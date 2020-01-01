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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı World Liberty Maliyyə portfeli tokenləri

Bu portfel World Liberty Financial mərkəzləşdirilməmiş maliyyə ekosistemi ilə əlaqəli rəqəmsal aktivləri və tərəfdaş protokolları izləyir. Buraya idarəetmə tokenləri və onların konkret borc vermə və borc alma şəbəkələrini gücləndirən inteqrasiya olunmuş faydalı aktivlər daxildir. Bu indeksin monitorinqi bazara təsir izləri, likvidlik və bu konkret DeFi təşəbbüsünün ümumi qəbulu barədə obyektiv məlumat verir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,934.56
+0.04%
+1.32%
+1.59%
$ 232.15B
$ 77.03K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 182.95B
$ 28.57B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00072
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
4
Tron
Tron
TRX
$ 0.3325
0.00%
+0.06%
-0.57%
$ 31.53B
$ 14.86M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,812.65
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.704
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
7
USD1
USD1
USD1
$ 0.99993
+0.01%
+0.02%
-0.02%
$ 4.39B
$ 1.57M
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.354
+0.11%
-0.09%
-2.89%
$ 2.73B
$ 38.82K
9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.3285
-0.04%
-1.29%
-2.61%
$ 1.59B
$ 583.76K
10
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4381
-0.07%
-0.41%
-4.91%
$ 1.45B
$ 228.65K
11
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.49
+0.26%
+0.07%
+1.11%
$ 1.37B
$ 2.17K
12
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08435
+0.07%
+0.45%
-2.71%
$ 781.23M
$ 3.13M
13
SEI
SEI
SEI
$ 0.03896
+0.52%
+0.08%
-5.69%
$ 281.35M
$ 1.10M
14
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15103
-0.36%
-4.98%
-4.91%
$ 150.94M
$ 820.19K
15
A
A
A
$ 0.06104
-0.31%
+1.31%
-3.67%
$ 100.47M
$ 999.09K
16
Movement
Movement
MOVE
$ 0.005919
+0.93%
-0.91%
-5.27%
$ 23.88M
$ 11.42M

Tez-tez verilən suallar

World Liberty Financial kripto ekosistemi nədir?
World Liberty Financial ekosistemi xüsusi borc vermə və borc alma şəbəkəsini gücləndirən tərəfdaş protokolları, idarəetmə tokenlərini və inteqrasiya olunmuş rəqəmsal aktivləri əhatə edən xüsusi bir mərkəzləşdirilməmiş maliyyə təşəbbüsüdür.
Niyə treyderlər World Liberty Financial portfeli daxilindəki tokenləri izləyir?
Treyderlər World Liberty Financial portfelini izləyir, çünki onun tokenləri tez-tez güclü brend assosiasiyası və siyasi hekayələr ilə idarə olunur ki, bu da daha geniş kriptovalyuta trendlərindən asılı olmayaraq unikal bazar impulsu yarada bilər.
World Liberty Financial tokenləri mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) aktivləri hesab olunur?
Bəli, World Liberty Financial portfelinin əsas aktivləri əsasən mərkəzləşdirilməmiş maliyyə əməliyyatlarına yönəlib və icazəsiz borc vermə, borc alma və gəlir yaradılmasını asanlaşdırır.
World Liberty Financial portfelinin qiymət dəyişkənliyinə nə təsir edir?
World Liberty Financial portfelinin qiymət dəyişkənliyi əsasən institusional qəbul nisbətləri, Birləşmiş Ştatlardakı tənzimləyici xəbərlər və layihənin təsisçilərinə qarşı ümumi pərakəndə investor əhval-ruhiyyəsi ilə müəyyən edilir.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Dünya Azadlığı Maliyyə Portfeli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.