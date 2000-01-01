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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı ABŞ istehsalı tokenləri

Bu kateqoriya ABŞ əsaslı komandalar tərəfindən hazırlanmış və ya Amerika kripto bazarında güclü şəkildə möhkəmlənmiş blokçeyn layihələrini vurğulayır. Bu aktivlər Birləşmiş Ştatların tənzimləyici çərçivələrinə, Wall Street institusional qəbuluna və makroiqtisadi siyasətlərə qarşı çox həssasdır. Buradakı layihələr adətən ciddi qanuni uyğunluğa, güclü vençur kapital dəstəyinə və institusional səviyyəli bazar infrastrukturuna üstünlük verir.

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Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
XRP
XRP
XRP
$ 1.0065
+0.16%
+0.77%
-0.09%
$ 62.42B
$ 10.40M
3
Solana
Solana
SOL
$ 77.49
+0.26%
+1.63%
+2.05%
$ 44.97B
$ 430.29K
4
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.005
0.00%
0.00%
-3.37%
$ 21.61B
$ 808.63M
5
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07027
+0.21%
+0.41%
-0.09%
$ 11.96B
$ 61.93M
6
Zcash
Zcash
ZEC
$ 506.99
+0.31%
+0.65%
+3.29%
$ 8.48B
$ 2.74K
7
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.742
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
8
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1747
+0.57%
+0.46%
-4.63%
$ 6.37B
$ 12.19M
9
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1573
+0.13%
+2.68%
-2.06%
$ 5.30B
$ 2.14M
10
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.84
+0.09%
+0.52%
-0.09%
$ 3.46B
$ 56.28K
11
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06779
+0.24%
+2.53%
+1.88%
$ 2.93B
$ 2.22M
12
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999817
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
$ 79.25M
13
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.328
+0.06%
+0.14%
-3.00%
$ 2.73B
$ 36.90K
14
$ 0.6567
+0.20%
+0.69%
-4.40%
$ 2.65B
$ 1.55M
15
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6234
+0.86%
-0.24%
-2.45%
$ 2.10B
$ 370.08K
16
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.395
+1.30%
+2.20%
-4.27%
$ 2.08B
$ 88.60K
17
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06043
-0.10%
-0.41%
+9.95%
$ 1.92B
$ 703.69K
18
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.76B
$ 102.00M
19
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.32571
+0.59%
-1.00%
-2.34%
$ 1.59B
$ 581.31K
20
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7785
+0.80%
+5.36%
+0.78%
$ 1.31B
$ 1.47M
21
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3196
+0.91%
-1.35%
-5.75%
$ 1.09B
$ 1.22M
22
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08657
+0.32%
-0.75%
-2.56%
$ 934.33M
$ 1.12M
23
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08017
+0.40%
+3.15%
-0.52%
$ 712.16M
$ 718.37K
24
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025701
-0.04%
+1.32%
+1.20%
$ 707.02M
$ 15.57M
25
Render
Render
RENDER
$ 1.273
+0.39%
+0.32%
-0.08%
$ 659.84M
$ 65.47K
26
VVV
VVV
VVV
$ 14.0558
-0.01%
-3.26%
+13.09%
$ 659.42M
$ 10.25K
27
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3165
+1.13%
-3.54%
-2.35%
$ 577.58M
$ 905.19K
28
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1679
0.00%
0.00%
-1.47%
$ 555.82M
$ 1.17M
29
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.641
+0.17%
+1.90%
-5.68%
$ 503.49M
$ 1.50M
30
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07729
-0.05%
+2.35%
+2.87%
$ 482.20M
$ 2.78M
31
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5324
+0.23%
+1.01%
-5.63%
$ 442.04M
$ 220.96K
32
Injective
Injective
INJ
$ 4.242
+0.17%
+3.64%
-8.17%
$ 421.58M
$ 162.70K
33
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006243
+0.68%
+2.96%
-1.14%
$ 390.99M
$ 26.15M
34
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4022
+0.30%
+0.15%
-1.10%
$ 385.53M
$ 1.30M
35
DASH
DASH
DASH
$ 29.95
+0.03%
-0.20%
-1.45%
$ 381.18M
$ 7.20K
36
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.409
+0.07%
+0.64%
+1.00%
$ 335.46M
$ 444.17K
37
SEI
SEI
SEI
$ 0.03901
+0.36%
-0.49%
-6.33%
$ 279.83M
$ 1.08M
38
JITO
JITO
JTO
$ 0.5479
-0.26%
-3.07%
-1.35%
$ 263.99M
$ 128.53K
39
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.2
+0.30%
-0.45%
+1.98%
$ 218.01M
$ 314.99K
40
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1199
+0.67%
+0.17%
-3.23%
$ 217.39M
$ 512.63K
41
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002309
+0.17%
-0.35%
-0.90%
$ 202.92M
$ 64.76B
42
Decred
Decred
DCR
$ 11.322
-0.02%
-1.85%
-6.16%
$ 198.93M
$ 8.61K
43
Compound
Compound
COMP
$ 17.62
-0.23%
+0.74%
+9.00%
$ 176.90M
$ 4.26K
44
OP
OP
OP
$ 0.08247
+0.23%
-0.46%
-5.00%
$ 176.74M
$ 633.03K
45
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015895
+0.12%
+1.00%
+0.03%
$ 159.28M
$ 100.51M
46
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01322
+0.38%
-0.75%
-3.37%
$ 143.24M
$ 4.83M
47
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.478131
+0.67%
-0.04%
-11.82%
$ 141.96M
$ 3.41M
48
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.140045
+0.05%
+0.01%
+4.38%
$ 139.99M
$ 4.84M
49
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001432
+0.14%
+3.05%
-4.53%
$ 139.79M
$ 60.31M
50
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1725
+0.70%
+0.53%
+0.47%
$ 135.74M
$ 461.23K

