YZI Labs (əvvəllər Binance Labs) portfeli bu aparıcı sənaye inkişafı mərkəzi və vençur kapitalı qolu tərəfindən dəstəklənən blokçeyn layihələrini özündə birləşdirir. Bu tokenlər Web3 infrastrukturu və DeFi kimi müxtəlif sektorları əhatə edir və ciddi institusional risk yoxlamasından keçmiş strateji investisiyaları təmsil edir. Bu kateqoriyanın izlənməsi investorlara texniki cəhətdən güclü layihələri müəyyən etməyə və institusional kapital axınlarını izləməyə kömək edir.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin YZi Labs (Əvvəlki Binance Labs) Portfolio sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.