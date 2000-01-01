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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı 4chan Temalı tokenləri

4chan Temalı sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07021
-0.07%
+0.07%
-0.13%
$ 11.93B
$ 60.34M
2
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002593
-0.23%
-0.19%
-4.16%
$ 1.07B
$ 49.01B
3
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3221
-0.71%
+1.39%
+1.42%
$ 298.85M
$ 207.96K
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002309
+0.13%
-0.69%
-1.29%
$ 201.68M
$ 66.57B
5
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005112
+0.02%
-1.01%
-2.25%
$ 38.75M
$ 12.71M
6
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009399
+0.12%
-1.66%
-5.33%
$ 36.62M
$ 616.47B
7
DODO
DODO
DODO
$ 0.0212
+1.47%
-3.51%
-3.59%
$ 21.46M
$ 4.49M
8
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.0000000543
+0.06%
-6.03%
-17.36%
$ 18.10M
$ 4.32T
9
GIGACHAD
GIGACHAD
GIGA
$ 0.001833
+0.39%
-0.55%
-1.73%
$ 16.87M
$ 32.80M
10
PEP
PEP
PEP
$ 0.0001463
-16.42%
+59.86%
+121.70%
$ 14.51M
$ 245.07M
11
JOE
JOE
JOE
$ 0.02677
-0.41%
+0.37%
-1.68%
$ 12.33M
$ 2.15M
12
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07474
+0.44%
+1.37%
+8.20%
$ 7.99M
$ 742.67K
13
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.00001737
0.00%
-5.90%
-5.90%
$ 5.98M
$ 14.19M
14
Milady Cult Coin
Milady Cult Coin
CULT
$ 0.00012114
-0.02%
-0.00%
-5.89%
$ 5.68M
$ 152.08K
15
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.331
+0.73%
+14.72%
+26.08%
$ 4.60M
$ 244.78K
16
Milady Meme Coin
Milady Meme Coin
LADYS
$ 0.000000006085
-0.53%
+3.20%
+1.22%
$ 4.43M
$ 9.15T
17
Groyper
Groyper
GROYP
$ 0.062722
-0.03%
+0.02%
+17.58%
$ 3.14M
$ 7.02K
18
Pain
Pain
PAIN
$ 0.45864
+0.07%
+0.02%
+0.17%
$ 2.29M
$ 249.30
19
4Chan
4Chan
4CHAN
$ 2.4562E-14
+0.43%
+5.20%
+12.99%
$ 1.89M
--
20
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001722
-0.35%
+0.12%
+0.12%
$ 1.65M
$ 32.61T
21
RETARDIO
RETARDIO
RETARDIO
$ 0.00138282
+0.39%
-0.00%
-9.66%
$ 1.38M
$ 22.39K
22
Sigma
Sigma
SIGMA
$ 0.00103221
0.00%
+0.01%
+3.52%
$ 928.64K
$ 778.56K
23
Rage Guy
Rage Guy
RAGEGUY
$ 0.00091927
+11.24%
+0.09%
+26.96%
$ 919.01K
$ 55.86K
24
Chudjak
Chudjak
CHUD
$ 0.0009655
+0.11%
+0.00%
+8.99%
$ 894.96K
$ 6.88K
25
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000009533
-0.64%
+0.13%
-10.25%
$ 629.98K
$ 31.94T
26
Dolan Duck
Dolan Duck
DOLAN
$ 0.00381178
+0.57%
+0.05%
+19.37%
$ 374.40K
$ 1.17K
27
Dickbutt
Dickbutt
DICKBUTT
$ 3.22E-6
-0.31%
+0.70%
+9.15%
$ 322.22K
--
28
Kekistan
Kekistan
KEK
$ 6.7132E-7
-0.17%
+0.30%
+1.41%
$ 282.41K
--
29
HOODIE
HOODIE
HOODIE
$ 2.77E-6
-0.36%
-2.20%
-10.36%
$ 277.37K
--
30
DOOMER
DOOMER
DOOMER
$ 0.00030292
0.00%
+0.00%
+1.65%
$ 271.81K
$ 133.88
31
Cheese
Cheese
CHEESE
$ 0.00018902
0.00%
--
+14.00%
$ 189.01K
$ 26.57
32
Based Chad
Based Chad
CHAD
$ 2.65E-6
-0.38%
+2.00%
+35.90%
$ 184.26K
--
33
FINE
FINE
FINE
$ 4.19367E-10
-0.17%
+1.60%
+2.44%
$ 176.42K
--
34
Pepoclown
Pepoclown
HONK
$ 3.49915E-10
-0.17%
+2.60%
-3.73%
$ 147.20K
--
35
OG SMINEM
OG SMINEM
OGSM
$ 1.411E-9
0.00%
+2.10%
0.00%
$ 141.10K
--
36
Stonks on ETH
Stonks on ETH
STONKS
$ 3.10995E-7
-0.17%
-0.10%
+2.27%
$ 130.83K
--
37
Bucky
Bucky
BUCKY
$ 0.00012147
+0.12%
+0.01%
+13.57%
$ 121.46K
$ 87.46
38
Okayeg
Okayeg
OKAYEG
$ 2.66731E-7
-0.17%
+0.80%
-3.14%
$ 112.21K
--
39
Snibbu
Snibbu
SNIBBU
$ 0.00021771
0.00%
--
-9.35%
$ 91.59K
$ 779.65
40
Gondola
Gondola
GONDOLA
$ 1.94742E-7
-0.20%
-0.80%
+5.71%
$ 81.92K
--
41
Apu Gurl
Apu Gurl
APUGURL
$ 1.84255E-7
0.00%
+0.60%
+0.50%
$ 77.51K
--
42
hikikomori
hikikomori
HIKI
$ 7.625E-5
-0.21%
+0.60%
+2.45%
$ 76.25K
--
43
FATGF
FATGF
FATGF
$ 6.459E-5
-0.08%
+1.60%
+1.81%
$ 63.44K
--
44
SPURDO ON ETH
SPURDO ON ETH
SPURDO
$ 4.744E-5
0.00%
-0.30%
-2.33%
$ 47.45K
--
45
Oggie
Oggie
OGGIE
$ 3.211E-5
0.00%
-1.40%
-3.98%
$ 32.11K
--
46
Brainlet
Brainlet
BRAINLET
$ 2.968E-5
-0.20%
+1.70%
+4.77%
$ 29.67K
--
47
fsjal
fsjal
FSJAL
$ 2.85E-5
-0.14%
+26.00%
+13.91%
$ 28.50K
--
48
LOLGUY
LOLGUY
LOLGUY
$ 2.201E-5
-0.18%
+6.90%
-5.29%
$ 18.54K
--
49
Gooby
Gooby
GOOBY
$ 1.092E-5
0.00%
+1.20%
+3.51%
$ 10.77K
--
50
Smol dodo
Smol dodo
$DOD
$ 1.07E-5
0.00%
-0.80%
-0.28%
$ 10.70K
--

Tez-tez verilən suallar

4chan Temalı tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
4chan Temalı tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 57 tokenləri və ümumi $13.70B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən 4chan Temalı tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən 4chan Temalı tokenləri arasında PEP son 24 saat ərzində 59.86% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər 4chan Temalı tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 57 4chan Temalı tokeni izləyir. Populyar 4chan Temalı tokenlərinə DOGE, PEPE, SPX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
4chan Temalı kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün 4chan Temalı tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $13.70B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin 4chan Temalı sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.