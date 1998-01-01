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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı YZI Labs portfel tokenləri

YZI Labs (əvvəllər Binance Labs) portfeli bu aparıcı sənaye inkişafı mərkəzi və vençur kapitalı qolu tərəfindən dəstəklənən blokçeyn layihələrini özündə birləşdirir. Bu tokenlər Web3 infrastrukturu və DeFi kimi müxtəlif sektorları əhatə edir və ciddi institusional risk yoxlamasından keçmiş strateji investisiyaları təmsil edir. Bu kateqoriyanın izlənməsi investorlara texniki cəhətdən güclü layihələri müəyyən etməyə və institusional kapital axınlarını izləməyə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
$ 0.6577
-0.12%
+0.46%
-4.95%
$ 2.65B
$ 1.39M
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08449
+0.07%
+0.45%
-2.71%
$ 781.23M
$ 3.13M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3325
+0.11%
-1.93%
-1.88%
$ 579.43M
$ 900.65K
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.541
-0.97%
+5.56%
+6.28%
$ 541.52M
$ 620.67K
5
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5324
0.00%
+1.51%
-5.35%
$ 443.03M
$ 218.85K
6
Injective
Injective
INJ
$ 4.231
+0.38%
+4.05%
-7.75%
$ 423.78M
$ 164.05K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.24
+0.54%
+0.08%
-4.86%
$ 364.92M
$ 1.41M
8
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.66589
+3.17%
+5.32%
-3.80%
$ 283.62M
$ 1.05M
9
TIA
TIA
TIA
$ 0.3062
+0.59%
+2.06%
-0.55%
$ 282.60M
$ 575.97K
10
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004797
+0.19%
+2.62%
-3.12%
$ 263.99M
$ 2.72B
11
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002664
-0.15%
+2.26%
+1.80%
$ 262.95M
$ 257.43B
12
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.3
+0.31%
-2.98%
-3.48%
$ 222.82M
$ 318.12K
13
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8538
+0.21%
+1.88%
-1.18%
$ 148.50M
$ 68.95K
14
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01205
+0.67%
+1.10%
-4.69%
$ 124.75M
$ 9.95M
15
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2437
+0.04%
+1.12%
+2.86%
$ 122.30M
$ 225.52K
16
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.3509
+1.26%
-3.88%
-6.26%
$ 119.15M
$ 213.00K
17
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08336
+0.11%
+0.58%
+0.25%
$ 117.68M
$ 673.56K
18
$ 0.03884
+0.05%
-0.10%
-0.26%
$ 114.45M
$ 2.02M
19
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.763
+0.07%
+0.40%
+5.25%
$ 83.34M
$ 20.91K
20
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.997535
+0.03%
-0.00%
+0.01%
$ 74.98M
$ 3.17K
21
Gala
Gala
GALA
$ 0.001338
-0.44%
-4.33%
-18.81%
$ 65.45M
$ 420.32M
22
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1985
-0.05%
-0.60%
-0.60%
$ 65.29M
$ 316.46K
23
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.012312
+2.03%
-33.40%
+5.20%
$ 56.28M
$ 17.13M
24
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04091
+0.12%
+0.34%
+0.64%
$ 44.33M
$ 1.49M
25
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03552
-0.87%
-1.94%
-14.95%
$ 41.46M
$ 42.84M
26
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005303
+0.06%
+0.15%
-1.34%
$ 41.28M
$ 10.93M
27
$ 0.004481
-0.02%
+0.58%
-2.19%
$ 38.95M
$ 12.17M
28
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02743
-0.29%
+0.07%
-6.26%
$ 38.39M
$ 2.03M
29
APRO
APRO
AT
$ 0.15143
+0.57%
+1.11%
+2.58%
$ 37.74M
$ 360.16K
30
$ 0.005889
-0.19%
-0.31%
-0.17%
$ 37.64M
$ 9.46M
31
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01003
+0.10%
-2.33%
-5.19%
$ 37.22M
$ 5.68M
32
RONIN
RONIN
RON
$ 0.0481
+0.31%
+1.24%
-2.51%
$ 37.14M
$ 1.73M
33
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.07
-0.08%
+0.01%
-2.75%
$ 36.64M
$ 39.16M
34
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3655
-0.81%
+2.27%
+3.34%
$ 36.56M
$ 153.08K
35
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003337
+0.15%
-0.24%
-2.35%
$ 33.28M
$ 17.12M
36
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06372
+0.77%
-2.00%
+3.69%
$ 31.88M
$ 1.24M
37
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04225
+0.14%
+1.56%
-2.16%
$ 29.97M
$ 2.10M
38
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004625
+0.22%
-1.12%
-5.44%
$ 29.26M
$ 122.87M
39
WINK
WINK
WIN
$ 0.00002896
-0.41%
-3.30%
-6.90%
$ 28.85M
$ 2.07B
40
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.03607
+0.31%
-3.34%
-8.20%
$ 28.01M
$ 1.65M
41
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06019
+0.17%
+0.87%
+0.92%
$ 27.41M
$ 966.62K
42
Band
Band
BAND
$ 0.151175
-0.46%
+0.01%
-4.96%
$ 27.35M
$ 1.18M
43
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004832
+0.52%
+1.30%
-1.93%
$ 26.92M
$ 12.56M
44
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.0553
-0.20%
-1.22%
-3.11%
$ 26.16M
$ 1.08M
45
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02004
+0.50%
-0.60%
-2.44%
$ 26.03M
$ 3.41M
46
Movement
Movement
MOVE
$ 0.005923
+0.93%
-0.91%
-5.27%
$ 23.88M
$ 11.42M
47
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02434092
+0.09%
+0.01%
-3.04%
$ 22.72M
$ 2.25M
48
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002659
-0.41%
-0.68%
-3.08%
$ 22.58M
$ 21.18M
49
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.20869
-4.02%
-2.69%
+92.10%
$ 21.98M
$ 6.09M
50
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1007
0.00%
+2.02%
+0.10%
$ 21.09M
$ 487.76K

