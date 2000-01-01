Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokenləri

Tokenləşdirilmiş Aktivlər sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.005
0.00%
0.00%
-3.37%
$ 21.61B
$ 808.50M
2
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.98B
--
3
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
4
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,418.1
-0.01%
-0.65%
-0.16%
$ 2.67B
$ 283.97
5
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 636.27K
6
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,427.63
-0.01%
-0.77%
-0.33%
$ 1.99B
$ 699.17
7
Blockchain Capital
Blockchain Capital
BCAP
$ 105.87
0.00%
0.00%
-0.27%
$ 964.70M
--
8
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 910.78M
--
9
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.66M
--
10
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 699.09M
--
11
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 140.19
-0.11%
-0.00%
-0.44%
$ 334.53M
$ 48.73K
12
TIA
TIA
TIA
$ 0.3065
+0.59%
+2.06%
-0.55%
$ 282.60M
$ 575.97K
13
$ 776.55
-0.03%
-0.16%
-0.94%
$ 167.34M
$ 177.23
14
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 100.92
+0.01%
-0.00%
-1.45%
$ 150.52M
$ 110.21K
15
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.511
+0.07%
-1.76%
-12.36%
$ 147.47M
$ 43.59K
16
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 146.24M
--
17
$ 221.31
+0.39%
-0.30%
-2.07%
$ 144.32M
$ 298.61
18
$ 73.85
-0.43%
-1.69%
-1.71%
$ 139.52M
$ 1.11K
19
$ 93.38
-0.57%
-2.83%
-8.40%
$ 133.73M
$ 637.15
20
$ 345.26
-0.14%
+0.17%
-0.61%
$ 132.74M
$ 178.05
21
$ 338.45
-0.18%
-0.91%
+1.95%
$ 130.99M
$ 194.68
22
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,352.12
+0.07%
-0.00%
+0.01%
$ 119.01M
$ 14.38M
23
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.49%
$ 117.96M
$ 27.41K
24
Alpha Bulgaria Warrants
Alpha Bulgaria Warrants
ALFW
$ 3.2
0.00%
0.00%
0.00%
$ 114.33M
--
25
SOON
SOON
SOON
$ 0.2001
-0.50%
+2.98%
-4.66%
$ 103.07M
$ 370.74K
26
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
Securitize Tokenized AAA CLO Fund
STAC
$ 1,028.02
+0.04%
0.00%
+0.23%
$ 103.01M
--
27
$ 73.33
0.00%
-1.26%
-1.92%
$ 101.16M
$ 1.75K
28
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 38.44
0.00%
+0.00%
-14.33%
$ 79.77M
$ 10.47K
29
$ 549.57
-0.58%
-1.56%
-7.11%
$ 77.72M
$ 101.74
30
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,355.03
+0.01%
-0.00%
-0.54%
$ 71.12M
$ 365.20K
31
$ 968.75
+1.44%
-2.38%
+3.07%
$ 70.47M
$ 80.90
32
$ 781.02
0.00%
-0.16%
-0.33%
$ 69.98M
$ 72.22
33
$ 148.14
-0.15%
-1.16%
-3.50%
$ 66.97M
$ 380.21
34
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.07
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.54M
--
35
$ 261.8
-0.08%
+0.26%
-2.75%
$ 58.48M
$ 221.16
36
$ 221.52
+0.36%
-0.23%
-2.09%
$ 53.06M
$ 270.90
37
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle
BRSRV
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 50.07M
--
38
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,990.89
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 47.94M
--
39
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 93.06
+0.13%
-0.03%
-4.41%
$ 44.43M
$ 1.12M
40
$ 777.79
+0.01%
-0.10%
-1.00%
$ 42.88M
$ 87.31
41
ELF
ELF
ELF
$ 0.04996
-0.52%
-2.66%
-16.28%
$ 40.95M
$ 1.12M
42
Reental
Reental
RNT
$ 0.287361
+0.02%
-0.00%
+2.48%
$ 39.90M
$ 16.00K
43
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.25785
+3.07%
-2.95%
-27.72%
$ 38.55M
$ 766.85K
44
Tradable LatAm Residential SSTL
Tradable LatAm Residential SSTL
PC0000089
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 37.00M
--
45
$ 724.57
+0.15%
-0.50%
-1.47%
$ 36.29M
$ 110.16
46
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 719.1
+0.06%
-0.00%
-1.76%
$ 32.38M
$ 1.42M
47
USTBL
USTBL
USTBL
$ 1.063
0.00%
+0.00%
+0.38%
$ 32.02M
$ 7.75K
48
$ 271.95
+0.23%
-1.60%
-3.63%
$ 30.69M
$ 203.98
49
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.03108
+0.26%
+3.57%
+6.44%
$ 26.52M
$ 2.22M
50
$ 27.54
-0.51%
-4.36%
-8.01%
$ 26.44M
$ 2.31K

Tez-tez verilən suallar

Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 427 tokenləri və ümumi $42.17B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokenləri arasında MRKON son 24 saat ərzində 5.64% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 427 Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokeni izləyir. Populyar Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokenlərinə FIGR_HELOC, USYC, BUIDL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Tokenləşdirilmiş Aktivlər kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $42.17B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tokenləşdirilmiş Aktivlər sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.