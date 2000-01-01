Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı İnfrastruktur tokenləri

İnfrastruktur sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,76
-0,04%
+3,58%
+11,48%
$ 6,42B
$ 53,59K
2
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44,86
+0,09%
+0,52%
-0,09%
$ 3,46B
$ 56,28K
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0,05721
-0,38%
+4,59%
+7,64%
$ 1,32B
$ 1,04M
4
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2,182
+0,05%
-2,54%
+0,69%
$ 1,21B
$ 41,67K
5
United Stables
United Stables
U
$ 1
0,00%
-0,03%
-0,02%
$ 1,00B
$ 53,82K
6
Quant
Quant
QNT
$ 56,44
+0,14%
+1,05%
-2,45%
$ 683,44M
$ 672,49
7
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,0838
+0,32%
+0,39%
-8,57%
$ 638,02M
$ 12,20M
8
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0,6403
+0,17%
+1,90%
-5,68%
$ 503,49M
$ 1,50M
9
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0,03822
-0,03%
+0,45%
-4,66%
$ 300,98M
$ 4,60M
10
Humanity
Humanity
H
$ 0,09463
-0,42%
-16,48%
+1,73%
$ 267,69M
$ 3,70M
11
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0,3058
+0,29%
+1,26%
+4,29%
$ 258,08M
$ 317,01K
12
Stacks
Stacks
STX
$ 0,1199
+0,67%
+0,17%
-3,23%
$ 217,39M
$ 512,63K
13
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0,04748
+0,49%
-0,53%
-1,78%
$ 162,74M
$ 1,31M
14
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0,03353
+0,06%
+3,73%
-2,03%
$ 149,79M
$ 1,82M
15
STRK
STRK
STRK
$ 0,02277
+0,27%
0,00%
-3,04%
$ 144,14M
$ 5,23M
16
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0,01317
+0,38%
-0,75%
-3,37%
$ 143,24M
$ 4,83M
17
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0,4138
+0,55%
-2,23%
-4,41%
$ 136,57M
$ 872,32K
18
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0,1723
+0,70%
+0,53%
+0,47%
$ 135,74M
$ 461,23K
19
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0,05845
+0,48%
-1,04%
+1,80%
$ 114,54M
$ 969,54K
20
SOON
SOON
SOON
$ 0,2008
-0,39%
+3,22%
-4,58%
$ 103,95M
$ 368,83K
21
Cysic
Cysic
CYS
$ 0,5546
+0,37%
+5,88%
-58,18%
$ 87,49M
$ 863,52K
22
Aethir
Aethir
ATH
$ 0,003765
+0,35%
-1,23%
-3,21%
$ 75,85M
$ 15,44M
23
DeepBook
DeepBook
DEEP
$ 0,013025
+0,64%
-2,91%
-6,89%
$ 70,38M
$ 4,79M
24
$ 942,31
+0,44%
-2,69%
+2,91%
$ 69,75M
$ 80,27
25
EXOD
EXOD
EXOD
$ 6,34
0,00%
-0,04%
+28,60%
$ 66,18M
--
26
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0,0838
0,00%
+1,09%
-5,63%
$ 62,84M
$ 8,64K
27
Gas
Gas
GAS
$ 0,944734
+0,04%
0,00%
+3,23%
$ 61,49M
$ 578,65K
28
Data Network
Data Network
DATA
$ 0,1726
-0,12%
+0,29%
-14,17%
$ 61,29M
$ 531,34K
29
Walrus
Walrus
WAL
$ 0,02131
+1,38%
+0,62%
-0,42%
$ 51,02M
$ 3,54M
30
$ 0,03494
-0,03%
-1,34%
-3,21%
$ 41,20M
$ 30,32K
31
ELF
ELF
ELF
$ 0,04971
-0,16%
-2,41%
-16,99%
$ 41,00M
$ 1,12M
32
Espresso
Espresso
ESP
$ 0,07788
+0,23%
+8,42%
-0,41%
$ 40,36M
$ 960,82K
33
BitDCA
BitDCA
BDCA
$ 0,4677
-0,06%
+0,86%
+2,14%
$ 38,35M
$ 343,73K
34
APRO
APRO
AT
$ 0,15071
+0,13%
-0,67%
+0,98%
$ 37,70M
$ 360,06K
35
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0,26463
-0,74%
-9,09%
-28,33%
$ 37,54M
$ 771,53K
36
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
$ 0,02113
-1,30%
-4,90%
-17,17%
$ 37,33M
$ 781,97K
37
RedStone
RedStone
RED
$ 0,08776
+1,16%
-9,58%
+2,72%
$ 36,92M
$ 1,51M
38
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0,3473
+1,42%
+0,98%
+1,54%
$ 36,49M
$ 161,66K
39
CargoX
CargoX
CXO
$ 0,148773
+0,10%
+0,00%
+1,23%
$ 32,01M
$ 15,18K
40
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
$ 1,366
-0,22%
+1,94%
-1,37%
$ 30,76M
$ 41,94K
41
Nock
Nock
NOCK
$ 0,013891
+0,27%
-8,47%
+41,88%
$ 30,68M
$ 7,40M
42
Succinct
Succinct
PROVE
$ 0,1552
+0,39%
-0,96%
+3,19%
$ 30,26M
$ 298,00K
43
0G
0G
0G
$ 0,1399
+0,07%
-5,21%
-13,42%
$ 29,85M
$ 739,47K
44
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0,03725
-0,16%
-0,54%
+2,17%
$ 28,58M
$ 5,27M
45
Block Street
Block Street
BSB
$ 0,1216
-0,40%
-2,23%
-3,00%
$ 26,80M
$ 10,81M
46
Anoma
Anoma
XAN
$ 0,010354
-0,63%
-3,78%
-3,33%
$ 25,99M
$ 7,00M
47
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0,005067
+6,20%
+4,77%
+1,34%
$ 25,88M
$ 25,20M
48
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0,00510115
+0,21%
+0,00%
-3,66%
$ 25,35M
$ 1,03M
49
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0,00519
+0,58%
+4,84%
+3,17%
$ 25,02M
$ 10,65M
50
Movement
Movement
MOVE
$ 0,005962
+1,06%
-1,31%
-4,95%
$ 23,73M
$ 11,39M

Tez-tez verilən suallar

İnfrastruktur tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
İnfrastruktur tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 253 tokenləri və ümumi $19.39B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən İnfrastruktur tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən İnfrastruktur tokenləri arasında CHIRP son 24 saat ərzində 17.09% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər İnfrastruktur tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 253 İnfrastruktur tokeni izləyir. Populyar İnfrastruktur tokenlərinə LINK, LTC, SKY daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
İnfrastruktur kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün İnfrastruktur tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $19.39B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin İnfrastruktur sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.