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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Tokenləşdirilmiş Şəxsi Kredit tokenləri

Tokenləşdirilmiş Şəxsi Kredit sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Figure Heloc
Figure Heloc
FIGR_HELOC
$ 1.005
0.00%
0.00%
-3.37%
$ 21.61B
$ 808.50M

Tez-tez verilən suallar

Tokenləşdirilmiş Şəxsi Kredit tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Tokenləşdirilmiş Şəxsi Kredit tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $21.61B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Tokenləşdirilmiş Şəxsi Kredit tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Tokenləşdirilmiş Şəxsi Kredit tokenləri arasında FIGR_HELOC son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Tokenləşdirilmiş Şəxsi Kredit tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Tokenləşdirilmiş Şəxsi Kredit tokeni izləyir. Populyar Tokenləşdirilmiş Şəxsi Kredit tokenlərinə FIGR_HELOC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Tokenləşdirilmiş Şəxsi Kredit kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Tokenləşdirilmiş Şəxsi Kredit tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $21.61B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tokenləşdirilmiş Şəxsi Kredit sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.