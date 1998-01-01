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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı Mərkəzləşdirilmiş birja (CEX) tokenləri

Mərkəzləşdirilmiş birja (CEX) tokenləri kriptovalyuta treydinqi platformaları tərəfindən buraxılan və idarə olunan yerli rəqəmsal aktivlərdir. Müəyyən ekosistemdə faydalı olan bu tokenlər sahiblərinə birjanın ekosistemində treydinq komissiyası endirimləri və token buraxılışı panellərinə giriş kimi eksklüziv üstünlüklər təqdim edir. Onların dəyəri istifadəçi artımı, treydinq həcmi və emitent birjanın ümumi uğuru ilə sıx bağlıdır.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 602.87
+0.06%
+0.19%
-1.19%
$ 81.22B
$ 12.62K
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.13
-0.54%
-0.03%
-2.87%
$ 8.40B
$ 436.56K
3
OKB
OKB
OKB
$ 101.838
+0.06%
+3.18%
-0.44%
$ 2.14B
$ 1.49K
4
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04632
+0.26%
+0.26%
-1.53%
$ 2.07B
$ 1.50M
5
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001693
-0.41%
-3.48%
-7.13%
$ 1.53B
$ 31.95B
6
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.66955
-0.07%
0.00%
+1.66%
$ 1.17B
$ 40.51K
7
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.5612
-0.03%
+0.15%
-1.51%
$ 883.70M
$ 8.57K
8
Gate
Gate
GT
$ 6.75
+0.30%
+0.01%
0.00%
$ 719.40M
$ 1.13M
9
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7086
+0.92%
-0.26%
-1.47%
$ 454.18M
$ 90.42K
10
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6314
-0.02%
+0.20%
+0.22%
$ 149.81M
$ 649.86K
11
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0.876415
-0.62%
-0.04%
-2.40%
$ 142.10M
$ 8.71M
12
GRX Chain
GRX Chain
GRX
$ 13.05
0.00%
--
0.00%
$ 124.11M
$ 2.34K
13
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3679
-0.97%
+0.33%
-5.04%
$ 91.87M
$ 239.50K
14
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1984
+0.15%
-0.60%
-0.20%
$ 65.45M
$ 329.23K
15
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0838
0.00%
+1.09%
-5.63%
$ 62.84M
$ 8.64K
16
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.0879
-0.17%
-1.68%
+4.46%
$ 30.31M
$ 643.57K
17
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 7.16
+0.28%
+0.00%
+5.14%
$ 28.63M
$ 195.15K
18
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01047
+0.38%
+1.65%
-1.50%
$ 19.79M
$ 5.28M
19
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.08675
+0.29%
-0.07%
-7.51%
$ 19.56M
$ 661.02K
20
BitMart
BitMart
BMX
$ 0.052409
+0.54%
-0.14%
-8.23%
$ 17.79M
$ 474.74K
21
Bit2Me
Bit2Me
B2M
$ 0.00582232
-0.03%
+0.01%
+1.34%
$ 17.18M
$ 11.75K
22
MAX
MAX
MAX
$ 0.254452
+0.04%
+0.00%
-0.44%
$ 16.88M
$ 14.93K
23
Delta Exchange
Delta Exchange
DETO
$ 0.059953
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 16.76M
$ 39.91
24
Tokenize Xchange
Tokenize Xchange
TKX
$ 0.171556
0.00%
--
0.00%
$ 13.72M
$ 3.34K
25
GCB TOKEN
GCB TOKEN
GCB
$ 0.01109
0.00%
-0.18%
+0.45%
$ 13.33M
$ 23.73K
26
Huobi
Huobi
HT
$ 0.101604
0.00%
+0.00%
+3.81%
$ 11.12M
$ 20.38
27
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05587
-0.64%
+2.93%
+14.77%
$ 10.71M
$ 1.73M
28
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007142
-0.60%
+2.80%
-8.29%
$ 10.70M
$ 133.84M
29
Coinmetro
Coinmetro
XCM
$ 0.02295525
0.00%
--
0.00%
$ 6.48M
$ 20.03
30
LCX
LCX
LCX
$ 0.01397976
+1.25%
-0.03%
-5.65%
$ 3.58M
$ 76.65K
31
SolCex
SolCex
SOLCEX
$ 0.00225012
-1.05%
-0.07%
-15.98%
$ 2.25M
$ 32.54K
32
Niza
Niza
NIZA
$ 0.001294
0.00%
-0.54%
-0.15%
$ 2.09M
$ 185.93K
33
World Friendship Cash
World Friendship Cash
WFCA
$ 0.00780666
-0.44%
+0.23%
+33.32%
$ 1.68M
$ 59.15K
34
PointPay
PointPay
PXP
$ 0.02927
-0.07%
+3.36%
-0.68%
$ 877.80K
$ 6.51M
35
Nominex
Nominex
NMX
$ 0.00233041
+0.01%
+0.00%
-0.10%
$ 522.40K
$ 21.07
36
Biconomy Exchange Token
Biconomy Exchange Token
BIT
$ 1.85E-6
0.00%
+0.30%
+2.21%
$ 501.69K
--
37
Kyrrex
Kyrrex
KRRX
$ 0.060255
0.00%
-0.00%
+7.70%
$ 316.47K
$ 454.70K
38
XCoin
XCoin
BEXC
$ 0.352726
+0.23%
-0.00%
-0.82%
$ 246.87K
$ 544.76K
39
Quan2um
Quan2um
$QNTM
$ 0.00032667
+0.20%
--
-2.15%
$ 233.90K
$ 735.67
40
DEW
DEW
DEW
$ 0.00020688
-0.01%
+0.24%
+23.41%
$ 206.87K
$ 3.72K
41
EXMO Coin
EXMO Coin
EXM
$ 0.00283072
0.00%
--
0.00%
$ 192.49K
$ 17.13
42
Kasta
Kasta
KASTA
$ 0.00019547
+0.01%
--
-21.31%
$ 149.62K
$ 106.51
43
KONA
KONA
KONA
$ 8.23
+0.12%
-0.01%
+6.33%
$ 142.21K
$ 416.20
44
ARI
ARI
ARI
$ 0.00017583
0.00%
0.00%
-0.59%
$ 84.34K
$ 47.04
45
BESC MONEY
BESC MONEY
MONEY
$ 1.94
0.00%
--
-2.02%
$ 79.18K
$ 16.01
46
BitMEX
BitMEX
BMEX
$ 0.00059953
0.00%
+0.50%
-24.99%
$ 59.80K
$ 13.98
47
ZND Token
ZND Token
ZND
$ 0.00014769
0.00%
-0.08%
+24.44%
$ 26.36K
$ 66.46
48
Trakx
Trakx
TRKX
$ 3.327E-5
0.00%
-66.30%
0.00%
$ 23.83K
--
49
IXFI
IXFI
IXFI
$ 5.985E-5
0.00%
+1.20%
0.00%
$ 19.54K
--
50
4TB Coin
4TB Coin
4TB
$ 0.00022961
0.00%
--
0.00%
$ 16.07K
$ 203.31