Tez-tez verilən suallar

YZI Labs portfeli kriptovalyuta bazarında nəyi təmsil edir?
YZI Labs portfeli aparıcı sənaye vençur kapitalı qolu olan YZI Labs (əvvəllər Binance Labs) tərəfindən strateji investisiya və inkişaf dəstəyi almış blokçeyn layihələri və kriptovalyutaların seçilmiş kolleksiyasını təmsil edir.
Niyə YZI Labs kriptovalyuta üçün əhəmiyyətli bir vençur kapitalı göstəricisi hesab olunur?
YZI Labs əhəmiyyətli bir göstərici hesab olunur, çünki bu qurum tərəfindən dəstəklənən layihələr ciddi institusional risk yoxlamasından keçmişdir və bu da çox vaxt güclü texniki əsaslara və uzunmüddətli uğur ehtimalının daha yüksək olduğuna işarə edir.
YZI Labs tərəfindən dəstəklənən tokenlər adətən daha yüksək bazar likvidliyinə malik olur?
Ümumiyyətlə, bəli. YZI Labs tərəfindən dəstəklənən tokenlər tez-tez geniş ekosistem dəstəyindən faydalanır və tez-tez yüksək səviyyəli kriptovalyuta birjalarında listinqləri təhlükəsiz şəkildə təmin edir ki, bu da onların qlobal bazar likvidliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.
YZI Labs portfelinə adətən hansı növ blokçeyn layihələri daxil olur?
YZI Labs portfeli yüksək dərəcədə şaxələndirilmişdir və buraya adətən əsas Web3 infrastrukturu, mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (DeFi) protokolları, innovativ GameFi platformaları və inkişaf etməkdə olan süni intellekt (AI) şəbəkələri daxildir.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin YZi Labs (Əvvəlki Binance Labs) Portfolio sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.