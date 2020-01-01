Bu portfel World Liberty Financial mərkəzləşdirilməmiş maliyyə ekosistemi ilə əlaqəli rəqəmsal aktivləri və tərəfdaş protokolları izləyir. Buraya idarəetmə tokenləri və onların konkret borc vermə və borc alma şəbəkələrini gücləndirən inteqrasiya olunmuş faydalı aktivlər daxildir. Bu indeksin monitorinqi bazara təsir izləri, likvidlik və bu konkret DeFi təşəbbüsünün ümumi qəbulu barədə obyektiv məlumat verir.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Dünya Azadlığı Maliyyə Portfeli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.