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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Oracle tokenləri

Oracle sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,735
-0,27%
+3,24%
+10,51%
$ 6,40B
$ 54,26K
2
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0,03835
-0,05%
+0,39%
-4,35%
$ 301,38M
$ 4,61M
3
XYO
XYO
XYO
$ 0,00291
0,00%
+1,39%
-3,00%
$ 40,16M
$ 18,23M
4
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0,26368
+3,07%
-2,95%
-27,72%
$ 38,55M
$ 766,85K
5
APRO
APRO
AT
$ 0,15194
+0,57%
+1,11%
+2,58%
$ 37,74M
$ 360,16K
6
RedStone
RedStone
RED
$ 0,08811
-0,09%
-8,79%
+2,01%
$ 36,71M
$ 1,41M
7
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13,07
-0,08%
+0,01%
-2,75%
$ 36,64M
$ 39,16M
8
UMA
UMA
UMA
$ 0,3218
+0,09%
+0,75%
-1,26%
$ 29,15M
$ 171,30K
9
WINK
WINK
WIN
$ 0,00002893
-0,41%
-3,30%
-6,90%
$ 28,85M
$ 2,07B
10
Band
Band
BAND
$ 0,151175
-0,46%
+0,01%
-4,96%
$ 27,35M
$ 1,18M
11
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0,283
-0,46%
-2,74%
+5,82%
$ 24,68M
$ 201,24K
12
Phala
Phala
PHA
$ 0,02138
+0,05%
-0,42%
-3,60%
$ 17,98M
$ 2,70M
13
API3
API3
API3
$ 0,1933
+0,10%
0,00%
+2,39%
$ 16,69M
$ 283,05K
14
DIA
DIA
DIA
$ 0,126354
+0,39%
-0,00%
+2,54%
$ 15,12M
$ 2,22M
15
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0,03909
+0,57%
-1,76%
-6,87%
$ 10,74M
$ 1,52M
16
Kleros
Kleros
PNK
$ 0,0083067
+0,04%
+0,01%
+0,98%
$ 7,61M
$ 10,66K
17
Supra
Supra
SUPRA
$ 0,0002169
+2,53%
+7,28%
+24,05%
$ 6,24M
$ 559,76M
18
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0,000007855
+0,03%
-2,13%
-14,15%
$ 4,16M
$ 7,60B
19
Oraichain
Oraichain
ORAI
$ 0,2289
+0,39%
+4,71%
-4,46%
$ 3,17M
$ 269,10K
20
RigoBlock
RigoBlock
GRG
$ 0,266155
+0,07%
-0,02%
-8,57%
$ 1,97M
$ 10,30
21
Skey Network
Skey Network
SKEY
$ 0,00182864
-0,05%
+0,01%
+1,20%
$ 1,48M
$ 484,05K
22
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0,0052889
0,00%
-0,08%
-21,26%
$ 879,63K
$ 256,54
23
xFUND
xFUND
XFUND
$ 75,26
+0,07%
+0,01%
+7,93%
$ 750,52K
$ 481,02
24
Flux Protocol
Flux Protocol
FLX
$ 0,00279478
0,00%
--
-12,92%
$ 701,45K
$ 132,08
25
Plugin
Plugin
PLI
$ 0,00111916
0,00%
-0,01%
-2,75%
$ 559,58K
$ 1,26K
26
Zap
Zap
ZAP
$ 0,00117149
0,00%
--
+54,81%
$ 538,89K
$ 2,33
27
Modefi
Modefi
MOD
$ 0,02251501
0,00%
--
0,00%
$ 361,97K
$ 7,06
28
PureFi
PureFi
UFI
$ 0,00363968
+0,30%
+0,00%
+1,44%
$ 340,19K
$ 57,80
29
Rivalz Network
Rivalz Network
RIZ
$ 3,611E-5
-7,79%
-9,30%
-26,59%
$ 180,38K
--
30
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0,211355
+0,08%
-0,01%
-3,38%
$ 173,62K
$ 91,01
31
UTU Coin
UTU Coin
UTU
$ 0,00011512
0,00%
--
0,00%
$ 114,89K
$ 230,23
32
Idena
Idena
IDNA
$ 0,00111112
+0,04%
0,00%
+9,02%
$ 110,60K
$ 2,90K
33
Switchboard
Switchboard
SWTCH
$ 0,00064472
-0,01%
0,00%
+23,88%
$ 103,16K
$ 198,29
34
Charli3
Charli3
C3
$ 0,00205422
0,00%
--
-6,19%
$ 73,28K
$ 0,51
35
Integritee
Integritee
TEER
$ 0,00369558
0,00%
--
0,00%
$ 36,96K
$ 70,87
36
April
April
APRIL
$ 0,00029294
0,00%
+0,00%
-1,12%
$ 36,62K
$ 1,17
37
Umbrella Network
Umbrella Network
UMB
$ 8,182E-5
0,00%
+0,90%
0,00%
$ 36,62K
--
38
Sora Oracle
Sora Oracle
SORA
$ 3,527E-5
+0,06%
+0,30%
+4,72%
$ 35,27K
--
39
Gora
Gora
GORA
$ 0,00078176
+0,68%
-0,00%
+1,42%
$ 29,71K
$ 136,66
40
Unmarshal
Unmarshal
MARSH
$ 0,00024996
0,00%
--
-1,50%
$ 16,71K
$ 1,09
41
TradingRazor
TradingRazor
RAZOR
$ 0,00085
+1,37%
+45,10%
-78,49%
--
$ 2,49B
42
SEDA
SEDA
SEDA
$ 0,02111
-0,05%
+3,48%
+2,53%
--
$ 51,52M

Tez-tez verilən suallar

Oracle tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Oracle tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 42 tokenləri və ümumi $7.09B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Oracle tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Oracle tokenləri arasında RAZOR son 24 saat ərzində 45.10% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Oracle tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 42 Oracle tokeni izləyir. Populyar Oracle tokenlərinə LINK, PYTH, XYO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Oracle kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Oracle tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $7.09B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Oracle sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.