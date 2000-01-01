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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı İşin Sübut Edilməsi (PoW) tokenləri

İşin Sübut Edilməsi (PoW) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,690.81
0.00%
+0.43%
+1.11%
$ 1.29T
$ 4.77K
2
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07036
+0.04%
+0.52%
+0.04%
$ 11.97B
$ 62.03M
3
Zcash
Zcash
ZEC
$ 510.46
-0.12%
+0.37%
+2.99%
$ 8.47B
$ 2.64K
4
Monero
Monero
XMR
$ 413.96
+0.44%
+1.44%
+2.57%
$ 7.79B
$ 3.05K
5
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 204.4
+0.05%
+0.15%
-4.63%
$ 4.09B
$ 2.76K
6
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.96
+0.11%
+0.54%
-0.33%
$ 3.46B
$ 57.42K
7
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6.11
+0.16%
+0.66%
-2.56%
$ 958.36M
$ 7.59K
8
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025739
-0.23%
+1.94%
+1.14%
$ 706.83M
$ 15.63M
9
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08327
+0.57%
+1.17%
-8.28%
$ 644.91M
$ 12.21M
10
DASH
DASH
DASH
$ 30
+0.23%
-0.10%
-1.09%
$ 381.56M
$ 7.14K
11
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 14.38
-0.49%
-2.60%
-4.12%
$ 284.80M
$ 4.28K
12
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.0413
-0.02%
-1.46%
+0.05%
$ 215.44M
$ 1.52M
13
Decred
Decred
DCR
$ 11.384
-0.99%
+0.18%
-7.42%
$ 196.96M
$ 8.65K
14
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.42
-0.68%
-1.88%
-3.04%
$ 128.95M
$ 75.02K
15
XEC
XEC
XEC
$ 0.000006214
+0.21%
-0.64%
-5.19%
$ 124.54M
$ 11.17B
16
DigiByte
DigiByte
DGB
$ 0.00393718
-0.19%
+0.02%
-4.90%
$ 72.56M
$ 2.73M
17
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0838
0.00%
+0.72%
-8.62%
$ 62.84M
$ 8.48K
18
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.0000004399
+0.21%
+0.21%
-0.90%
$ 60.92M
$ 309.28B
19
RavenCoin
RavenCoin
RVN
$ 0.003059
-0.20%
-0.16%
+15.33%
$ 49.79M
$ 17.73M
20
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016262
+0.43%
+1.40%
-0.87%
$ 45.24M
$ 4.39M
21
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008108
-0.09%
+0.36%
-2.32%
$ 39.63M
$ 71.11M
22
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3479
-0.74%
+0.14%
+0.72%
$ 36.19M
$ 163.19K
23
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.1787
-1.16%
+3.42%
-18.21%
$ 34.98M
$ 424.01K
24
Verge
Verge
XVG
$ 0.001983
-0.05%
-0.60%
-6.91%
$ 32.71M
$ 28.67M
25
Nock
Nock
NOCK
$ 0.013976
-0.12%
-4.49%
+43.01%
$ 30.52M
$ 6.91M
26
ETHW
ETHW
ETHW
$ 0.238
+0.34%
+0.42%
+0.46%
$ 25.67M
$ 306.39K
27
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004475
-0.02%
-0.51%
-5.60%
$ 25.03M
$ 120.60M
28
The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
$ 0.814425
+0.42%
+0.08%
+5.73%
$ 24.69M
$ 458.58K
29
ABEY
ABEY
ABEY
$ 0.02002
+0.15%
+3.47%
+12.80%
$ 20.88M
$ 499.81K
30
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2025
-0.64%
+0.60%
-2.36%
$ 16.88M
$ 264.36K
31
Verus
Verus
VRSC
$ 0.208487
-0.15%
-0.10%
-4.43%
$ 16.83M
$ 2.16K
32
Flux
Flux
FLUX
$ 0.03915
-0.03%
-0.74%
-1.81%
$ 16.08M
$ 1.51M
33
PEP
PEP
PEP
$ 0.000152
-4.99%
+70.58%
+129.94%
$ 15.10M
$ 311.07M
34
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3532
+0.48%
-1.07%
+3.83%
$ 11.84M
$ 570.50K
35
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6179
-0.11%
+0.63%
-1.59%
$ 11.57M
$ 98.21K
36
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.011716
+0.08%
+0.48%
+0.56%
$ 9.17M
$ 5.67M
37
Peercoin
Peercoin
PPC
$ 0.2294
0.00%
+2.92%
+2.46%
$ 6.94M
$ 4.52K
38
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.05855
+0.03%
-4.41%
-2.66%
$ 6.89M
$ 201.84K
39
MonaCoin
MonaCoin
MONA
$ 0.061052
-2.73%
-0.02%
-5.95%
$ 6.42M
$ 3.29K
40
Nimiq
Nimiq
NIM
$ 0.000416
0.00%
-0.24%
-13.15%
$ 5.88M
$ 29.80M
41
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.3863
-0.13%
-2.41%
-4.17%
$ 4.19M
$ 141.01K
42
Bitcoin Gold
Bitcoin Gold
BTG
$ 0.233797
0.00%
--
0.00%
$ 4.09M
$ 58.98
43
Alephium
Alephium
ALPH
$ 0.02779
+0.58%
+2.35%
+0.40%
$ 3.74M
$ 2.77M
44
Diamond
Diamond
DMD
$ 0.961178
-0.23%
+0.00%
+0.78%
$ 3.65M
$ 23.63K
45
Counterparty
Counterparty
XCP
$ 1.39
+0.72%
-0.11%
-9.74%
$ 3.59M
$ 376.30
46
ABBC Coin
ABBC Coin
ABBC
$ 0.003525
0.00%
-7.48%
+4.26%
$ 3.19M
$ 9.58K
47
Vertcoin
Vertcoin
VTC
$ 0.04268813
-0.05%
+0.00%
-1.36%
$ 3.18M
$ 8.09K
48
NEXA
NEXA
NEXA
$ 0.0000005165
+0.17%
-1.73%
-7.94%
$ 3.03M
$ 119.74B
49
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01318001
-4.56%
+0.02%
-2.27%
$ 2.95M
$ 541.19
50
Dingocoin
Dingocoin
DINGO
$ 0.0000215
+1.23%
+3.47%
-0.56%
$ 2.47M
$ 496.36M

Tez-tez verilən suallar

İşin Sübut Edilməsi (PoW) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
İşin Sübut Edilməsi (PoW) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 122 tokenləri və ümumi $1332.91B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən İşin Sübut Edilməsi (PoW) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən İşin Sübut Edilməsi (PoW) tokenləri arasında PEP son 24 saat ərzində 70.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər İşin Sübut Edilməsi (PoW) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 122 İşin Sübut Edilməsi (PoW) tokeni izləyir. Populyar İşin Sübut Edilməsi (PoW) tokenlərinə BTC, DOGE, ZEC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
İşin Sübut Edilməsi (PoW) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün İşin Sübut Edilməsi (PoW) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1332.91B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin İşin Sübut Edilməsi (PoW) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.