Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı CoinList Başlatma Paneli tokenləri

CoinList Başlatma Paneli sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Solana
Solana
SOL
$ 77.51
+0.26%
+1.63%
+2.05%
$ 44.97B
$ 430.29K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.62
+0.86%
-0.24%
-2.45%
$ 2.10B
$ 370.08K
3
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.32591
+0.59%
-1.00%
-2.34%
$ 1.59B
$ 581.31K
4
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07954
+0.40%
+3.15%
-0.52%
$ 712.16M
$ 718.37K
5
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6389
+0.17%
+1.90%
-5.68%
$ 503.49M
$ 1.50M
6
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1196
+0.67%
+0.17%
-3.23%
$ 217.39M
$ 512.63K
7
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.0963
-0.31%
-3.99%
-12.30%
$ 192.60M
$ 629.47K
8
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.04669
+0.49%
-0.53%
-1.78%
$ 162.74M
$ 1.31M
9
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04126
-0.22%
-2.90%
-13.17%
$ 90.49M
$ 1.60M
10
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1314
-0.89%
-18.77%
-13.31%
$ 76.70M
$ 667.81K
11
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.04026
+0.30%
+0.12%
+5.03%
$ 51.86M
$ 1.55M
12
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02754
+0.36%
-0.25%
-14.60%
$ 45.94M
$ 2.12M
13
CASPER
CASPER
CSPR
$ 0.002696
+0.07%
-10.59%
+15.66%
$ 43.45M
$ 38.10M
14
Gravity
Gravity
G
$ 0.003978
-0.35%
+1.85%
+11.95%
$ 42.97M
$ 29.59M
15
Subsquid
Subsquid
SQD
$ 0.04039
-0.25%
+1.33%
-8.30%
$ 42.02M
$ 1.85M
16
$ 0.03483
-0.03%
-1.34%
-3.21%
$ 41.20M
$ 30.32K
17
Chainflip
Chainflip
FLIP
$ 0.444623
+0.14%
+0.01%
+28.94%
$ 39.32M
$ 151.75K
18
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01713
-0.41%
-7.08%
+1.55%
$ 38.10M
$ 4.44M
19
CELO
CELO
CELO
$ 0.05868
+0.65%
+0.57%
-3.49%
$ 35.34M
$ 911.12K
20
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01225
+0.16%
+2.96%
+0.08%
$ 35.02M
$ 9.54M
21
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007375
+1.50%
+2.80%
+2.23%
$ 31.28M
$ 8.25M
22
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03713
-0.16%
-0.54%
+2.17%
$ 28.58M
$ 5.27M
23
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.12613
+0.40%
+6.27%
+3.27%
$ 27.54M
$ 711.64K
24
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.09939
-0.16%
-0.06%
+6.33%
$ 23.95M
$ 100.47K
25
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2905
+2.73%
+2.05%
-2.01%
$ 20.58M
$ 204.04K
26
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04114
+1.16%
-10.18%
-1.27%
$ 19.60M
$ 2.75M
27
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.01743
-0.11%
-11.90%
-42.97%
$ 17.48M
$ 5.93M
28
NYM
NYM
NYM
$ 0.01807
-3.23%
-4.51%
-1.05%
$ 15.03M
$ 3.13M
29
Test
Test
TST
$ 0.01445
+1.78%
+1.51%
-5.28%
$ 13.82M
$ 6.76M
30
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03385
+0.86%
+1.47%
-2.95%
$ 13.57M
$ 2.00M
31
Origin
Origin
OGN
$ 0.01593
+0.38%
-1.73%
-1.36%
$ 10.58M
$ 3.23M
32
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02311
-0.30%
-2.61%
-7.60%
$ 10.01M
$ 2.38M
33
Stader
Stader
SD
$ 0.0946
-0.53%
+0.96%
-8.77%
$ 6.70M
$ 630.96K
34
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00665477
+0.06%
-0.00%
-2.72%
$ 4.61M
$ 2.10K
35
375ai
375ai
EAT
$ 0.00511585
-4.08%
-0.16%
-17.27%
$ 3.29M
$ 100.36K
36
Rainbow
Rainbow
RNBW
$ 0.01379
+0.29%
+2.15%
-0.58%
$ 2.90M
$ 4.12M
37
Neon EVM
Neon EVM
NEON
$ 0.01212
-0.66%
-1.39%
-12.65%
$ 2.89M
$ 4.66M
38
Pipe Network
Pipe Network
PIPE
$ 0.02655855
-0.85%
+0.32%
+46.99%
$ 2.66M
$ 2.84M
39
NATIX Network
NATIX Network
NATIX
$ 0.00006101
0.00%
+0.05%
+1.41%
$ 2.48M
$ 28.25M
40
Clover Finance
Clover Finance
CLV
$ 0.00189318
0.00%
-0.01%
-2.77%
$ 2.32M
$ 3.28K
41
swarm
swarm
BZZ
$ 0.03871
-1.17%
-2.93%
-6.58%
$ 2.04M
$ 1.35M
42
Kadena
Kadena
KDA
$ 0.004552
-0.02%
+0.00%
-2.23%
$ 1.54M
$ 4.41K
43
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00145013
0.00%
--
-20.10%
$ 1.45M
$ 9.55
44
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.008733
-1.01%
+2.74%
-2.59%
$ 1.41M
$ 20.26M
45
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00109318
0.00%
+0.07%
-5.84%
$ 958.96K
$ 3.23K
46
Obol
Obol
OBOL
$ 0.00288144
+0.19%
+0.30%
+24.56%
$ 918.09K
$ 286.70K
47
Tea Protocol
Tea Protocol
TEA
$ 3.871E-5
-0.15%
-2.70%
-8.72%
$ 776.40K
--
48
Nibiru
Nibiru
NIBI
$ 0.00050138
-0.01%
-0.00%
-0.99%
$ 523.52K
$ 31.45K
49
bitsCrunch Token
bitsCrunch Token
BCUT
$ 0.00055687
-0.02%
-0.01%
-8.33%
$ 425.18K
$ 8.49K
50
Masa
Masa
MASA
$ 0.00019335
+0.01%
--
-0.39%
$ 221.16K
$ 37.50

Tez-tez verilən suallar

CoinList Başlatma Paneli tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
CoinList Başlatma Paneli tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 68 tokenləri və ümumi $51.30B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən CoinList Başlatma Paneli tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən CoinList Başlatma Paneli tokenləri arasında PUMP son 24 saat ərzində 6.88% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər CoinList Başlatma Paneli tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 68 CoinList Başlatma Paneli tokeni izləyir. Populyar CoinList Başlatma Paneli tokenlərinə SOL, NEAR, ONDO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
CoinList Başlatma Paneli kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün CoinList Başlatma Paneli tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $51.30B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin CoinList Başlatma Paneli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.