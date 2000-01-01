Bu kateqoriya ABŞ əsaslı komandalar tərəfindən hazırlanmış və ya Amerika kripto bazarında güclü şəkildə möhkəmlənmiş blokçeyn layihələrini vurğulayır. Bu aktivlər Birləşmiş Ştatların tənzimləyici çərçivələrinə, Wall Street institusional qəbuluna və makroiqtisadi siyasətlərə qarşı çox həssasdır. Buradakı layihələr adətən ciddi qanuni uyğunluğa, güclü vençur kapital dəstəyinə və institusional səviyyəli bazar infrastrukturuna üstünlük verir.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin ABŞ-da istehsal olunub sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.