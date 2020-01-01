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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Tokenized Treasuries tokenləri

Tokenized Treasuries sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.98B
--
2
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
3
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 636.27K
4
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 910.78M
--
5
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.66M
--
6
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.49%
$ 117.96M
$ 27.41K
7
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.07
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.54M
--
8
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
Sygnum FIUSD Liquidity Fund
FIUSD
$ 11,990.89
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 47.94M
--
9
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1.054
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.43M
--
10
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.014
0.00%
0.00%
+1.00%
$ 1.03M
$ 9.18

Tez-tez verilən suallar

Tokenized Treasuries tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Tokenized Treasuries tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $9.91B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Tokenized Treasuries tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Tokenized Treasuries tokenləri arasında USYC son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Tokenized Treasuries tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 Tokenized Treasuries tokeni izləyir. Populyar Tokenized Treasuries tokenlərinə USYC, BUIDL, USDY daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Tokenized Treasuries kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Tokenized Treasuries tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $9.91B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tokenized Treasuries sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.