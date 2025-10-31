Bugünkü canlı AllUnity EUR qiyməti 1,16 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EURAU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EURAU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı AllUnity EUR qiyməti 1,16 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EURAU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EURAU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

EURAU Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

EURAU Qiymət Məlumatları

EURAU Whitepaper

EURAU Rəsmi Veb-saytı

EURAU Tokenomikası

EURAU Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

AllUnity EUR Logosu

AllUnity EUR Qiyməti (EURAU)

Siyahıya alınmadı

1 EURAU / USD Canlı Qiyməti:

$1,16
$1,16$1,16
-0,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
AllUnity EUR (EURAU) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:24:34 (UTC+8)

AllUnity EUR (EURAU) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,15
$ 1,15$ 1,15
24 saat Aşağı
$ 1,17
$ 1,17$ 1,17
24 saat Yüksək

$ 1,15
$ 1,15$ 1,15

$ 1,17
$ 1,17$ 1,17

$ 1,19
$ 1,19$ 1,19

$ 1,1
$ 1,1$ 1,1

-0,00%

-0,51%

-0,39%

-0,39%

AllUnity EUR (EURAU) canlı qiyməti $1,16. EURAU son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,15 və ən yüksək $ 1,17 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. EURAU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,19, ən aşağı qiyməti isə $ 1,1 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, EURAU son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində -0,51% və son 7 gündə isə -0,39% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AllUnity EUR (EURAU) Bazar Məlumatları

$ 20,40M
$ 20,40M$ 20,40M

--
----

$ 20,40M
$ 20,40M$ 20,40M

17,63M
17,63M 17,63M

17.630.279,33
17.630.279,33 17.630.279,33

AllUnity EUR üzrə cari Bazar Dəyəri $ 20,40M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. EURAU üzrə dövriyyədə olan təklif 17,63M, ümumi təklif isə 17630279.33 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 20,40M təşkil edir.

AllUnity EUR (EURAU) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində AllUnity EUR / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,006022227812926.
Son 30 gündə AllUnity EUR / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0168829880.
Son 60 gündə AllUnity EUR / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0140285760.
Son 90 gündə AllUnity EUR / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,006022227812926-0,51%
30 Gün$ -0,0168829880-1,45%
60 Gün$ -0,0140285760-1,20%
90 Gün$ 0--

AllUnity EUR (EURAU) Nədir?

AllUnity EUR (EURAU) is a fully regulated euro-denominated stablecoin issued under the European Union’s Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Launched on 31/07/2025, EURAU is designed to offer secure, programmable, and transparent euro liquidity for institutional and retail applications across public blockchain networks.

AllUnity GmbH, the issuer of EURAU, is a German company headquartered in Frankfurt and licensed as an electronic money institution (EMI) by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The company operates as a joint venture between DWS (Deutsche Bank), Flow Traders, and Galaxy Digital. This structure provides a strong institutional foundation for long-term compliance, infrastructure resilience, and adoption across financial markets.

EURAU is fully backed 1:1 by euro-denominated reserves, held with authorized credit institutions (multiple reserve banks) within the European Economic Area. The reserves are safeguarded under strict prudential standards and are not used for lending or investment purposes. On-chain issuance and redemption follow a verified flow with wallet and account whitelisting, designed to align with AML, KYC, and regulatory expectations. Users are able to mint and redeem EURAU through authorized partners and platforms, with an emphasis on transparency and auditability.

Technically, EURAU is deployed initially on Ethereum as an ERC-20 token. Future expansion includes Solana and other EVM-compatible chains. The smart contract architecture ensures upgradability through secure multisig control, subject to internal governance procedures. Minting and burning are controlled by permissioned wallets operated by regulated partners to prevent unauthorized issuance and maintain supply integrity.

The token aims to serve multiple use cases, including digital asset trading, payments, treasury solutions, and on-chain finance (DeFi). EURAU is designed to be accessible to exchanges, market makers, payment institutions, fintechs, and tokenized asset platforms looking to integrate euro liquidity in a compliant manner.

AllUnity maintains active collaborations with infrastructure providers, custodians, and trading venues, including confirmed listings with Gate.io and Bullish.com. The stablecoin plays a foundational role in building a euro-based financial ecosystem on public blockchain infrastructure, while staying fully aligned with European regulatory frameworks.

The project roadmap includes expanding interoperability across additional chains, supporting on/off ramps with banking partners, and enabling programmability for enterprise use cases.

The EURAU token contract address on Ethereum is: 0x4933A85b5b5466Fbaf179F72D3DE273c287EC2c2

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

AllUnity EUR (EURAU) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

AllUnity EUR Qiymət Proqnozu (USD)

AllUnity EUR (EURAU) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AllUnity EUR (EURAU) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AllUnity EUR üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AllUnity EUR qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

EURAU Aktivindən Yerli Valyutalara

AllUnity EUR (EURAU) Tokenomikası

AllUnity EUR (EURAU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. EURAU tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: AllUnity EUR (EURAU) Haqq;nda Suallar

Bugünkü AllUnity EUR (EURAU) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı EURAU qiyməti 1,16 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
EURAU / USD cari qiyməti nədir?
EURAU / USD cari qiyməti $ 1,16 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AllUnity EUR üçün bazar dəyəri nədir?
EURAU üçün bazar dəyəri $ 20,40M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
EURAU aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
EURAU aktivinin dövriyyədə olan təklifi 17,63M USD təşkil edir.
EURAU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
EURAU ATH qiyməti olan 1,19 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı EURAU qiyməti (ATL) nədir?
EURAU ATL qiyməti olan 1,1 USD dəyərinə endi.
EURAU ticarət həcmi nədir?
EURAU üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
EURAU bu il daha da yüksələcək?
EURAU bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün EURAU qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:24:34 (UTC+8)

AllUnity EUR (EURAU) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.833,79
$109.833,79$109.833,79

+1,97%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.867,31
$3.867,31$3.867,31

+2,47%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03021
$0,03021$0,03021

+20,59%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,47
$186,47$186,47

+0,75%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.867,31
$3.867,31$3.867,31

+2,47%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.833,79
$109.833,79$109.833,79

+1,97%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,47
$186,47$186,47

+0,75%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4837
$2,4837$2,4837

+1,21%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18546
$0,18546$0,18546

+2,65%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002930
$0,002930$0,002930

-41,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00920
$0,00920$0,00920

-8,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002721
$0,0002721$0,0002721

+335,36%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025884
$0,0025884$0,0025884

+2.776,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025884
$0,0025884$0,0025884

+2.776,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0821
$0,0821$0,0821

+2.465,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000034992
$0,0000000000000000000000034992$0,0000000000000000000000034992

+599,84%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31826
$0,31826$0,31826

+156,47%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036680
$0,036680$0,036680

+96,99%