Tez-tez verilən suallar

"ABŞ istehsalı" kripto kateqoriyasında rəqəmsal aktivi nə müəyyən edir?
"ABŞ istehsalı" kateqoriyasındakı rəqəmsal aktiv Birləşmiş Ştatların institusional maliyyə ekosistemində möhkəm şəkildə yerləşmiş Amerika müəssisə qrupları və ya kripto fondları tərəfindən hazırlanmış blokçeyn layihələrini əhatə edir.
Birləşmiş Ştatların makroiqtisadi siyasətləri "ABŞ istehsalı" tokenlərə necə təsir göstərir?
"ABŞ istehsalı" tokenləri ənənəvi ABŞ səhmləri ilə yüksək korrelyasiya nümayiş etdirir. Nəticə etibarilə, Federal Ehtiyat Sisteminin faiz dərəcələrindəki dəyişikliklər və ABŞ inflyasiya hesabatları bu spesifik tokenlərin ümumi likvidliyinə və dəyərinə birbaşa təsir göstərir.
"ABŞ istehsalı" kriptovalyuta layihələri üçün institusional vençur kapital dəstəyi niyə geniş yayılmışdır?
Wall Street və Silikon vadisinə coğrafi yaxınlığına görə, "ABŞ istehsalı" kriptovalyuta layihələri tez-tez aparıcı ABŞ vençur kapitalı firmalarından böyük miqdarda erkən mərhələdə maliyyələşdirmə təmin edir və ciddi qanuni uyğunluğu vurğulayır.
Wall Street-in tətbiqi ABŞ əsaslı kriptovalyuta layihələrinin dəyərləndirilməsinə necə təsir edir?
Wall Street maliyyə institutları ABŞ-də yerləşən kriptovalyuta layihəsini inteqrasiya etdikdə və ya qəbul etdikdə, bu, nəhəng institusional kapital axınına işarə edir və bu da cəlb olunmuş tokenlərin fundamental dəyərini və qlobal etibarlılığını xeyli artırır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin ABŞ-da istehsal olunub sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.