"Çin istehsalı" sektoru Çin komandaları tərəfindən qurulan və ya Asiya Web3 ekosisteminə dərindən inteqrasiya olunmuş blokçeyn layihələrindən ibarətdir. Bu tokenlərin qiymət hərəkəti çox vaxt regional texnoloji inkişafların, yerli likvidlik tendensiyalarının və Asiyadakı tənzimləyici dəyişikliklərin təsirinə məruz qalır. Onlar tez-tez müəssisə blokçeyn həllərinə, regional infrastruktur və lokallaşdırılmış dApp ekosistemlərinə diqqət yetirirlər.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Çində istehsal olunub sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.