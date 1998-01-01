Mərkəzləşdirilmiş birja (CEX) tokenləri kriptovalyuta treydinqi platformaları tərəfindən buraxılan və idarə olunan yerli rəqəmsal aktivlərdir. Müəyyən ekosistemdə faydalı olan bu tokenlər sahiblərinə birjanın ekosistemində treydinq komissiyası endirimləri və token buraxılışı panellərinə giriş kimi eksklüziv üstünlüklər təqdim edir. Onların dəyəri istifadəçi artımı, treydinq həcmi və emitent birjanın ümumi uğuru ilə sıx bağlıdır.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mərkəzləşdirilmiş Mübadilə (CEX) Token sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.