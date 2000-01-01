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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı İt mövzulu tokenləri

İt mövzulu sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07022
+0.21%
+0.41%
-0.09%
$ 11.96B
$ 61.93M
2
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.175
+0.57%
+0.46%
-4.63%
$ 6.37B
$ 12.19M
3
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004474
+0.40%
+1.33%
+0.72%
$ 2.65B
$ 125.95B
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002315
+0.17%
-0.35%
-0.90%
$ 202.92M
$ 64.76B
5
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002006
+0.40%
+0.65%
-1.47%
$ 191.16M
$ 3.90B
6
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1367
+0.07%
+0.29%
-1.65%
$ 136.54M
$ 1.19M
7
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000005013
+0.77%
+3.62%
+0.65%
$ 92.85M
$ 116.67B
8
Backpack
Backpack
BP
$ 0.368
-0.97%
+0.33%
-5.04%
$ 91.87M
$ 239.50K
9
Horizen
Horizen
ZEN
$ 3.869
+0.16%
-2.18%
-4.55%
$ 69.85M
$ 17.00K
10
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006023
-0.05%
-0.08%
-4.01%
$ 60.62M
$ 105.89M
11
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003228
+0.28%
+0.59%
-2.24%
$ 57.90M
$ 182.30T
12
DogBull
DogBull
DOGO
$ 0.057094
+0.20%
-0.22%
-20.99%
$ 57.67M
$ 9.42M
13
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0000984
+0.20%
-0.20%
-2.58%
$ 41.31M
$ 559.94M
14
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003209
+0.44%
+0.85%
-3.36%
$ 28.41M
$ 173.43M
15
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002712
+0.04%
+1.27%
+3.36%
$ 27.04M
$ 3.46T
16
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 6.291E-5
+0.40%
+0.40%
-4.35%
$ 26.47M
--
17
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.01986
+0.25%
-1.44%
-2.89%
$ 25.86M
$ 3.74M
18
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.00003466
+0.41%
+0.12%
-3.56%
$ 17.92M
$ 1.68B
19
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0.01605
-0.06%
+4.63%
+1.45%
$ 15.53M
$ 4.35M
20
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0.010692
+0.20%
-0.90%
-5.54%
$ 10.73M
$ 5.47M
21
Osaka Protocol
Osaka Protocol
OSAK
$ 1.3945E-8
+1.87%
+4.50%
+2.22%
$ 10.64M
--
22
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004218
+0.05%
-1.61%
-3.73%
$ 9.85M
$ 24.99M
23
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.71E-5
-0.11%
+0.90%
+0.71%
$ 9.79M
--
24
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04122
-0.02%
+0.56%
-4.32%
$ 9.48M
$ 1.41M
25
Bert
Bert
BERT
$ 0.00929
+0.16%
+8.13%
+5.00%
$ 9.06M
$ 6.99M
26
KishuInu
KishuInu
KISHU
$ 0.00000000009181
-0.12%
-3.65%
-6.70%
$ 8.67M
$ 742.75T
27
Koma Inu
Koma Inu
KOMA
$ 0.01402
-0.14%
-3.44%
+3.24%
$ 8.45M
$ 735.24K
28
Coinbase Wrapped DOGE
Coinbase Wrapped DOGE
CBDOGE
$ 0.070114
+0.12%
+0.00%
+0.32%
$ 8.17M
$ 10.59K
29
I love puppies
I love puppies
PUPPIES
$ 1.74982E-7
-0.09%
+0.60%
+3.43%
$ 7.36M
--
30
Resistance Dog
Resistance Dog
REDO
$ 0.06792
+0.04%
-3.23%
-14.53%
$ 6.78M
$ 862.72K
31
Stader
Stader
SD
$ 0.0945
-0.53%
+0.96%
-8.77%
$ 6.70M
$ 630.96K
32
Hosky
Hosky
HOSKY
$ 5.693E-9
-0.04%
-1.90%
-8.96%
$ 5.69M
--
33
Baby Shiba Inu
Baby Shiba Inu
BABYSHIBAINU
$ 5.385E-9
+0.02%
-0.10%
-1.01%
$ 5.38M
--
34
Venus DOGE
Venus DOGE
VDOGE
$ 0.00142758
+0.26%
+0.00%
0.00%
$ 5.13M
--
35
AMATERASU OMIKAMI
AMATERASU OMIKAMI
OMIKAMI
$ 0.00462908
-0.03%
+0.02%
-2.85%
$ 4.63M
$ 7.26K
36
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00006564
-0.02%
-4.56%
+13.03%
$ 4.44M
$ 854.46M
37
PIBBLE
PIBBLE
PIB
$ 0.0001067
-5.08%
-6.26%
-4.49%
$ 3.15M
$ 159.34M
38
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.0031218
+0.19%
-0.02%
-8.30%
$ 3.12M
$ 8.06K
39
DogeKing
DogeKing
DOGEKING
$ 2.965E-9
-0.30%
+0.10%
-0.97%
$ 2.96M
--
40
Kendu
Kendu
KENDU
$ 2.82E-6
+0.36%
+10.80%
+1.81%
$ 2.80M
--
41
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.02833
+0.11%
-1.63%
-9.61%
$ 2.76M
$ 2.91M
42
ALLINDOGE
ALLINDOGE
ALLINDOGE
$ 0.00257288
+0.25%
+0.08%
+5.51%
$ 2.55M
$ 21.58K
43
Dingocoin
Dingocoin
DINGO
$ 0.00002117
0.00%
+2.12%
-2.04%
$ 2.44M
$ 504.78M
44
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002335
-0.89%
+2.18%
+3.08%
$ 2.18M
$ 28.70M
45
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
0.00%
$ 2.16M
--
46
DOWGE
DOWGE
DJI6930
$ 0.001941
+0.41%
-1.52%
-8.21%
$ 1.95M
$ 20.40M
47
ShibaDoge
ShibaDoge
SHIBDOGE
$ 1.0E-17
0.00%
+1.60%
0.00%
$ 1.88M
--
48
The Original Doge
The Original Doge
OGDOGE
$ 0.00210941
+5.66%
-0.14%
-34.35%
$ 1.84M
$ 71.36K
49
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001776
0.00%
+0.45%
-8.22%
$ 1.78M
$ 3.63M
50
Myro
Myro
MYRO
$ 0.001863
-0.86%
-3.24%
-5.08%
$ 1.75M
$ 29.52M

Tez-tez verilən suallar

İt mövzulu tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
İt mövzulu tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 365 tokenləri və ümumi $22.34B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən İt mövzulu tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən İt mövzulu tokenləri arasında JOTCHUA son 24 saat ərzində 40.48% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər İt mövzulu tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 365 İt mövzulu tokeni izləyir. Populyar İt mövzulu tokenlərinə DOGE, ADA, SHIB daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
İt mövzulu kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün İt mövzulu tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $22.34B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin İt mövzulu sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.