Tez-tez verilən suallar

Mərkəzləşdirilmiş birja (CEX) tokenləri nə üçün istifadə olunur?
Mərkəzləşdirilmiş birja (CEX) tokenləri kriptovalyuta treydinq platformaları tərəfindən buraxılan xüsusi rəqəmsal aktivlərdir. CEX tokenləri əsasən treyderlərə tranzaksiya komissiyası endirimləri, daha yüksək VIP səviyyələri və yeni token buraxılışlarına eksklüziv giriş təklif etmək üçün istifadə olunur.
Birja treydinq həcmi CEX tokeninin dəyərinə necə təsir edir?
Davamlı yüksək treydinq həcmi platformanın sürətli böyüməsindən xəbər verir ki, bu da ümumiyyətlə CEX tokenlərinə bazar tələbatını artırır, çünki daha çox aktiv istifadəçi gündəlik treydinq komissiyalarını minimuma endirmək üçün tokenləri alırlar.
Mərkəzləşdirilmiş birja tokenləri üçün koinin dövriyyədən çıxarılması mexanizmlərinin məqsədi nədir?
Mərkəzləşdirilmiş birjalar tez-tez platforma treydinq gəlirlərinin bir hissəsindən CEX tokenlərini geri almaq və birdəfəlik məhv etmək (dövriyyədən çıxarmaq) üçün istifadə edirlər. Bu deflyasiya mexanizmi dövriyyədəki token miqdarını azaldır və potensial olaraq zamanla token qıtlığını artırır.
CEX tokenləri mərkəzləşdirilməmiş rəqəmsal aktivlər hesab olunur?
Xeyr. CEX tokenləri onları buraxan mərkəzləşdirilmiş korporativ qurumla yaxından əlaqəlidir. CEX tokeninin bazar uğuru həmin konkret birjanın biznes fəaliyyətindən və tənzimləyici uyğunluğundan əsaslı dərəcədə asılıdır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mərkəzləşdirilmiş Mübadilə (CEX) Token sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.