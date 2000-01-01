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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı Çin istehsalı tokenlər

"Çin istehsalı" sektoru Çin komandaları tərəfindən qurulan və ya Asiya Web3 ekosisteminə dərindən inteqrasiya olunmuş blokçeyn layihələrindən ibarətdir. Bu tokenlərin qiymət hərəkəti çox vaxt regional texnoloji inkişafların, yerli likvidlik tendensiyalarının və Asiyadakı tənzimləyici dəyişikliklərin təsirinə məruz qalır. Onlar tez-tez müəssisə blokçeyn həllərinə, regional infrastruktur və lokallaşdırılmış dApp ekosistemlərinə diqqət yetirirlər.

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Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 603.13
+0.06%
+0.19%
-1.19%
$ 81.22B
$ 12.62K
2
Tron
Tron
TRX
$ 0.3325
-0.06%
+0.06%
-0.54%
$ 31.55B
$ 15.44M
3
OKB
OKB
OKB
$ 101.752
+0.06%
+3.18%
-0.44%
$ 2.14B
$ 1.49K
4
Aster
Aster
ASTER
$ 0.5993
-0.08%
-0.38%
-0.99%
$ 1.62B
$ 605.42K
5
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4377
+0.05%
-0.23%
-4.62%
$ 1.45B
$ 242.94K
6
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9987
0.00%
-0.08%
-0.10%
$ 1.36B
$ 6.48K
7
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.66941
-0.07%
0.00%
+1.66%
$ 1.17B
$ 40.51K
8
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.5548
-0.03%
+0.15%
-1.51%
$ 883.70M
$ 8.57K
9
Gate
Gate
GT
$ 6.75
+0.30%
+0.01%
0.00%
$ 719.40M
$ 1.13M
10
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004453
+0.36%
+0.73%
-1.18%
$ 381.43M
$ 8.74M
11
SUN
SUN
SUN
$ 0.01689
-0.05%
-3.45%
-7.00%
$ 325.80M
$ 10.12M
12
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04126
+0.36%
-1.55%
-0.55%
$ 215.23M
$ 1.54M
13
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6262
-0.02%
+0.20%
+0.22%
$ 149.81M
$ 649.86K
14
NEO
NEO
NEO
$ 1.725
+0.76%
+1.72%
+1.48%
$ 121.19M
$ 34.84K
15
Qtum
Qtum
QTUM
$ 0.6871
+0.04%
-1.42%
+2.51%
$ 72.82M
$ 86.51K
16
Zilliqa
Zilliqa
ZIL
$ 0.002578
+4.17%
+5.15%
+2.84%
$ 51.57M
$ 21.41M
17
Alchemy
Alchemy
ACH
$ 0.004193
+0.62%
+1.86%
+0.84%
$ 42.13M
$ 14.91M
18
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03925
+2.35%
+4.40%
+10.31%
$ 40.11M
$ 1.52M
19
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008097
+0.22%
+0.36%
-2.29%
$ 39.73M
$ 70.86M
20
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01775
+0.11%
-1.72%
-2.53%
$ 22.60M
$ 3.76M
21
DODO
DODO
DODO
$ 0.01995
-0.42%
-5.54%
-6.04%
$ 21.14M
$ 4.51M
22
Huobi
Huobi
HT
$ 0.101604
0.00%
+0.00%
+3.81%
$ 11.12M
$ 20.38
23
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.000007849
-0.38%
-1.91%
-14.45%
$ 4.16M
$ 7.64B
24
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002316
+0.43%
0.00%
+0.17%
$ 3.43M
$ 27.70M
25
Measurable Data
Measurable Data
MDT
$ 0.00274214
0.00%
-0.00%
-1.10%
$ 2.74M
$ 9.73K
26
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00052504
-0.07%
-0.05%
-0.32%
$ 427.75K
$ 298.74
27
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00099
-19.82%
-16.82%
-42.58%
$ 425.14K
$ 2.12M
28
dForce
dForce
DF
$ 9.633E-5
-0.20%
+1.90%
+0.45%
$ 96.32K
--

Tez-tez verilən suallar

"Çin istehsalı" sektorunda kriptovalyutalar necə xarakterizə olunur?
"Çin istehsalı" sektorundakı kriptovalyutalar, əsasən Çinin təsisçi qrupları və ya Asiya kripto bazarı ilə dərin tarixi, əməliyyat və maliyyə əlaqələri olan blokçeyn layihələri tərəfindən hazırlanmış rəqəmsal aktivlərdir.
Asiya tənzimləyici siyasətləri "Çin istehsalı" tokenlərinin qiymətinə necə təsir göstərir?
"Çin istehsalı" tokenlər Asiyadakı tənzimləyici xəbərlərə qarşı son dərəcə həssasdır. Çinin materik hissəsi və ya Honkonqda korporativ blokçeyn tətbiqi və ya kriptovalyuta treydinqinə qoyulan məhdudiyyətlərlə bağlı rəsmi açıqlamalar onların bazar dəyərinə ciddi təsir göstərir.
"Çin istehsalı" kripto layihələri adətən hansı texnoloji sahələrə yönəlir?
"Çin istehsalı" kripto layihələri tez-tez yüksək ötürmə qabiliyyətinə malik korporativ blokçeyn həllərinin qurulmasını, genişlənə bilən ictimai şəbəkə infrastrukturunun yaradılmasını və kommersiya tətbiqləri üçün regional Web3 qəbulunun inkişaf etdirilməsini vurğulayır.
Niyə treyderlər bu xüsusi sektor üçün Honkonq Web3 siyasətlərini izləyir?
Treyderlər Honkonq Web3 siyasətlərini izləyir, çünki Honkonq özünü Asiya bazarları üçün açıq kriptovalyuta mərkəzi kimi aktiv şəkildə təqdim edir. Honkonqda əlverişli tənzimləyici siyasətlər davamlı olaraq "Çin istehsalı" tokenləri üçün güclü bir yüksəliş katalizatoru kimi çıxış edir.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Çində istehsal olunub sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.