlanmış blokçeynlərdir. Onlar istifadəçilərə mərkəzləşdirilmiş vasitəçilərə etibar etmədən NFT-lərlə ticarət etməyə, borc verməyə və yaratmağa imkan verir. Bu platformaların yerli tokenləri adətən şəbəkə tranzaksiyası komissiyalarını (şəbəkə haqqı) ödəmək və idarəetmədə iştirak etmək üçün istifadə olunur.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ağıllı Müqavilə Platforması sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.