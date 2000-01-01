Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Məhsuldarlıq Əkinçiliyi tokenləri

Məhsuldarlıq Əkinçiliyi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.386
+1.49%
+3.90%
-2.29%
$ 2.12B
$ 96.98K
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.55
+0.26%
+0.07%
+1.11%
$ 1.37B
$ 2.17K
3
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.628435
-3.77%
+59.18%
+132.48%
$ 1.35B
$ 23.93M
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.541
-0.97%
+5.56%
+6.28%
$ 541.52M
$ 620.67K
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.24
+0.54%
+0.08%
-4.86%
$ 364.92M
$ 1.41M
6
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.3
+0.31%
-2.98%
-3.48%
$ 222.82M
$ 318.12K
7
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16017
-0.52%
-1.87%
+2.15%
$ 188.45M
$ 496.24K
8
Compound
Compound
COMP
$ 17.62
-0.51%
+0.86%
+8.97%
$ 176.10M
$ 4.28K
9
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6178
+0.57%
+0.36%
-2.52%
$ 165.74M
$ 97.25K
10
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.505
+0.07%
-1.76%
-12.36%
$ 147.47M
$ 43.59K
11
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
12
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1456
+0.21%
+0.21%
+2.60%
$ 96.43M
$ 364.68K
13
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,989.6
+0.20%
+3.59%
+3.09%
$ 71.45M
$ 30.27
14
SNX
SNX
SNX
$ 0.1919
-0.16%
-1.24%
-3.34%
$ 65.73M
$ 292.16K
15
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0726
-0.02%
+2.01%
+3.76%
$ 65.03M
$ 56.67K
16
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 50.895
+0.28%
+1.22%
-4.74%
$ 50.83M
$ 164.89
17
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1613
-0.19%
+0.87%
+0.87%
$ 46.32M
$ 349.13K
18
Venus
Venus
XVS
$ 2.7709
-0.08%
+0.93%
+3.58%
$ 45.42M
$ 19.59K
19
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.076593
+0.52%
+0.00%
+2.77%
$ 27.58M
$ 25.40K
20
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2795
-0.36%
+0.94%
-5.84%
$ 24.61M
$ 236.79K
21
ROGIN.AI
ROGIN.AI
ROG
$ 0.2144
+3.48%
+6.12%
+9.16%
$ 14.52M
$ 168.65K
22
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.606
-0.33%
+0.98%
-2.58%
$ 14.41M
$ 17.39K
23
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007635
+0.14%
+0.11%
-2.14%
$ 13.08M
$ 700.70M
24
JOE
JOE
JOE
$ 0.02688
+0.41%
+0.15%
-2.82%
$ 12.29M
$ 2.18M
25
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004234
+0.50%
-1.10%
-3.21%
$ 9.90M
$ 25.46M
26
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001258
-0.55%
+0.16%
-6.26%
$ 9.05M
$ 41.63M
27
Bella
Bella
BEL
$ 0.10768
+1.28%
+0.61%
+0.39%
$ 8.53M
$ 552.33K
28
balancer
balancer
BAL
$ 0.10634
-0.01%
+0.68%
+2.77%
$ 7.42M
$ 512.20K
29
Badger
Badger
BADGER
$ 0.33445
+0.10%
-0.01%
-4.55%
$ 6.52M
$ 531.28K
30
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001274
-0.31%
-3.36%
+1.12%
$ 6.51M
$ 406.82M
31
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.5
0.00%
-0.00%
-3.85%
$ 6.04M
$ 271.75K
32
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.007975
-0.30%
-0.08%
-1.95%
$ 5.99M
$ 7.56M
33
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.087268
+0.09%
+0.02%
+4.07%
$ 5.96M
$ 684.28
34
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.002965
-0.37%
+0.41%
-1.20%
$ 5.13M
$ 5.51M
35
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02607
-0.57%
+0.70%
+3.75%
$ 5.11M
$ 2.39M
36
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 2.02
0.00%
+0.06%
+2.54%
$ 5.09M
$ 210.56K
37
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.116
+0.51%
+1.18%
+2.39%
$ 3.46M
$ 12.03K
38
MetFi
MetFi
METFI
$ 0.01003161
-0.03%
-0.00%
-2.84%
$ 3.31M
$ 1.56K
39
Beefy
Beefy
BIFI
$ 39.77
+0.08%
+0.02%
+5.13%
$ 3.18M
$ 3.39K
40
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00031246
+0.06%
+0.03%
-2.77%
$ 3.12M
$ 372.92
41
Equilibria Finance
Equilibria Finance
EQB
$ 0.0286284
0.00%
--
+1.13%
$ 2.86M
$ 159.41
42
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
$ 0.00019932
-0.02%
0.00%
+12.05%
$ 1.99M
$ 20.66K
43
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001776
0.00%
+0.23%
-8.22%
$ 1.78M
$ 3.23M
44
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02618451
+0.32%
0.00%
-0.41%
$ 1.77M
$ 949.03
45
Penpie
Penpie
PNP
$ 0.159997
0.00%
--
-1.21%
$ 1.60M
$ 80.14
46
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.00311142
-3.87%
+0.02%
-0.73%
$ 1.47M
$ 2.47K
47
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00108719
-1.43%
+0.01%
-4.72%
$ 1.37M
$ 14.73K
48
Bonzo Finance
Bonzo Finance
BONZO
$ 0.00818572
+0.24%
+0.03%
-2.95%
$ 1.12M
$ 928.16
49
MarsDAO
MarsDAO
MDAO
$ 0.013805
+2.26%
-2.36%
-50.70%
$ 974.62K
$ 68.95K
50
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0.101591
+0.10%
--
+0.69%
$ 957.36K
$ 40.91

Tez-tez verilən suallar

Məhsuldarlıq Əkinçiliyi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Məhsuldarlıq Əkinçiliyi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 119 tokenləri və ümumi $7.42B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Məhsuldarlıq Əkinçiliyi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Məhsuldarlıq Əkinçiliyi tokenləri arasında BTW son 24 saat ərzində 59.18% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Məhsuldarlıq Əkinçiliyi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 119 Məhsuldarlıq Əkinçiliyi tokeni izləyir. Populyar Məhsuldarlıq Əkinçiliyi tokenlərinə UNI, AAVE, BTW daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Məhsuldarlıq Əkinçiliyi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Məhsuldarlıq Əkinçiliyi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $7.42B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Məhsuldarlıq Əkinçiliyi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.