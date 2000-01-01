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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Pay Sübutu (PoS) tokenləri

Pay Sübutu (PoS) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,927.86
+0.04%
+1.32%
+1.59%
$ 232.15B
$ 77.03K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 603.9
+0.01%
+0.35%
-1.25%
$ 81.29B
$ 12.59K
3
Solana
Solana
SOL
$ 77.69
-0.03%
+1.63%
+1.63%
$ 44.94B
$ 408.08K
4
Tron
Tron
TRX
$ 0.3328
0.00%
+0.06%
-0.57%
$ 31.53B
$ 14.86M
5
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 59.05
-0.22%
-1.21%
+1.43%
$ 14.89B
$ 14.23K
6
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.175
-0.06%
-0.11%
-5.11%
$ 6.35B
$ 12.45M
7
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.323
+0.23%
+1.15%
-0.68%
$ 3.55B
$ 613.26K
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.346
+0.11%
-0.09%
-2.89%
$ 2.73B
$ 38.82K
9
$ 0.6572
-0.12%
+0.46%
-4.95%
$ 2.65B
$ 1.39M
10
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6268
-0.03%
+0.24%
-2.18%
$ 2.10B
$ 314.08K
11
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.779
+0.54%
+5.26%
+1.30%
$ 1.31B
$ 1.53M
12
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08684
-0.08%
-0.54%
-2.77%
$ 931.74M
$ 1.05M
13
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.412
+0.21%
+1.51%
-5.61%
$ 725.92M
$ 483.86K
14
Gate
Gate
GT
$ 6.74
+0.15%
+0.01%
-0.30%
$ 718.80M
$ 1.11M
15
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07995
+0.83%
+3.99%
+0.56%
$ 715.99M
$ 667.68K
16
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08327
+0.57%
+1.17%
-8.28%
$ 644.91M
$ 12.21M
17
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00839663
0.00%
0.00%
+5.90%
$ 475.68M
$ 6.72K
18
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5338
0.00%
+1.51%
-5.35%
$ 443.03M
$ 218.85K
19
Injective
Injective
INJ
$ 4.243
+0.38%
+4.05%
-7.75%
$ 423.78M
$ 164.05K
20
DASH
DASH
DASH
$ 30
+0.23%
-0.10%
-1.09%
$ 381.56M
$ 7.14K
21
TIA
TIA
TIA
$ 0.3078
+0.59%
+2.06%
-0.55%
$ 282.60M
$ 575.97K
22
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.2004
-0.15%
-0.70%
+2.30%
$ 217.36M
$ 313.84K
23
Decred
Decred
DCR
$ 11.384
-0.99%
+0.18%
-7.42%
$ 196.96M
$ 8.65K
24
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03347
+0.24%
+4.65%
-1.32%
$ 150.50M
$ 1.85M
25
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01325
0.00%
-0.38%
-3.08%
$ 143.24M
$ 4.85M
26
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4252
+4.34%
+2.38%
-0.45%
$ 142.49M
$ 897.11K
27
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.477357
+0.20%
-0.03%
-12.12%
$ 141.73M
$ 3.38M
28
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001435
-1.10%
+2.27%
-5.70%
$ 138.35M
$ 60.18M
29
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.42
-0.68%
-1.88%
-3.04%
$ 128.95M
$ 75.02K
30
NEO
NEO
NEO
$ 1.727
+0.17%
+2.19%
+2.62%
$ 121.61M
$ 34.74K
31
ONYXCOIN
ONYXCOIN
XCN
$ 0.0028804
-0.59%
-1.00%
-1.97%
$ 110.82M
$ 971.39K
32
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.769
+0.07%
+0.40%
+5.25%
$ 83.34M
$ 20.91K
33
Qtum
Qtum
QTUM
$ 0.6885
+0.13%
-0.85%
+2.87%
$ 72.91M
$ 85.93K
34
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0838
0.00%
+0.72%
-8.62%
$ 62.84M
$ 8.48K
35
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.007331
+0.15%
+2.64%
+1.12%
$ 53.86M
$ 7.79M
36
Kusama
Kusama
KSM
$ 2.884
-0.03%
+1.87%
-0.38%
$ 52.97M
$ 22.29K
37
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.04048
+0.02%
+0.65%
+5.30%
$ 51.90M
$ 1.54M
38
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02748
-0.25%
-1.04%
-14.49%
$ 45.86M
$ 2.14M
39
CASPER
CASPER
CSPR
$ 0.002671
-0.33%
-7.25%
+18.69%
$ 43.27M
$ 37.86M
40
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005307
+0.06%
+0.15%
-1.34%
$ 41.28M
$ 10.93M
41
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03922
-1.65%
+2.16%
+8.25%
$ 39.25M
$ 1.53M
42
CELO
CELO
CELO
$ 0.05888
+0.10%
+0.70%
-3.18%
$ 35.41M
$ 917.82K
43
$ 0.06514
+0.26%
-1.85%
-2.00%
$ 35.21M
$ 744.28K
44
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1684
-0.06%
-0.89%
-7.70%
$ 31.26M
$ 364.43K
45
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1.367
-0.07%
+2.17%
-0.73%
$ 30.81M
$ 41.57K
46
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004529
-1.48%
-1.41%
-2.83%
$ 30.48M
$ 3.86M
47
Waves
Waves
WAVES
$ 0.188
+0.21%
-0.05%
-4.68%
$ 24.30M
$ 348.45K
48
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02434092
+0.09%
+0.01%
-3.04%
$ 22.72M
$ 2.25M
49
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.02935
-0.48%
-2.50%
-4.20%
$ 22.71M
$ 2.34M
50
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.07491
+0.04%
-0.66%
-17.33%
$ 20.92M
$ 1.12M

Tez-tez verilən suallar

Pay Sübutu (PoS) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Pay Sübutu (PoS) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 118 tokenləri və ümumi $431.76B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Pay Sübutu (PoS) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Pay Sübutu (PoS) tokenləri arasında BTY son 24 saat ərzində 7.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Pay Sübutu (PoS) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 118 Pay Sübutu (PoS) tokeni izləyir. Populyar Pay Sübutu (PoS) tokenlərinə ETH, BNB, SOL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Pay Sübutu (PoS) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Pay Sübutu (PoS) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $431.76B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Pay Sübutu (PoS) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.