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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı smart müqavilə platforması tokenləri

Smart müqavilə platformaları mərkəzləşdirilməmiş tətbiqləri (dApps) və öz-özünə icra edilən proqramlaşdırıla bilən müqavilələri yerləşdirmək üçün hazırlanmış blokçeynlərdir. Onlar istifadəçilərə mərkəzləşdirilmiş vasitəçilərə etibar etmədən NFT-lərlə ticarət etməyə, borc verməyə və yaratmağa imkan verir. Bu platformaların yerli tokenləri adətən şəbəkə tranzaksiyası komissiyalarını (şəbəkə haqqı) ödəmək və idarəetmədə iştirak etmək üçün istifadə olunur.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,954.45
0.00%
+0.43%
+1.11%
$ 1.29T
$ 4.77K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,937.24
+0.04%
+1.32%
+1.59%
$ 232.15B
$ 77.03K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 604.81
+0.01%
+0.35%
-1.25%
$ 81.29B
$ 12.59K
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.0108
+0.17%
+0.79%
-0.15%
$ 62.47B
$ 10.23M
5
Solana
Solana
SOL
$ 78.16
-0.03%
+1.63%
+1.63%
$ 44.94B
$ 408.08K
6
Tron
Tron
TRX
$ 0.333
0.00%
+0.06%
-0.57%
$ 31.53B
$ 14.86M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 59.23
-0.22%
-1.21%
+1.43%
$ 14.89B
$ 14.23K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07055
+0.04%
+0.52%
+0.04%
$ 11.97B
$ 62.03M
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 512.88
-0.12%
+0.37%
+2.99%
$ 8.47B
$ 2.64K
10
Monero
Monero
XMR
$ 414.12
+0.44%
+1.44%
+2.57%
$ 7.79B
$ 3.05K
11
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1758
-0.06%
-0.11%
-5.11%
$ 6.35B
$ 12.45M
12
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1577
-0.13%
+2.21%
-1.75%
$ 5.32B
$ 2.09M
13
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 204.8
+0.05%
+0.15%
-4.63%
$ 4.09B
$ 2.76K
14
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.325
+0.23%
+1.15%
-0.68%
$ 3.55B
$ 613.26K
15
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09049
+0.21%
-1.03%
-7.29%
$ 3.52B
$ 2.47M
16
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.94
+0.11%
+0.54%
-0.33%
$ 3.46B
$ 57.42K
17
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.068
+0.36%
+2.96%
+2.02%
$ 2.94B
$ 2.23M
18
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.363
+0.11%
-0.09%
-2.89%
$ 2.73B
$ 38.82K
19
$ 0.6585
-0.12%
+0.46%
-4.95%
$ 2.65B
$ 1.39M
20
OKB
OKB
OKB
$ 101.424
-0.11%
+3.64%
-0.37%
$ 2.14B
$ 1.48K
21
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 193.15
+0.21%
+0.24%
-4.19%
$ 2.12B
$ 3.96K
22
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6244
-0.03%
+0.24%
-2.18%
$ 2.10B
$ 314.08K
23
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04639
+0.22%
+0.41%
-1.36%
$ 2.08B
$ 1.49M
24
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.12563
+0.18%
-1.54%
+2.99%
$ 1.46B
$ 100.68K
25
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4384
-0.07%
-0.41%
-4.91%
$ 1.45B
$ 228.65K
26
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7784
+0.54%
+5.26%
+1.30%
$ 1.31B
$ 1.53M
27
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.184
-0.32%
-2.28%
+1.16%
$ 1.21B
$ 42.25K
28
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3226
-0.16%
-2.18%
-7.37%
$ 1.09B
$ 1.19M
29
United Stables
United Stables
U
$ 1
-0.02%
-0.05%
-0.04%
$ 999.96M
$ 53.52K
30
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6.12
+0.16%
+0.66%
-2.56%
$ 958.36M
$ 7.59K
31
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08687
-0.08%
-0.54%
-2.77%
$ 931.74M
$ 1.05M
32
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.08208
0.00%
-0.10%
+9.86%
$ 866.02M
$ 2.23M
33
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.411
+0.21%
+1.51%
-5.61%
$ 725.92M
$ 483.86K
34
Gate
Gate
GT
$ 6.74
+0.15%
+0.01%
-0.30%
$ 718.80M
$ 1.11M
35
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07992
+0.83%
+3.99%
+0.56%
$ 715.99M
$ 667.68K
36
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025725
-0.23%
+1.94%
+1.14%
$ 706.83M
$ 15.63M
37
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08353
+0.57%
+1.17%
-8.28%
$ 644.91M
$ 12.21M
38
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02739
+0.29%
+1.30%
+1.87%
$ 559.97M
$ 3.83M
39
$ 0.005937
+0.46%
+0.68%
-0.69%
$ 507.26M
$ 10.40M
40
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.641
+0.27%
+2.78%
-5.35%
$ 505.86M
$ 1.42M
41
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07752
+0.14%
+2.48%
+2.96%
$ 482.95M
$ 2.79M
42
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00839663
0.00%
0.00%
+5.90%
$ 475.68M
$ 6.72K
43
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5339
0.00%
+1.51%
-5.35%
$ 443.03M
$ 218.85K
44
Injective
Injective
INJ
$ 4.231
+0.38%
+4.05%
-7.75%
$ 423.78M
$ 164.05K
45
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004462
+0.04%
+1.16%
-0.74%
$ 382.89M
$ 8.66M
46
DASH
DASH
DASH
$ 30.12
+0.23%
-0.10%
-1.09%
$ 381.56M
$ 7.14K
47
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 113.34
-0.58%
+8.53%
+8.22%
$ 298.45M
$ 901.35
48
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.836
-1.25%
+6.75%
+1.06%
$ 287.06M
$ 607.09K
49
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 14.48
-0.49%
-2.60%
-4.12%
$ 284.80M
$ 4.28K
50
TIA
TIA
TIA
$ 0.3077
+0.59%
+2.06%
-0.55%
$ 282.60M
$ 575.97K

Tez-tez verilən suallar

Kriptovalyuta sahəsində smart müqavilə platforması nədir?
Smart müqavilə platforması öz-özünə icra edilən proqramlaşdırıla bilən kodu yerləşdirmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmış bir blokçeyndir. Smart müqavilə platformaları tərtibatçılara mərkəzləşdirilmiş serverlərə etibar etmədən mərkəzləşdirilməmiş tətbiqlər yaratmağa imkan verir.
Smart müqavilə tokenlərinin əsas faydası nədir?
Smart müqavilə tokenləri blokçeyn üzərində smart müqavilələrin icrası üçün tələb olunan hesablama gücünü ödəmək məqsədilə istifadə olunur. Bundan əlavə, smart müqavilə tokenləri steykinq və şəbəkə idarəetməsi üçün istifadə olunur.
Smart müqavilə platformaları mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) ekosistemini necə dəstəkləyir?
Smart müqavilə platformaları insan vasitəçiləri deyil, yalnız koda əsaslanan borc vermə, borc alma və treydinq qaydalarını avtomatik olaraq tətbiq etməklə DeFi ekosistemi üçün dəyişməz rəqəmsal infrastruktur təmin edir.
Smart müqavilə tokenləri ilə əlaqəli təhlükəsizlik riskləri hansılardır?
Smart müqavilə tokenlərinin əsas təhlükəsizlik risklərinə hakerlər tərəfindən istismar edilə bilən əsas kod zəiflikləri, şəbəkə sıxlığı problemləri və smart müqavilə istismarlarından sonra kəskin qiymət düşüşləri daxildir.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ağıllı Müqavilə Platforması sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.