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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Törəmələr tokenləri

Törəmələr sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 58.84
+0.69%
-0.96%
+2.00%
$ 14.89B
$ 13.95K
2
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3163
+1.13%
-3.54%
-2.35%
$ 577.58M
$ 905.19K
3
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.293
+0.62%
-3.64%
-3.85%
$ 221.96M
$ 292.97K
4
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05851
+0.48%
-1.04%
+1.80%
$ 114.54M
$ 969.54K
5
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10199
+0.19%
-0.30%
-7.65%
$ 86.19M
$ 841.66K
6
Derive
Derive
DRV
$ 0.0913
+1.04%
-1.58%
-3.59%
$ 67.37M
$ 599.73K
7
GMX
GMX
GMX
$ 6.459
+0.06%
-0.68%
-2.43%
$ 67.36M
$ 8.48K
8
SNX
SNX
SNX
$ 0.1908
+0.16%
-1.14%
-2.84%
$ 65.91M
$ 296.41K
9
CyberDEX
CyberDEX
CYDX
$ 0.182274
0.00%
0.00%
0.00%
$ 63.33M
$ 3.46K
10
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
$ 0.02109
-1.30%
-4.90%
-17.17%
$ 37.33M
$ 781.97K
11
Nirvana ANA
Nirvana ANA
ANA
$ 3.8
0.00%
--
0.00%
$ 31.01M
$ 19.31
12
UMA
UMA
UMA
$ 0.3213
+0.19%
+0.56%
-1.53%
$ 29.12M
$ 169.36K
13
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.08466
-0.27%
-8.09%
-18.39%
$ 27.45M
$ 1.20M
14
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.1917
-0.56%
+8.53%
-8.50%
$ 27.17M
$ 499.09K
15
Whiteheart
Whiteheart
WHITE
$ 2,694.76
0.00%
--
0.00%
$ 23.95M
$ 786.16
16
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.0694
+0.12%
-2.61%
-10.85%
$ 22.95M
$ 1.36M
17
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03139
-0.29%
+1.43%
-9.44%
$ 22.60M
$ 2.09M
18
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01048
+0.38%
+1.65%
-1.50%
$ 19.79M
$ 5.28M
19
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.08689
+0.29%
-0.07%
-7.51%
$ 19.56M
$ 661.02K
20
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02041
-0.67%
-0.05%
+6.26%
$ 19.00M
$ 3.72M
21
Based
Based
BASED
$ 0.0769
+0.44%
-0.63%
+2.02%
$ 18.12M
$ 2.74M
22
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01418179
+0.26%
-0.00%
+0.17%
$ 15.28M
$ 3.57
23
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.4974
+0.20%
+0.48%
-4.69%
$ 11.79M
$ 112.26K
24
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0626
+0.16%
+1.47%
+0.81%
$ 9.20M
$ 192.12K
25
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.452364
+0.54%
+0.01%
+14.96%
$ 8.14M
$ 11.24K
26
MUX Protocol
MUX Protocol
MCB
$ 2.0
0.00%
+0.01%
-3.38%
$ 7.60M
$ 0.02
27
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01155
+0.87%
-1.71%
+2.76%
$ 7.05M
$ 4.83M
28
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.007904
-0.10%
-0.32%
-1.38%
$ 6.01M
$ 7.52M
29
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
$ 0.313285
+0.12%
--
+0.30%
$ 5.95M
$ 10.01
30
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0353
0.00%
-6.86%
-4.34%
$ 5.83M
$ 231.39K
31
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.056811
+0.31%
+0.05%
+2.89%
$ 5.11M
$ 1.61K
32
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00927
-4.07%
+110.53%
+82.90%
$ 3.79M
$ 44.13M
33
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
0.00%
--
0.00%
$ 3.69M
$ 1.15
34
Nereus
Nereus
NRS
$ 0.072583
0.00%
--
0.00%
$ 3.68M
$ 48.01
35
RCH Token
RCH Token
RCH
$ 0.118987
+0.14%
+0.01%
+1.72%
$ 3.29M
$ 518.41
36
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
$ 0.04992012
0.00%
--
+0.46%
$ 2.66M
$ 13.39
37
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0.259084
0.00%
0.00%
+0.43%
$ 2.42M
$ 486.81K
38
Foxify
Foxify
FOX
$ 0.230022
+0.09%
--
+5.86%
$ 2.38M
$ 47.65
39
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01692254
+0.07%
-0.03%
-8.22%
$ 2.24M
$ 98.62K
40
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00091386
-0.02%
+0.04%
-1.20%
$ 2.16M
$ 10.70K
41
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.08599
+0.46%
+0.02%
+0.09%
$ 1.64M
$ 342.41
42
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00173136
0.00%
-0.00%
-2.26%
$ 1.51M
$ 217.54
43
Thales
Thales
THALES
$ 0.220501
+0.05%
+0.04%
+18.47%
$ 1.48M
$ 698.12
44
Ascend
Ascend
ASCEND
$ 0.094616
+1.73%
+0.11%
+8.30%
$ 1.46M
$ 10.76K
45
Ribbon Finance
Ribbon Finance
RBN
$ 0.0204979
0.00%
+0.01%
+4.03%
$ 1.38M
$ 2.01
46
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.00142759
-0.01%
-0.02%
-12.31%
$ 1.36M
$ 108.71
47
Rails
Rails
RAILS
$ 0.04003016
-5.03%
-0.10%
-16.68%
$ 1.36M
$ 1.34K
48
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0.00113118
0.00%
--
0.00%
$ 746.58K
$ 42.38K
49
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 13.47
0.00%
+0.00%
+2.28%
$ 719.65K
$ 109.23
50
Contango
Contango
TANGO
$ 0.0015705
+0.04%
+0.04%
-10.98%
$ 718.94K
$ 122.23

Tez-tez verilən suallar

Törəmələr tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Törəmələr tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 92 tokenləri və ümumi $16.58B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Törəmələr tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Törəmələr tokenləri arasında PRCL son 24 saat ərzində 110.53% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Törəmələr tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 92 Törəmələr tokeni izləyir. Populyar Törəmələr tokenlərinə HYPE, LIT, PENDLE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Törəmələr kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Törəmələr tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $16.58B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Törəmələr sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.