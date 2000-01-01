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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Qumar (GambleFi) tokenləri

Qumar (GambleFi) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Shuffle
Shuffle
SHFL
$ 0.294596
-0.02%
+0.02%
+0.45%
$ 137.33M
$ 557.92K
2
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
$ 0.079401
0.00%
+0.01%
+5.92%
$ 126.48M
$ 174.35K
3
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07465
+0.15%
+0.36%
+1.43%
$ 102.53M
$ 2.83M
4
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.0024315
+1.94%
+7.06%
+26.91%
$ 60.95M
$ 115.65M
5
WINK
WINK
WIN
$ 0.00002896
-0.58%
-2.24%
-6.13%
$ 29.09M
$ 1.93B
6
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004866
+0.74%
-1.13%
+12.62%
$ 16.55M
$ 14.24M
7
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.218979
0.00%
+0.03%
+17.85%
$ 12.08M
$ 25.07K
8
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05468
-0.63%
-6.89%
+13.47%
$ 9.91M
$ 1.94M
9
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06164
-0.02%
+0.44%
-1.00%
$ 8.07M
$ 907.67K
10
LUMI Credits
LUMI Credits
LUMI
$ 0.04031108
0.00%
--
-1.65%
$ 5.16M
$ 171.43
11
Stoked
Stoked
STK
$ 0.050164
-0.51%
+0.00%
-1.15%
$ 5.02M
$ 771.26
12
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3267
-0.54%
+13.36%
+25.49%
$ 4.60M
$ 243.24K
13
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02357
+0.47%
+1.76%
+12.13%
$ 4.21M
$ 4.13M
14
Solcasino Token
Solcasino Token
SCS
$ 0.00124705
+0.02%
+0.04%
+0.01%
$ 3.83M
$ 7.94K
15
SIX
SIX
SIX
$ 0.00398
0.00%
+0.25%
-1.73%
$ 3.39M
$ 30.19M
16
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.0035356
+0.01%
+0.04%
-23.27%
$ 3.13M
$ 4.62K
17
BFG Token
BFG Token
BFG
$ 0.00455619
-0.01%
0.00%
-1.89%
$ 3.12M
$ 658.25
18
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001776
0.00%
+0.45%
-8.22%
$ 1.78M
$ 3.63M
19
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00399869
+1.11%
+0.19%
+29.93%
$ 1.55M
$ 27.05K
20
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0.00200391
0.00%
--
-0.36%
$ 1.32M
$ 969.80
21
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008291
+0.18%
-0.20%
+2.42%
$ 865.04K
$ 6.74M
22
EarnBet
EarnBet
EBET
$ 0.00019181
0.00%
--
-2.45%
$ 794.97K
$ 26.96
23
HILO
HILO
HILO
$ 0.00475504
+0.14%
+0.02%
+4.51%
$ 572.38K
$ 443.16
24
ARC
ARC
ARC
$ 0.000518
+0.78%
-3.90%
-9.12%
$ 533.54K
$ 450.73K
25
Bag on Bonk
Bag on Bonk
BAG
$ 0.000465
+0.26%
+0.00%
-23.58%
$ 464.88K
$ 199.87
26
BlockChip
BlockChip
BCP
$ 0.00046333
0.00%
--
+0.01%
$ 463.33K
$ 202.61
27
JetTon Game
JetTon Game
JETTON
$ 0.02092
-0.05%
-0.43%
-4.21%
$ 420.76K
$ 3.28M
28
Knockout Games
Knockout Games
GG
$ 0.000397
+0.27%
+0.02%
+0.91%
$ 397.00K
$ 16.35
29
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00122125
+0.14%
+0.01%
-1.04%
$ 380.74K
$ 14.12
30
Solama
Solama
SOLAMA
$ 0.00052261
-1.69%
-0.00%
-2.77%
$ 352.89K
$ 22.49K
31
Lucky Block
Lucky Block
LBLOCK
$ 2.79E-6
0.00%
+0.80%
+3.33%
$ 278.92K
--
32
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001625
-0.12%
+0.19%
+5.18%
$ 262.61K
$ 14.83M
33
DICE
DICE
$DICE
$ 0.00079671
+0.17%
0.00%
+6.44%
$ 237.38K
$ 944.46
34
Ridotto
Ridotto
RDT
$ 0.00089433
0.00%
--
-0.44%
$ 229.43K
$ 2.34
35
Polkamarkets
Polkamarkets
POLK
$ 0.0022573
-3.79%
+0.01%
+4.22%
$ 225.73K
$ 93.41
36
MasterBOT
MasterBOT
$BOT
$ 0.00018271
+0.24%
+0.08%
+4.30%
$ 182.67K
$ 1.11K
37
Exeedme
Exeedme
XED
$ 0.00182433
0.00%
--
0.00%
$ 182.43K
$ 1.17
38
Sports Bet
Sports Bet
SBET
$ 0.0001891
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 171.32K
$ 6.02K
39
Bazed Games
Bazed Games
BAZED
$ 0.00215861
0.00%
--
+0.28%
$ 164.74K
$ 61.47
40
ROLLHUB
ROLLHUB
RHUB
$ 0.00015437
0.00%
--
-5.37%
$ 154.36K
$ 320.82
41
BoxBet
BoxBet
BXBT
$ 0.00133066
0.00%
--
-0.37%
$ 126.98K
$ 2.96
42
Blockchain Bets
Blockchain Bets
BCB
$ 0.00013017
0.00%
--
-0.01%
$ 114.25K
$ 10.53
43
Polyfactual
Polyfactual
POLYFACTS
$ 0.00010794
+0.22%
-0.07%
-25.31%
$ 107.94K
$ 1.80K
44
Bag
Bag
BAG
$ 1.266E-5
0.00%
+0.20%
-0.16%
$ 74.47K
--
45
Decentral Games ICE
Decentral Games ICE
ICE
$ 0.00030528
0.00%
--
0.00%
$ 68.90K
$ 1.52
46
HYPERSTITIONS
HYPERSTITIONS
HST
$ 0.00015031
0.00%
--
0.00%
$ 64.62K
$ 122.73
47
Decentral Games
Decentral Games
DG
$ 6.436E-5
0.00%
+50.50%
+49.92%
$ 59.74K
--
48
Hyperbet by Virtuals
Hyperbet by Virtuals
HBET
$ 0.0001047
0.00%
--
-1.42%
$ 53.17K
$ 1.99
49
POWERBALL
POWERBALL
BALL
$ 5.37E-5
+0.09%
+1.20%
-1.83%
$ 52.59K
--
50
RIPS
RIPS
RIPS
$ 1.1E-6
-0.90%
-1.20%
-7.56%
$ 48.36K
--

Tez-tez verilən suallar

Qumar (GambleFi) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Qumar (GambleFi) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 66 tokenləri və ümumi $548.46M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Qumar (GambleFi) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Qumar (GambleFi) tokenləri arasında DG son 24 saat ərzində 50.50% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Qumar (GambleFi) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 66 Qumar (GambleFi) tokeni izləyir. Populyar Qumar (GambleFi) tokenlərinə SHFL, RLB, REAL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Qumar (GambleFi) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Qumar (GambleFi) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $548.46M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Qumar (GambleFi) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.