Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı 2-ci təbəqə (L2) tokenləri

2-ci təbəqə (L2) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
OKB
OKB
OKB
$ 101.73
+0.06%
+3.18%
-0.44%
$ 2.14B
$ 1.49K
2
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4375
+0.05%
-0.23%
-4.62%
$ 1.45B
$ 242.94K
3
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.08097
-0.05%
+0.34%
+10.05%
$ 868.47M
$ 2.28M
4
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07711
-0.05%
+2.35%
+2.87%
$ 482.20M
$ 2.78M
5
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1199
+0.67%
+0.17%
-3.23%
$ 217.39M
$ 512.63K
6
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.0968
-0.31%
-3.99%
-12.30%
$ 192.60M
$ 629.47K
7
OP
OP
OP
$ 0.08238
+0.23%
-0.46%
-5.00%
$ 176.74M
$ 633.03K
8
STRK
STRK
STRK
$ 0.02276
+0.27%
0.00%
-3.04%
$ 144.14M
$ 5.23M
9
SOON
SOON
SOON
$ 0.2006
-0.39%
+3.22%
-4.58%
$ 103.95M
$ 368.83K
10
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007475
+0.58%
-1.20%
+1.06%
$ 73.96M
$ 10.51M
11
Derive
Derive
DRV
$ 0.0914
+1.04%
-1.58%
-3.59%
$ 67.37M
$ 599.73K
12
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008097
+0.22%
+0.36%
-2.29%
$ 39.73M
$ 70.86M
13
$ 0.00447
+0.25%
+0.43%
-3.04%
$ 38.88M
$ 12.16M
14
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.01029972
+0.01%
0.00%
-0.37%
$ 38.55M
$ 21.62K
15
$ 0.005874
+0.60%
-0.46%
0.00%
$ 37.70M
$ 9.49M
16
Prom
Prom
PROM
$ 2.0249
+0.82%
+6.27%
-16.47%
$ 37.14M
$ 39.11K
17
CELO
CELO
CELO
$ 0.05878
+0.65%
+0.57%
-3.49%
$ 35.34M
$ 911.12K
18
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01222
+0.16%
+2.96%
+0.08%
$ 35.02M
$ 9.54M
19
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.13
0.00%
+0.01%
+0.32%
$ 34.68M
$ 3.37K
20
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.0021
+0.29%
-0.47%
-2.42%
$ 32.51M
$ 32.14M
21
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.45581
0.00%
+1.09%
-4.04%
$ 30.98M
$ 269.97K
22
COTI
COTI
COTI
$ 0.009666
-0.67%
-3.19%
-6.77%
$ 27.95M
$ 6.75M
23
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05521
+0.14%
-0.97%
-2.89%
$ 26.23M
$ 1.08M
24
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00519
+0.58%
+4.84%
+3.17%
$ 25.02M
$ 10.65M
25
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02438567
+0.08%
+0.00%
-3.03%
$ 22.77M
$ 2.26M
26
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01775
+0.11%
-1.72%
-2.53%
$ 22.60M
$ 3.76M
27
Zora
Zora
ZORA
$ 0.004723
+0.30%
-1.19%
-3.49%
$ 21.13M
$ 12.72M
28
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2913
+2.73%
+2.05%
-2.01%
$ 20.58M
$ 204.04K
29
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.02043
-0.67%
-0.05%
+6.26%
$ 19.00M
$ 3.72M
30
Lisk
Lisk
LSK
$ 0.080488
-0.02%
+0.02%
+3.43%
$ 18.75M
$ 1.24M
31
Phala
Phala
PHA
$ 0.02138
+0.42%
-0.70%
-4.13%
$ 17.95M
$ 2.71M
32
Metis
Metis
METIS
$ 2.336
+0.74%
+0.83%
-5.42%
$ 17.26M
$ 30.69K
33
Metal DAO
Metal DAO
MTL
$ 0.182778
-0.23%
+0.01%
-5.97%
$ 16.96M
$ 362.55K
34
Tokamak Network
Tokamak Network
TON
$ 0.258871
+0.58%
-0.05%
-2.68%
$ 16.68M
$ 101.98K
35
Blast
Blast
BLAST
$ 0.0002327
+0.34%
+0.73%
-3.60%
$ 14.78M
$ 231.70M
36
Lumia
Lumia
LUMIA
$ 0.08386
+1.16%
+3.66%
+6.39%
$ 14.34M
$ 674.16K
37
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0708
+0.29%
+0.72%
0.00%
$ 13.62M
$ 772.95K
38
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04032
+0.35%
+1.00%
+1.00%
$ 13.53M
$ 1.88M
39
CORN
CORN
CORN
$ 0.02547
+0.04%
+0.16%
+0.20%
$ 13.37M
$ 6.83M
40
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.0108
+0.65%
-1.82%
-9.26%
$ 12.54M
$ 30.85M
41
Fluent
Fluent
BLEND
$ 0.05958
+0.20%
-0.37%
-6.52%
$ 11.90M
$ 963.77K
42
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01754
+1.09%
+0.17%
-0.51%
$ 11.80M
$ 3.05M
43
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.007885
-0.05%
-1.97%
-12.72%
$ 10.78M
$ 7.33M
44
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0276
+0.36%
-1.43%
-2.14%
$ 10.71M
$ 1.81M
45
Citrea
Citrea
CTR
$ 0.008366
-0.50%
-1.64%
-4.37%
$ 9.94M
$ 6.93M
46
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004224
+0.05%
-1.61%
-3.73%
$ 9.85M
$ 24.99M
47
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.0412
-0.02%
+0.56%
-4.32%
$ 9.48M
$ 1.41M
48
KONET
KONET
KONET
$ 0.01982718
-0.54%
-0.02%
+10.24%
$ 9.23M
$ 28.76K
49
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01737
-1.08%
+0.40%
-5.31%
$ 8.62M
$ 3.16M
50
Fuel
Fuel
FUEL
$ 0.0009
0.00%
-2.22%
+2.33%
$ 7.32M
$ 653.53K

Tez-tez verilən suallar

2-ci təbəqə (L2) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
2-ci təbəqə (L2) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 106 tokenləri və ümumi $6.80B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən 2-ci təbəqə (L2) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən 2-ci təbəqə (L2) tokenləri arasında PROM son 24 saat ərzində 6.27% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər 2-ci təbəqə (L2) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 106 2-ci təbəqə (L2) tokeni izləyir. Populyar 2-ci təbəqə (L2) tokenlərinə OKB, MNT, POL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
2-ci təbəqə (L2) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün 2-ci təbəqə (L2) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.80B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin 2-ci təbəqə (L2) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.