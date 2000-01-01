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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Əbədi tokenləri

Əbədi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 58.84
+0.69%
-0.96%
+2.00%
$ 14.89B
$ 13.95K
2
Aster
Aster
ASTER
$ 0.5992
-0.08%
-0.38%
-0.99%
$ 1.62B
$ 605.42K
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3163
+1.13%
-3.54%
-2.35%
$ 577.58M
$ 905.19K
4
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1677
0.00%
0.00%
-1.47%
$ 555.82M
$ 1.17M
5
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.544
+0.58%
+6.45%
+7.26%
$ 546.09M
$ 599.83K
6
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6145
-0.39%
-0.37%
-2.32%
$ 165.26M
$ 96.38K
7
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.35248
-0.15%
-5.38%
-8.59%
$ 117.28M
$ 212.71K
8
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10199
+0.19%
-0.30%
-7.65%
$ 86.19M
$ 841.66K
9
Derive
Derive
DRV
$ 0.0913
+1.04%
-1.58%
-3.59%
$ 67.37M
$ 599.73K
10
GMX
GMX
GMX
$ 6.459
+0.06%
-0.68%
-2.43%
$ 67.36M
$ 8.48K
11
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.08466
-0.27%
-8.09%
-18.39%
$ 27.45M
$ 1.20M
12
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.1917
-0.56%
+8.53%
-8.50%
$ 27.17M
$ 499.09K
13
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.0694
+0.12%
-2.61%
-10.85%
$ 22.95M
$ 1.36M
14
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01048
+0.38%
+1.65%
-1.50%
$ 19.79M
$ 5.28M
15
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.08689
+0.29%
-0.07%
-7.51%
$ 19.56M
$ 661.02K
16
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02041
-0.67%
-0.05%
+6.26%
$ 19.00M
$ 3.72M
17
Based
Based
BASED
$ 0.0769
+0.44%
-0.63%
+2.02%
$ 18.12M
$ 2.74M
18
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008073
+0.02%
-0.80%
+7.58%
$ 16.25M
$ 10.25M
19
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01381
+0.15%
-0.51%
-0.07%
$ 13.79M
$ 4.53M
20
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.4974
+0.20%
+0.48%
-4.69%
$ 11.79M
$ 112.26K
21
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002633
+0.38%
-1.86%
-3.34%
$ 11.29M
$ 21.04M
22
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0275
+0.36%
-1.43%
-2.14%
$ 10.71M
$ 1.81M
23
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0626
+0.16%
+1.47%
+0.81%
$ 9.20M
$ 192.12K
24
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.452364
+0.54%
+0.01%
+14.96%
$ 8.14M
$ 11.24K
25
THENA
THENA
THE
$ 0.06069
+0.60%
+1.15%
+2.14%
$ 8.07M
$ 935.48K
26
MUX Protocol
MUX Protocol
MCB
$ 2.0
0.00%
+0.01%
-3.38%
$ 7.60M
$ 0.02
27
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01155
+0.87%
-1.71%
+2.76%
$ 7.05M
$ 4.83M
28
Pear Protocol
Pear Protocol
PEAR
$ 0.01445134
0.00%
-0.01%
+0.56%
$ 7.00M
$ 2.17K
29
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.007904
-0.10%
-0.32%
-1.38%
$ 6.01M
$ 7.52M
30
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
$ 0.313285
+0.12%
--
+0.30%
$ 5.95M
$ 10.01
31
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0353
0.00%
-6.86%
-4.34%
$ 5.83M
$ 231.39K
32
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.056811
+0.31%
+0.05%
+2.89%
$ 5.11M
$ 1.61K
33
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001655
+0.73%
+1.83%
+7.41%
$ 4.83M
$ 38.49M
34
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007295
+0.70%
-2.58%
-7.21%
$ 3.67M
$ 7.52M
35
VOOI
VOOI
VOOI
$ 0.008744
+0.19%
-0.53%
+5.21%
$ 2.75M
$ 6.09M
36
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.259084
0.00%
0.00%
+0.43%
$ 2.42M
$ 486.81K
37
Foxify
Foxify
FOX
$ 0.230022
+0.09%
--
+5.86%
$ 2.38M
$ 47.65
38
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01692254
+0.07%
-0.03%
-8.22%
$ 2.24M
$ 98.62K
39
Omnipair
Omnipair
OMFG
$ 0.161353
-0.01%
-0.01%
-1.95%
$ 2.23M
$ 4.17K
40
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00091386
-0.02%
+0.04%
-1.20%
$ 2.16M
$ 10.70K
41
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.110559
-0.29%
-0.00%
+0.79%
$ 1.63M
$ 34.85K
42
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00173136
0.00%
-0.00%
-2.26%
$ 1.51M
$ 217.54
43
Rails
Rails
RAILS
$ 0.04003016
-5.03%
-0.10%
-16.68%
$ 1.36M
$ 1.34K
44
Storm Trade
Storm Trade
STORM
$ 0.003928
+0.05%
+0.08%
-10.21%
$ 1.01M
$ 20.08M
45
Contango
Contango
TANGO
$ 0.0015705
+0.04%
+0.04%
-10.98%
$ 718.94K
$ 122.23
46
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0.00303131
+0.02%
-0.00%
+1.84%
$ 641.73K
$ 218.49
47
IDEX
IDEX
IDEX
$ 0.00060076
+0.78%
-0.00%
-19.41%
$ 600.73K
$ 10.25K
48
Aark Digital
Aark Digital
AARK
$ 0.00083904
0.00%
-0.00%
-1.76%
$ 515.93K
$ 15.68K
49
SigmaDotMoney
SigmaDotMoney
SIGMA
$ 0.00329078
+0.08%
-0.01%
-7.43%
$ 477.18K
$ 653.06
50
Nemesis
Nemesis
NEMESIS
$ 0.00039797
+0.09%
+0.59%
+90.46%
$ 397.69K
$ 24.43K

Tez-tez verilən suallar

Əbədi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Əbədi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 80 tokenləri və ümumi $19.01B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Əbədi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Əbədi tokenləri arasında APEX son 24 saat ərzində 8.53% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Əbədi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 80 Əbədi tokeni izləyir. Populyar Əbədi tokenlərinə HYPE, ASTER, LIT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Əbədi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Əbədi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $19.01B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Əbədi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.