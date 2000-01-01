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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Məxfilik Sikkələri tokenləri

Məxfilik Sikkələri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 510.46
-0.12%
+0.37%
+2.99%
$ 8.47B
$ 2.64K
2
Monero
Monero
XMR
$ 413.96
+0.44%
+1.44%
+2.57%
$ 7.79B
$ 3.05K
3
Decred
Decred
DCR
$ 11.384
-0.99%
+0.18%
-7.42%
$ 196.96M
$ 8.65K
4
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.1787
-1.16%
+3.42%
-18.21%
$ 34.98M
$ 424.01K
5
Verge
Verge
XVG
$ 0.001983
-0.05%
-0.60%
-6.91%
$ 32.71M
$ 28.67M
6
Nock
Nock
NOCK
$ 0.013976
-0.12%
-4.49%
+43.01%
$ 30.52M
$ 6.91M
7
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3532
+0.48%
-1.07%
+3.83%
$ 11.84M
$ 570.50K
8
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6179
-0.11%
+0.63%
-1.59%
$ 11.57M
$ 98.21K
9
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.01674419
-0.06%
+0.01%
+1.56%
$ 4.68M
$ 1.15K
10
BLACKCOIN
BLACKCOIN
BLACKCOIN
$ 0.00311837
-0.03%
+0.02%
+1.38%
$ 3.12M
$ 13.15K
11
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01318001
-4.56%
+0.02%
-2.27%
$ 2.95M
$ 541.19
12
Navio
Navio
NAV
$ 0.03337823
+0.08%
+0.11%
+2.19%
$ 2.57M
$ 629.56
13
Zclassic
Zclassic
ZCL
$ 0.180057
+0.05%
-0.07%
-16.28%
$ 1.86M
$ 405.66
14
Loyal
Loyal
LOYAL
$ 0.144276
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 1.80M
$ 172.81
15
Nerva
Nerva
XNV
$ 0.092774
+0.01%
-0.11%
-1.80%
$ 1.79M
$ 815.49
16
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.01154
-0.30%
+0.76%
-39.09%
$ 1.12M
$ 5.67M
17
Particl
Particl
PART
$ 0.0699
0.00%
+0.87%
+12.92%
$ 1.09M
$ 16.24K
18
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.159
-1.79%
+20.44%
-6.78%
$ 900.79K
$ 63.12K
19
DragonX
DragonX
DRGX
$ 0.03924614
+0.03%
+0.02%
+8.50%
$ 364.62K
$ 166.00K
20
Dero
Dero
DERO
$ 0.02147152
-2.40%
+0.17%
+25.54%
$ 272.20K
$ 12.93K
21
BitcoinZ
BitcoinZ
BTCZ
$ 1.74E-5
0.00%
+1.10%
-2.85%
$ 219.29K
--
22
Karbo
Karbo
KRB
$ 0.01860743
0.00%
--
-0.64%
$ 191.75K
$ 1.06
23
Voidify
Voidify
$ 0.00014634
0.00%
+0.01%
-3.40%
$ 140.43K
$ 5.23
24
Kryptokrona
Kryptokrona
XKR
$ 0.00022412
0.00%
+0.00%
-12.81%
$ 136.48K
$ 2.06K
25
Zero
Zero
ZER
$ 0.00900672
-0.01%
+0.00%
+9.05%
$ 131.97K
$ 4.08
26
JunoCash
JunoCash
JUNO
$ 0.0494658
-0.20%
-0.02%
-6.95%
$ 96.69K
$ 22.53K
27
MaryJaneCoin
MaryJaneCoin
MARYJ
$ 8.212E-5
0.00%
+3.50%
+3.31%
$ 82.12K
--
28
BLACK HOLE
BLACK HOLE
BLKH
$ 0.0001531
-0.33%
-0.02%
-7.26%
$ 81.31K
$ 611.11
29
Conceal
Conceal
CCX
$ 0.00304167
0.00%
-0.12%
-13.35%
$ 67.56K
$ 115.48
30
Scala
Scala
XLA
$ 2.89E-6
-0.69%
+4.40%
+3.58%
$ 41.61K
--
31
Tritcoin
Tritcoin
TRIT
$ 2.873E-5
+0.24%
+2.70%
+2.61%
$ 28.70K
--
32
Hush
Hush
HUSH
$ 0.00127979
0.00%
--
0.00%
$ 21.02K
$ 1.78K
33
PRivaCY Coin
PRivaCY Coin
PRCY
$ 0.00110717
-0.36%
+0.01%
-3.12%
$ 19.01K
$ 1.53K
34
5ive Privacy
5ive Privacy
FIVE
$ 1.37797E-7
0.00%
+1.10%
+2.04%
$ 13.78K
--
35
NullTrace
NullTrace
NULL
$ 9.69E-6
0.00%
+1.10%
-1.22%
$ 9.65K
--
36
XTM
XTM
XTM
$ 0.000339
+0.59%
+5.25%
-2.57%
--
$ 9.46M
37
SAL
SAL
SAL
$ 0.00578
-5.09%
+8.24%
+17.00%
--
$ 274.41K
38
Neptune
Neptune
XNT
$ 0.1868
-0.16%
-0.27%
-0.69%
--
$ 126.51K
39
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 3.867
+0.39%
+0.88%
+0.13%
--
$ 10.34K

Tez-tez verilən suallar

Məxfilik Sikkələri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Məxfilik Sikkələri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 39 tokenləri və ümumi $16.60B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Məxfilik Sikkələri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Məxfilik Sikkələri tokenləri arasında XEL son 24 saat ərzində 20.44% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Məxfilik Sikkələri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 39 Məxfilik Sikkələri tokeni izləyir. Populyar Məxfilik Sikkələri tokenlərinə ZEC, XMR, DCR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Məxfilik Sikkələri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Məxfilik Sikkələri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $16.60B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Məxfilik Sikkələri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.