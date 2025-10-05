Bugünkü canlı Midas mTBILL qiyməti 1,039 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MTBILL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MTBILL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Midas mTBILL qiyməti 1,039 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MTBILL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MTBILL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Midas mTBILL Qiyməti (MTBILL)

1 MTBILL / USD Canlı Qiyməti:

$1,039
$1,039
USD
Midas mTBILL (MTBILL) Canlı Qiymət Qrafiki
Midas mTBILL (MTBILL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,039
$ 1,039
24 saat Aşağı
$ 1,039
$ 1,039
24 saat Yüksək

$ 1,039
$ 1,039

$ 1,039
$ 1,039

$ 1,039
$ 1,039

$ 0,937036
$ 0,937036

0,00%

0,00%

+0,08%

+0,08%

Midas mTBILL (MTBILL) canlı qiyməti $1,039. MTBILL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,039 və ən yüksək $ 1,039 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MTBILL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,039, ən aşağı qiyməti isə $ 0,937036 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MTBILL son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə +0,08% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Midas mTBILL (MTBILL) Bazar Məlumatları

$ 20,84M
$ 20,84M

--
----

$ 20,84M
$ 20,84M

20,05M
20,05M

20.051.970,89808558
20.051.970,89808558

Midas mTBILL üzrə cari Bazar Dəyəri $ 20,84M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MTBILL üzrə dövriyyədə olan təklif 20,05M, ümumi təklif isə 20051970.89808558 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 20,84M təşkil edir.

Midas mTBILL (MTBILL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Midas mTBILL / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0.
Son 30 gündə Midas mTBILL / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0033973222.
Son 60 gündə Midas mTBILL / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0062191423.
Son 90 gündə Midas mTBILL / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00926195.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0,00,00%
30 Gün$ +0,0033973222+0,33%
60 Gün$ +0,0062191423+0,60%
90 Gün$ +0,00926195+0,90%

Midas mTBILL (MTBILL) Nədir?

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Midas mTBILL (MTBILL) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Midas mTBILL Qiymət Proqnozu (USD)

Midas mTBILL (MTBILL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Midas mTBILL (MTBILL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Midas mTBILL üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Midas mTBILL qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MTBILL Aktivindən Yerli Valyutalara

Midas mTBILL (MTBILL) Tokenomikası

Midas mTBILL (MTBILL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MTBILL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Midas mTBILL (MTBILL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Midas mTBILL (MTBILL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MTBILL qiyməti 1,039 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MTBILL / USD cari qiyməti nədir?
MTBILL / USD cari qiyməti $ 1,039 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Midas mTBILL üçün bazar dəyəri nədir?
MTBILL üçün bazar dəyəri $ 20,84M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MTBILL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MTBILL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 20,05M USD təşkil edir.
MTBILL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MTBILL ATH qiyməti olan 1,039 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MTBILL qiyməti (ATL) nədir?
MTBILL ATL qiyməti olan 0,937036 USD dəyərinə endi.
MTBILL ticarət həcmi nədir?
MTBILL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MTBILL bu il daha da yüksələcək?
MTBILL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MTBILL qiymət proqnozuna baxın.
