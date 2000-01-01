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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Mərkəzləşdirilməmiş Mübadilə (DEX) tokenləri

Mərkəzləşdirilməmiş Mübadilə (DEX) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 58.84
+0.69%
-0.96%
+2.00%
$ 14.89B
$ 13.95K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.38
+1.30%
+2.20%
-4.27%
$ 2.08B
$ 88.60K
3
Aster
Aster
ASTER
$ 0.5992
-0.08%
-0.38%
-0.99%
$ 1.62B
$ 605.42K
4
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3163
+1.13%
-3.54%
-2.35%
$ 577.58M
$ 905.19K
5
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1677
0.00%
0.00%
-1.47%
$ 555.82M
$ 1.17M
6
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.544
+0.58%
+6.45%
+7.26%
$ 546.09M
$ 599.83K
7
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4021
+0.30%
+0.15%
-1.10%
$ 385.53M
$ 1.30M
8
Curve
Curve
CRV
$ 0.239
+0.59%
-1.00%
-5.32%
$ 361.89M
$ 1.47M
9
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 113.54
+0.59%
+9.76%
+9.86%
$ 301.93M
$ 899.96
10
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.293
+0.62%
-3.64%
-3.85%
$ 221.96M
$ 292.97K
11
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06391
-0.36%
-1.42%
-2.11%
$ 183.66M
$ 890.69K
12
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6145
-0.39%
-0.37%
-2.32%
$ 165.26M
$ 96.38K
13
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15159
-1.16%
-5.99%
-4.58%
$ 151.55M
$ 823.96K
14
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4033
+0.55%
-2.23%
-4.41%
$ 136.57M
$ 872.32K
15
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08327
+0.02%
+0.16%
+0.17%
$ 117.51M
$ 669.59K
16
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10199
+0.19%
-0.30%
-7.65%
$ 86.19M
$ 841.66K
17
SNX
SNX
SNX
$ 0.1908
+0.16%
-1.14%
-2.84%
$ 65.91M
$ 296.41K
18
Orca
Orca
ORCA
$ 1.07
+0.39%
+1.73%
+3.80%
$ 65.03M
$ 55.36K
19
0x
0x
ZRX
$ 0.07487
+0.05%
+1.68%
-4.09%
$ 63.70M
$ 767.16K
20
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1057
-0.28%
-0.94%
+3.72%
$ 61.32M
$ 891.82K
21
VELO
VELO
VELO
$ 0.003304
-1.08%
+3.34%
+1.56%
$ 58.17M
$ 8.96M
22
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.00967108
-0.02%
+0.01%
+7.22%
$ 57.24M
$ 60.56K
23
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1615
+0.37%
+0.88%
+0.69%
$ 46.27M
$ 346.16K
24
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01002
-0.10%
-1.96%
-3.85%
$ 37.08M
$ 5.84M
25
Elexium
Elexium
EX
$ 3.86
0.00%
--
0.00%
$ 34.51M
$ 2.93K
26
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 7.90395E-7
-0.18%
-0.90%
-2.23%
$ 34.42M
--
27
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1642
0.00%
-2.97%
-3.71%
$ 33.33M
$ 368.72K
28
STON
STON
STON
$ 0.434921
+0.46%
-0.00%
+0.61%
$ 30.65M
$ 6.74K
29
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2692
+0.19%
-0.63%
+3.86%
$ 29.03M
$ 257.42K
30
CoinEx
CoinEx
CET
$ 0.01155716
+0.05%
-0.01%
-5.82%
$ 28.41M
$ 31.55K
31
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.05994
+0.05%
+0.66%
+0.07%
$ 27.35M
$ 981.01K
32
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.1917
-0.56%
+8.53%
-8.50%
$ 27.17M
$ 499.09K
33
ChangeNOW
ChangeNOW
NOW
$ 0.325146
0.00%
+0.01%
+0.93%
$ 27.16M
$ 395.16
34
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.01749314
-0.23%
-0.02%
-25.50%
$ 26.23M
$ 16.72K
35
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2797
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K
36
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.02923
+0.62%
-2.30%
-3.01%
$ 22.80M
$ 2.38M
37
DODO
DODO
DODO
$ 0.0207
-0.42%
-5.54%
-6.04%
$ 21.14M
$ 4.51M
38
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1008
+0.10%
+2.02%
+0.10%
$ 21.09M
$ 486.76K
39
Tokenlon
Tokenlon
LON
$ 0.169043
+0.14%
0.00%
+0.04%
$ 20.87M
$ 2.01K
40
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.02117
+0.14%
+1.44%
+8.11%
$ 20.08M
$ 4.61M
41
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01048
+0.38%
+1.65%
-1.50%
$ 19.79M
$ 5.28M
42
Elephant Money
Elephant Money
ELEPHANT
$ 3.8258E-8
-0.03%
-0.10%
-1.18%
$ 19.00M
--
43
Based
Based
BASED
$ 0.0769
+0.44%
-0.63%
+2.02%
$ 18.12M
$ 2.74M
44
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.12616
+1.57%
-10.05%
+17.47%
$ 16.51M
$ 4.13M
45
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008073
+0.02%
-0.80%
+7.58%
$ 16.25M
$ 10.25M
46
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.07011
+0.06%
+0.27%
-0.79%
$ 16.13M
$ 878.59K
47
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01418179
+0.26%
-0.00%
+0.17%
$ 15.28M
$ 3.57
48
LocalCoinSwap
LocalCoinSwap
LCS
$ 0.348177
+0.10%
+0.01%
-8.04%
$ 14.79M
$ 23.68
49
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.611
+0.61%
+0.73%
-3.36%
$ 14.43M
$ 17.67K
50
Aquarius
Aquarius
AQUA
$ 0.0003179
+0.02%
+0.01%
-2.89%
$ 13.97M
$ 47.35K

Tez-tez verilən suallar

Mərkəzləşdirilməmiş Mübadilə (DEX) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Mərkəzləşdirilməmiş Mübadilə (DEX) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 241 tokenləri və ümumi $23.70B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Mərkəzləşdirilməmiş Mübadilə (DEX) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Mərkəzləşdirilməmiş Mübadilə (DEX) tokenləri arasında VOLT son 24 saat ərzində 745.50% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Mərkəzləşdirilməmiş Mübadilə (DEX) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 241 Mərkəzləşdirilməmiş Mübadilə (DEX) tokeni izləyir. Populyar Mərkəzləşdirilməmiş Mübadilə (DEX) tokenlərinə HYPE, UNI, ASTER daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Mərkəzləşdirilməmiş Mübadilə (DEX) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Mərkəzləşdirilməmiş Mübadilə (DEX) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $23.70B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mərkəzləşdirilməmiş Mübadilə (DEX) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.